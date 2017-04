Simeone: "Otroligt stolt över mina spelare"

LEICESTER. Atlético har kvalificerat sig för sin tredje semifinal på fyra år. Efter matchen höll Diego Pablo Simeone presskonferens och det var en väldigt nöjd argentinare som steg in i pressalen.

Tre semifinaler på fyra år, är du mest glad för det eller sättet som ni gjort det på?

Jag är väldigt glad, stolt och känslosam just nu. Vi spelade en väldigt svår match och motståndarna gjorde en otroligt bra insats. Leicester är ett lag som aldrig ger upp, kämpade hårt och låg ständigt på, något jag gillar att se.



Jag är mest glad över att vi fortsätter vara ett lag som är med och konkurrerar om i samtliga turneringar vi är med i. Det var det jag poängterade att jag ville se första dagen jag kom till klubben, ett konkurrenskraftigt lag som är med och utmanar i samtliga turneringar vi deltar i.



Du sa att ditt första mål var att göra Atlético till ett konkurrenskraftigt jag. Ni har nu tagit er till tre semifinaler på fyra år, två finaler på tre år. Skulle du säga att Atlético är ett storlag som man kan förvänta sig att ständigt vara på dessa höjder?

Jag skulle säga att storlagen är Real Madrid, Barcelona och Bayern München. De är tre stora lag när det kommer till den ekonomiska biten. När det kommer till den sportsliga biten är vi ett lag som är med i toppen och utmanar, men jag skulle inte säga att vi är en storklubb, dock är vi med och slåss i toppen.



I den andra halvleken ändrade Leicester om och spelade bland annat med en trebackslinje och bytte in Ollua som skapade mycket oro i ert försvar. Hur reagerade du på det och vad gjorde du för att stå emot detta?

Deras tränare gjorde flera fantastiska byten. I början av den andra halvleken hade vi lägen att avgöra matchen, men de fick sitt mål och efter det la den in en extra växel. Det hela blev dock bättre och lugnare när vi började spela med Savic, Giménez, Godín och Lucas då Filipe tvingades byta.



Det har varit många skador speciellt på mittfältet denna säsong, är du stolt över sättet som Atlético lyckats hantera situationen med flera spelare borta?

Jag vill framförallt lyfta fram sättet som vi lyft oss. Jag älskar hur vi fortsätter vara starka trots flera motgångar. Giménez gjorde den match vi behövde precis som hela laget, de spelade väldigt bra och jag är väldigt stolt över de spelare vi har i truppen. Det är väldigt svårt för en tränare att berömma spelarna efter den insats de gjort, de spelade magnifikt.



Om du vinner Champions League med Atlético, skulle du anse att din tid i Atlético är över?

Vi tänker endast på matchen mot Espanyol som spelas i helgen.



Ni har varit nära ett par gånger, men vad är det lilla extra som krävs för att vinna Champions League? Vad har imponerat mest på dig här i Leicester?

Det jag tar med mig från denna kväll är en match med totalfotboll, som jag nämnde inför matchen. Stämningen var underbar och våra motståndare gav allt unde 90 minuter. Jag är säker på att de som såg matchen på TV såg en väldigt passionerad match med bra chanser för båda lagen, speciellt för Leicester samtidigt som vi gick på kontringar.



Detta är den typen av nätter som fyller folket med fotboll. När det kommer till vad som krävs för att vinna Champions League är att aldrig sluta tro.



Är Giménez lika bra mittfältare som försvarare?



Hans riktiga position är mittback och är en väldigt bra sådan. Jag har alltid sagt att vi har fyra fantastiska mittbackar och jag är väldigt glad över hans insats idag. Vi har jobbat och pratat väldigt mycket med honom under träningarna för att han ska kunna spela som mittfältare och idag gjorde han det väldigt bra.



Vårt mittfält har påverkats mycket av skadorna på Tiago och Augusto och därmed letat efter alternativ då Gabi, Saúl och Koke har spelat nästan samtliga matcher denna säsong. Giménez har gett ett nytt alternativ att använda oss av i enstaka matcher och det hjälper oss väldigt mycket då han förstår spelet bra, har ett bra huvudspel och kan föra bollen framåt i bollen. Jag är väldigt nöjd med hans insats då han jobbat väldigt hårt, och när en spelare jobbar hårt, då blir det alltid bra tillslut.

0 KOMMENTARER 134 VISNINGAR

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-04-19 01:07:14

