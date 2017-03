Simeone: "Samma mentalitet som alltid"

MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.

Hur går ni in för matchen imorgon?

Vi går in och är bestämda över att försöka vinna matchen och spela bekvämt och göra det enkelt för oss.



Kanske är det svårt att förbereda spelarna rent mentalt inför denna match med tanke på resultatet?

Nej, vi förbereder alltid våra matcher på samma sätt. Oavsett vilken turnering vi pratar om. Inget är avgjort än och tittar man på det första mötet i Tyskland var det ingen lätt match för oss. Det gäller att gå ut med samma mentalitet som alltid.



I det första mötet spelade du med två stycker renodlade anfallare, hur förbereder du morgondagen då ingen av de två är med?

Vi kommer titta över vilka kvalitéer som spelarna i truppen har och därefter välja ut de spelare som kan spela matcher på bästa sätt. Idag gjorde vi vår sista träning inför matchen och imorgon kommer jag säga till truppen vilka som kommer starta.



Är det vitalt att vara fullt koncentrerade under morgondagens match med tanke på motståndarens snabba spelare, bland annat Chicharito?

Att vara koncentrerad är en viktig del av fotbollen och Chicharito är en bra fotbollsspelare.

0 KOMMENTARER 92 VISNINGAR ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-03-15 01:22:57

