Simeone kan stängas av i 2-4 matcher

Tisdagskvällens domare mot Villarreal, Ignacio Iglesias Villanueva är ingen större favorit i Manzanares eller hos Diego Simeone.

"Diego Simeone vände sig mot hans första assisterande domare och sedermera lade båda händerna om dennes axlar bakifrån samtidigt som han beskyllde domarteamet för att de inte hade lagt till mer tid på klockan". Simeone kan i värsta fall bli avstängd fyra matcher om tävlingskommitéen bestämmer sig för att tillämpa artikel 96 i reglementet, dvs. att argentinaren skall ha använt sig av "lätt våld mot domarna", något som förstås är förbjudet. Den här artikeln har applicerats gentemot Simeone en gång tidigare , den gången klappade argentinaren till fjärdedomaren sedan David Fernández Borbalán visat upp honom i returen av Supercopa de España 2014. Då fick Simeone åtta matchers avstängning (varav fyra i LaLiga och två potentiella dubbelmöten i Supercopa de España under 2015 och 2016 som han aldrig behövde avtjäna). Annars är maxstraffet 12 matcher, men det är inget som kommer appliceras på Simeone.



SCENARION FÖR SIMEONE OCH ATLÉTICO

Två andra artiklar kan också appliceras på Simeone efter Iglesias Villanuevas domarrapport kommit in till RFEF. Den ena är artikel 117 (nedvärderande kommentarer och ton mot domare, klubbledare eller sportsliga auktoriteter) och den andra är artikel 120 (att protestera mot huvuddomaren, hans assiterande eller fjärdedomaren). I det första fallet kan man få mellan 2-3 matchers avstängning och i det andra gäller 2-3 matcher eller en hel månads avstängning. I bästa fall (för Simeone och Atlético) kan domarrapporten anses vara icke konkret när det gäller sammanhanget och i så fall nöjer sig tävlingskommitéen med en varning. Simeone har tre varningar från sidlinjen den här säsongen och fem renderar i en avstängning, precis som för spelarna.



ATLÉTICO FÖRSVARAR SIMEONE

Med allt detta i åtanke har Atlético redan inlett ett försvar å argentinarens vägnar genom att presentera en video med situationen där Simeone anklagas för att ha lagt armarna på en av Iglesias Villanuevas assisterande domare. Man argumenterar också för att det inte handlar om en "våldsam aktion" som domarna uppenbarligen vill ha det till. Däremot klagade Cholo på den uteblivna tilläggstiden (framförallt eftersom Iglesias Villanueva blåste av matchen innan bollen ens hunnit fram till straffområdet i samband med den sista situationen mot Villarreal). TV-programmet "El Golazo de Gol" som går på Gol Televisión i Spanien har tagit fram bilder på Simeone där han säger "que hijos de puta sos; que hijo de puta!" till Iglesias Villanueva från sidlinjen i samband med att han blåser av matchen. Därefter säger han "katastrofalt, katastrof: idag dömde ni uruselt" innan han lägger armen runt den assisterande domaren och de båda försvinner ner i tunneln.



ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-04-26 19:08:20

