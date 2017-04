Simeone: "En del av fotbollen"

MADRID. För tredje året i rad tar Villarreal poäng på Estadio Vicente Calderón. Simeone var inte speciellt nöjd på presskonferensen efter matchen, speciellt med tanke på Yannick Carrascos skada.

Vad är dina känslor efter matchen?

Att det är så fotboll är. Ibland vinner vi på samma sätt men idag blev det förlust. Det är en del av fotbollen. Vi gjorde en bra match och skapade många chanser samtidigt som vi pressade högt upp i banan, men bollen ville inte gå in. Det som fattades var den där sista avgörande passningen.



Det känns som att Atlético har svårt att göra mål mot lag som backar hem, oroar det dig?

Nej



Saknar du en anfallare som Diego Costa eller Falcao denna säsong?

Jag skulle kunna ger dig hundra olika svar. Jag respekterar din fråga och säger att vi saknar någon. Vi behöver inte någon annan än de som är i truppen.



Denna förlusten gör att ni inte kommer kunna pusta ut under de sista omgångarna i ligan...

Vi får vänta på resultaten under morgondagen och det gäller att inte förhasta sig. Vi har fyra finaler kvar att spela och den som begår flest misstag är den som kommer få det svårt.



Hur är det med Carrasco?

De har tagit in honom på undersökning och läkaren kommer informera om hur han mår. Vi hoppas det inte är något allvarligt.

