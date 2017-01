Simeone: "Glad över att vara vidare"

MADRID. Atlético Madrid är vidare till kvartsfinal i Copa del Rey för femte säsongen i rad, detta trots förlust med 2-3 hemma mot Las Palmas. Efter matchen pratade Diego Pablo Simeone inför pressen och gav sin åsikt på matchen.

Ni slappnade av i slutet… Är det något du oroar dig över?

Nej



Vad oroar dig mest, de spelmässiga detaljerna som inte fungerade idag eller attityden i slutet av matchen?

De sista fem minuterna av den andra halvleken var inte bra men under de första 40 gjorde vi en bra insats. Det enda jag tar med mig är de positiva punkterna och jobbar på att göra de ännu bättre. Idag gjorde vi flera bra saker och det är de jag kommer tänka på här framöver.



Jag har sagt det flera gånger tidigare och jag säger det igen, det är aldrig trevligt att förlora men vi är vidare och det är det som är det viktigaste.



Griezmann med tre mål på de tre senaste matcherna…

Antoine har förbättrat sig mycket under den senaste tiden. Det är dock så att det ser bättre ut när han gör mål men han har alltid gjort bra ifrån sig, även om han inte alltid nätat. Förhoppningsvis fortsätter han på samma bana och han är en viktig spelare för oss. Idag fick vi se den spelare vi är vana vid att se.



Vad tycker du om Gaitan och Correas insatser?

Nico gjorde precis som resten av sina lagkamrater en bra och komplett insats. Ángel växer för varje match som går och skapar fler och fler målchanser. Han är en offensiv styrka och är viktig, precis som alla andra spelare i laget.



Är du arg efter förlusten, och har du någon favorit du vill spela mot i nästa runda?

Som jag sa innan, det är aldrig roligt att förlora. Men vi har gått vidare till kvartsfinal och det är det mest positiva just nu. Jag har inget lag som jag föredrar att möta.



Överraskar det dig att ingen spelare från Atlético var med i FIFAs världselva, trots att ni spelade CL-final?

Nej, ända sen barnsben har jag sagt att det viktigaste är att vinna och det säger jag fortfarande. Det gäller att vinna och de som är med i elvan är där för de vunnit. NejDe sista fem minuterna av den andra halvleken var inte bra men under de första 40 gjorde vi en bra insats. Det enda jag tar med mig är de positiva punkterna och jobbar på att göra de ännu bättre. Idag gjorde vi flera bra saker och det är de jag kommer tänka på här framöver.Jag har sagt det flera gånger tidigare och jag säger det igen, det är aldrig trevligt att förlora men vi är vidare och det är det som är det viktigaste.Antoine har förbättrat sig mycket under den senaste tiden. Det är dock så att det ser bättre ut när han gör mål men han har alltid gjort bra ifrån sig, även om han inte alltid nätat. Förhoppningsvis fortsätter han på samma bana och han är en viktig spelare för oss. Idag fick vi se den spelare vi är vana vid att se.Nico gjorde precis som resten av sina lagkamrater en bra och komplett insats. Ángel växer för varje match som går och skapar fler och fler målchanser. Han är en offensiv styrka och är viktig, precis som alla andra spelare i laget.Som jag sa innan, det är aldrig roligt att förlora. Men vi har gått vidare till kvartsfinal och det är det mest positiva just nu. Jag har inget lag som jag föredrar att möta.Nej, ända sen barnsben har jag sagt att det viktigaste är att vinna och det säger jag fortfarande. Det gäller att vinna och de som är med i elvan är där för de vunnit.

0 KOMMENTARER 151 VISNINGAR 0 KOMMENTARER151 VISNINGAR ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-01-10 23:59:15 Alexander.Ivanovski@svenskafans.comPå Twitter: @Ivanovski__2017-01-10 23:59:15

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-01-11 00:32:00

Atlético

2017-01-10 23:59:15

Atlético

2017-01-10 23:50:00

Atlético

2017-01-10 23:06:00

Atlético

2017-01-09 22:19:00

Atlético

2017-01-09 19:50:00

Atlético

2017-01-09 19:00:00

Atlético

2017-01-07 21:22:51

Atlético

2017-01-07 13:15:00

Atlético

2017-01-06 16:20:14

ANNONS:

Atlético avancerade till kvartsfinal i Copa del Rey men tappade matchen efter två sena mål av Las Palmas. Nedan följer spelarbetygen.MADRID. Atlético Madrid är vidare till kvartsfinal i Copa del Rey för femte säsongen i rad, detta trots förlust med 2-3 hemma mot Las Palmas. Efter matchen pratade Diego Pablo Simeone inför pressen och gav sin åsikt på matchen.Det var en svängig match där Atlético hade ledningen två gånger om, men Las Palmas gav aldrig upp och lyckades till slut vinna matchen på övertid. Atlético tar sig ju ändå vidare i den spanska cupen tack vare resultatet i den första matchen.Dags för retur i Copa del Rey. Atlético gästas av Las Palmas på Vicente Calderón.Diego Simeone genomförde den sedvanliga presskonferensen inför Copa del Rey-returen mot Las Palmas under måndagskvällen. Argentinaren pratade om allt från de kommande motståndarna till, Griezmanns närvaro på FIFA-galan och Gerard Piqués gest mot ligapresidenten Javier Tebas..eller inte.Atlético de Madrid fortsätter ihop med Plus500 även under 2017-2018.Det var en jämn tillställning mellan Eibar och Atleti, där de blåvita nog egentligen kändes strået vassare. Men målen tillhörde Atlético, där det första från Saúl egentligen var offside men Griezmanns första mål sedan oktober var helt regelrätt.Atlético jagar tre poäng i årets första ligamatch.när man besöker Eibar på Ipurúa.Atlético de Madrids tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens under fredagseftermiddagen.