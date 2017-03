Simeone: "Ranieri har skapat historia med Leicester"

MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.

Imorgon ställs vi mot ett lag som spelat väldigt bra under säsongen och haft regularitet. De är med i kampen i toppen tillsammans med Real Madrid och Barcelona.För vår del gäller det att spela på ett sätt som vi känner oss bekväma på och får till den matchbild vi söker. Därefter får vi se vad resultatet blir och blicka framåt till nästa match. Bara för att man vinner denna match betyder det absolut inte att man kommer sluta högre än den andra i tabellen.Först och främst är det ett lag som vann sin grupp och vann Premier League förra säsongen. Efter att Ranieri skapat historia med laget och lämnat har man åter lyckat hitta formen både i ligaspelet och i Champions League där man slog ut ett av Spaniens bästa lag. Det är något som talar för sig själv.Först och främst har jag inte något emot någon. Skulle jag ha något emot alla som jag inte byter in skulle det vara ett problem. Även Juanfran värme upp 45 minuter utan att bytas in och han har varit med och vunnit fem titlar. Spelarna värmer upp utan att veta om de kommer bytas in eller inte men när de kommer in ger de allt.Både Torres och Gameiro är tillgängliga och båda kommer kunna spela. De båda har tränat väldigt bra de senaste dagarna och imorgon bestämmer vi vem som kommer att starta. Den ena kommer att starta matchen och den andra kommer bytas in.Statistiken talar för sig, speciellt i ligaspelet. Han är en väldigt bra tränare som gjort bra ifrån sig och är med i toppen av ligan tillsammans med Barcelona och Real Madrid.Jag är tacksam gentemot klubben och spelarna i laget. Vi tränare har många idéer och det är inte jättestor skillnad mellan alla tränare. Det finns små detaljer som skiljer men det viktigaste är spelarna i laget. Skulle spelarna inte utföra tränarens idéer skulle det vara mycket svårare att lyckas och det är tack varje de som vi har den statistik vi har.Det är en fråga som är ämnad för Sevillas tränare.Ni vet att vi inte rör om alldeles förmycket i startelvan och det kan vara så att det är en eller två spelare som skiljer från match till match. Gabi är en viktig spelare för oss och att han är tillbaka är viktigt då han bidrar med väldigt mycket kämpaglöd och hjärta. Han är den spelare som styrt laget när han varit på planen och självklart kommer han spela imorgon då han är tillbaka. Förhoppningsvis gör han en bra match imorgon, precis som vi är vana vid att han gör.MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som märktes på presskonferensen efter.MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.Simeones manskap lyckades tillslut plocka med sig samtliga tre poäng för Nuevo Los Cármenes. Efter ett felbortdömt mål och ett par andra kontroversiella domslut kunde Antoine Griezmann tillslut nicka in det avgörande målet.Atlético reser till Andalusien och gästar Granada i den 27:e omgången av La Liga.Atlético de Madrids tränare pratade om matchen mot Granada under fredagseftermiddagen, men han fick också besvara frågor om Gabi, Torres och Gameiros skador samt Barcelonas domarfördelar och..Falcao.Atlético de Madrids tränare pratade inför pressen efter 3-0-segern mot Valencia under söndagskvällen.