Simeone: "Förväntar oss en kväll med ren fotboll i returen"

MADRID. Atlético Madrid slog Leicester City på Estadio Vicente Calderón med 1-0 efter att Antoine Griezmann gjort mål för hemmalaget. Diego Simeone var efter matchen nöjd med lagets insats och att

Det fanns mycket positivt i matchen, bland annat bollinnehavet, passningssäkerheten med mera. Vad tycker du om matchen och har du en positiv känsla just nu?

Jag håller med det du säger och tycker att det du säger tyder på att vi gjorde en väldigt bra match. Det som var negativt var att vi inte lyckades göra fler mål men faktumet att Leicester stängde igen väldigt bra i försvarsspelet gjorde att det blev ännu svårare för oss att utöka ledningen. I den andra halvleken satsade de mer på kontringen och uppenbarligen valde de att satsa allt på returmatchen.



Du sa inför matchen att du kunde tänka dig ett resultat med få mål och att allt skulle avgöras i returen, håller du fast vid dit ord...

Självklart vill man alltid vinna med så mycket som möjligt, men vi hade även i åtanke att vi mötte ett väldigt bra lag. I det stora hela är jag nöjd med hur laget spelade samt att det fortfarande är en öppen match där vi har chansen att gå vidare. Vi är inte överraskade över hur matchen slutade då vi var väl medvetna och det och det kan bli ett liknande scenario i returen.



Inför matchen sa du att du kunde tänka dig hur matchen skulle se ut. Under de första 15-20 minuterna i den första halvleken var ni väldigt överlägsna men därefter gick övertaget sakta bort. Varför blev det så?

Vi må inte ha spelat lika bra under resten av matchen men vi fick i alla fall ett mål med oss, ett mål som kan bli avgörande i dubbelmötet.



Det såg ut som att du inte skakade hand med Shakespeare efter matchen. VIssa Leicester-spelare klagade även på att ni Atléticos bänk klagade mycket på domsluten, skulle du kunna berätta lite om det?

Nej.



Rent statistikmässigt vad Atlético totalt överlägsna. Är känslan i laget att ni är vidare till semifinal?

När det kommer till gruppen tänker vi inte så. Vi tar endast en match i taget. Nu tänker vi endast på att göra en bra match på lördag och därefter förbereda oss inför returmötet i England. Dubbelmötet är fortfarande inte avgjort och jag tror inte att någon som jobbar med oss tänker i de banorna.



Griezmanns insats...

Han är en otrolig spelare som är överallt på planen. Han gör ett väldigt bra jobb och kan spela på de flesta positionerna. Oavsett om han hjälper till försvaret, spelar som mittfältare, släpande anfallare eller som nia längst fram gör han det väldigt bra. Ibland vet man inte vilken position han spelar på då han överallt. Han fortsätter att utvecklas och han är medveten om att slutet på denna säsong är väldigt viktig för honom.



Oblak behövde inte göra en enda räddning och Leicester hade inte ett enda skott på mål. Vad förväntar du dig av returmötet?

Han gjorde en fin insats förra lördagen men idag fick han inte lika mycket att göra. Vi förväntar oss en typisk engelsk match med en bra stämning med fans nära planen där fansen pushar hemmalaget. Det kommer bli en kväll med ren fotboll.

