Samhällstjänst för Lucas och hans flickvän

Atlético-försvararen har dömts till samhällstjänst i 31 dagar. Detsamma gäller hans dåvarande flickvän som också får böta €180 för skadorna hon åsamkade fransmannens bil. Det hela är en produkt av det bråk som uppstod mellan de båda den 2 februari.





Bråket mellan de båda startade runt 02:30 den 2 februari. Lucas hade varit ute med ett kompisgäng för att se sin bror Théo spela den ena semifinalen av Copa del Rey med Alavés. När han återvände till huset i Las Rozas möttes han av en hysterisk flickvän som skall ha varit väldigt arg och irriterade och som dessförinnan hade ringt 20 gånger inom loppet av 20 minuter. Det var också huvudanledningen till att han återvände till huset i Las Rozas den kvällen. Flickvännen hade skickat ett gäng meddelanden på WhatsApp där hon förolämpade honom upprepade gånger. Några av meddelanden skall ha varit: "Puto cobarde maricón", "estoy hasta los cojones de ti" och "alquilame un piso y me voy". Hon skall ha tvingat Lucas att ge henne sin mobiltelefon, därefter börjat slå på honom och slutligen på bilen. I det ögonblicket bestämde sig Lucas för att förhindra henne från att slå på bilen och enligt egen utsago "kan han mycket väl ha slagit till henne oavsiktligt i revbenen". Det är Lucas version.



Flickvännens version skiljer sig en del. Lucas skall ha slagit till henne i ena armen, sedermera tagit hennes mobil och hennes tobak. Därefter skall han ha fört bort henne från bilen som hon slog på och ha börjat slå henne mot bilen och en mur som låg i närheten. Flickvännen ansåg också att Lucas skulle ha hållt för hennes mun när hon var som mest hysterisk. Enligt henne själv var hon så hysterisk att hon inte ens klarade av att ringa polisen, men hon skall ha fått hjälp av en anställd i Lucas hus.



Lucas dåvarande flickvän hade dock inga externa skador när hon undersöktes på sjukhuset trots att hon klagade på smärta i revbenen och sidan av ryggen. Lucas å sin tur hade synliga skador: ett sår i ansiktet och ett annat på halsen.



