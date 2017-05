Simeone: "Klart för mig vem som ska starta"

MADRID. På tisdagskvällen tränade Atlético Madrid på Estadio Santiago Bernabéu inför den första semifinalen mot Real Madrid. Innan träningspasset höll Diego Pablo Simeone presskonferens.

Hur känner du inför matchen Imorgon? Stämmer det att du fortfarande är rädd för att klubbledningen kan sparka dig vilken minut som helst?

Det är så jag känner i varje match och inte bara i vissa. Det är en normal känsla för mig då jag känner att jag är ansvarig för laget. Kvittar om vi spelar mot Las Palmas, Real Madrid eller Leganés.



Mycket omdiskuterade domslut på Bernabéu i senaste matcherna...

Det är inte lätt att vara domare och speciellt inte på så här stora arenor med mycket folk på läktaren. Vi hoppas att domaren kommer gå obemärkt förbi, det är bäst för oss alla.



Vilken typ av match förväntar du dig imorgon? Något liknande som kvartsfinalen för två säsonger sedan?

Jag förväntar mig att Real Madrid kommer inleda väldigt starkt då de spelar på hemmaplan. Med Isco som släpande anfallare eller med James och Asensio på kanterna. Vi måste göra en väldigt bra insats för att spela som vi vill imorgon.



Zidane sa imorse att Atlético kommer vara försvagade på högerbacksplatsen då Vrsaljko, Juanfran och Giménez är borta...

Zidanes jobb i Madrid har varit otroligt. Man var inne i en dålig period när han tog över men han lyckades ändra på det hela. Imorgon ställs två väldigt bra lag mot varandra.



Hur ser du på Saúls jobb? Han blir viktigare för varje dag som går...

Saúl har varit med oss sen han var väldigt ung och har alltid spelat på mittfältet, vilket även är där han känner sig mest bekväm. När det kommer till hans position på mittfältet har vi placerat honom där han behövs mest. Han är en bra avslutare både med fötter och med pannan, han springer mycket, spelar intensivt och timar sina löpningar väldigt mål.



Vilket resultat kan du tänka mig imorgon?

Jag tänker mig inte något resultat imorgon. Jag förväntar mig en väldigt tät match där vi kommer utnyttja ytorna om de låter oss få några. Vi spelar returen på hemmaplan och går det till förlängning har de 30 minuter extra på sig att göra ett mål som är värt dubbelt. Jag förväntar mig en komplex match som kommer avgöras på detaljer.



Har du bestämt vem som kommer spela imorgon på högerbacksplatsen?

Jag har klart för mig vem som kommer att spela. Våra avbräck har klart påverkat oss då ingen av de som finns i truppen har spelat på högerbacksplatsen, men fotboll är en lagsport. Det kommer vara lätt för vem som helst i gruppen att hoppa in och spela på högerbacksplatsen.



Varför tränar ni på Bernabéu idag när ni tränade på er träningsanläggning senast ni mötte Real Madrid i kvartsfinal?

Att träna på Bernabéu var det bästa för oss inför morgondagens match.

ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-05-02 01:38:00

