2017-03-15 20:45

Atlético - Bayer Leverkusen

0-0



Rapport och betyg från avancemanget i CL

Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.

Inför:



3 mål. Det är antalet som Bayer Leverkusen måste mäkta med samtidigt som de inte släpper till något för att de ska kunna ta sig till kvartfinal. Förutsättningarna är således på Atletis sida, som ställde upp med följande spelare:



Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak

Vrsaljko-Gimenez-Godin(C)-Lucas

Koke-Saul-Thomas-Carrasco

Griezmann-Correa



Bayer 04 Leverkusen (4-2-3-1)

Leno(C)

Hilbert-Jedvaj-Dragovic-Wendell

Baumgartlinger-Kampl

Bellarabi-Volland-Brandt

Hernandez



Första halvlek

Stämningen är god på Fondo Sur, eller hela arenan rättare sagt, när matchen drar igång. Matchen inledes också i bra tempo och är relativt händelserikt de första 15 minuterna. Bollinnehavet står tyskarna för och det är även de som skapar de första chanserna i offensivt straffområdet.

Det är dock Correa som står för matchen första farliga chans. Godin fintar bort en tysk uppe vid mittlinjen och sätter upp en boll på Griezmann som skarvar vidare till en djupledspringade Correa. Angelito får med sig bollen perfekt och kommer i ett friläge och försöker sätta den till vänster om Leno som reagerar snabbt och gör en fantastisk räddning.



Leno är som en mur och även Koke trycker på ett flackt avslut mot stolproten. Bernt Leno är där med sina fingerspetsar åter igen. Det är inte så kul att ha Manuel Neuer framför sig när man är tysk.



Övertag för spanjorerna när man går in i omklädningsrummet för pausvila



Andra halvlek

I början är det de rödvita som kontrollerar matchen. Skillnad dock från andra vanliga matcher är framförallt ytterbackarnas understöd. Lucas följer knappt med något vilket i sin tur gör att Carrasco inte får lika mycket tid med boll. På högerkanten är det Vrsaljko Som följer med betydligt mycket mer än Lucas men inte samma tryck på kanterna som vi är vana vid. Detta är enbart taktiskt från Cholo och då blir offensiven påverkad när man väljer att inte offra.

Inom loppet av några minuter skapar man chanser. Thomas fångar upp en boll och börjar driva mot mål i ett 4 mot 3 läge. Löpningarna från hans medspelare är dock rakt fram och han hittar Correa som måste fina bort 2 spelare, vilket han lyckas med men avslutet med vänsterfoten är svagt och bollen går någon meter utanför. Han ska ha gjort mål i den här matchen Correa… Nästa gång är det Carrasco som direktskarvar en boll till Griezmann i en högerposition i straffområdet. Vinkeln är inte den bästa så fransosen testar en chipp mot bortre stolpen. Tyvärr seglar bollen bara några decimeter från burgravlen. Synd!



Bayer Leverkusen då? Nja, det vill sig inte riktigt för tyskarna sista tredjedelen. Man nosar upp lägen men tyvärr (för dem) är det alltid en spanjor som blockerar avsluten så det hinner aldrig bli riktigt farligt.



Correa, som tillsammans med Koke och Thomas, varit piggast i Atleti byts ut efter 60 minuter. In kommer Nico Gaitan.



Minut 68. Gimenez slarvar i ett uppspel rakt på Julian Brandt som kommer i friläge,



Strax efter är det Griezmanns tur igen. Carrasco passar fram honom men hårda avslutet går över målet. Som Tennisberg säger, det är konstigt att det står 0–0 i den här matchen.



5 minuter senare. Bellarabi trycker på ett hårt skott mot Oblak. Returen går ut men Savic, som precis ersatt Carrasco och flyttat upp Gimenez på defensivt mittfält, rensar undan innan Hernandez hinner dit.



Sista delen av matchen är inte som första 75 varit. Atletico vägrar gå framåt och slösa energi. Leverkusen tokpressar inte heller dem och det verkar som hoppet gick ur tyskarna när Oblak agerade mur strax innan.



Matchen slutar 0–0 och Atlético de Madrid är åter igen vidare till kvartsfinal. Lottning sker på fredag 12:00. Kan vi lyckas slippa spanskt motstånd den här gången?



Betyg

Oblak 5



Vrsaljko 3

Gimenez 3

Godin 3

Lucas 3



Thomas 3

Koke 4

Saul 3

Carrasco 2



Correa 3

Griezmann 2









