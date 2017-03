Simeone: "Stolt över att spela kvartsfinal för fjärde året i rad"

MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som mäktes på presskonferensen efter.

Hur ser du på laget denna säsong om man jämför med det som gått till kvartsfinal tidigare år?

Först och främst vill jag säga att jag är väldigt glad. Jag är glad över hur klubben jobbat under säsongen och hur hela laget spelat med hjärta och själ och aldrig gett upp under dessa fyra år. Trots att flertalet spelare bytts ut under åren har de som kommit anpassat sig och gett allt för laget. Något som gjort att vi ännu en gång är bland de åtta bästa lagen i Europa.



Detta är ett viktigt steg för oss, även om det endast är ett litet steg. Laget har alltid spelat med samma entusiasm och vilja även om vi varit i sämre perioder och att återigen spela kvartsfinal är jätteviktigt för klubben.



Skulle du vilja ha Leicester i kvartsfinalen?

Just nu tänker vi endast på Sevilla. Självklart kan vi inte påverka lottningen och därför låter vi de som genomför den göra det.

Tayfun Korkut sa att han aldrig sett något liknande som Oblak trippelräddningar tidigare, har du det?

Oblaks räddningar var bra men Bayers målvakt gjorde även ett par väldigt bra räddningar, även om de inte var direkt efter varandra. Först var det Correas avslut och därefter Koke som hade en bra chans, men Leno räddade. Bayers målvakt är även han en väldigt bra målvakt.



Tayfun sa även att denna situation är visande för hur Atlético försvarar sin egen målbur med flera spela bakom Oblak och offrar sig...

Matchen spelades precis som vi trodde det skulle bli och båda lagen visste precis vad som behövde göras.

Jag skulle dock vilja sätta fingret på en annan sak. Idag spelade vi med Thomas och Saúl på mittmittfältet. Två spelare som när vi kom hit spelade tillsammans i Atlético B. Att de då spelade i Segunda B och idag spelar tillsammans i Champions League är något som är viktigt för oss som tränarstab.



Är du missnöjd med något från matchen om man inte räknar med att laget kvalificerat sig för kvartsfinalspel?

Jag är nöjd med matchen. Vi har tagit oss till kvartsfinal och även om det kanske ser lätt ut så är det svårt att ta sig till kvartsfinal ännu ett år.



Vad tycker du om Thomas insats och är han en ersättare till Gabi och Tiago på innermittfältet?

Först och främst vill jag prata om alla våra unga spelare som spelade idag. Sime, Giménez, Lucas, Thomas, Saúl, Koke, Correa, Carrasco. Idag hade vi många unga spelare på plan och tillsammans gjorde de sin uppgift väldigt bra. De spelade väldigt moget under hela matchen och för oss är det viktigt att ha ett ungt lag på banan.



När det kommer till Thomas säger jag samma som tidigare. När vi kom till klubben och gick igenom vilka spelare som kunde flyttas upp och spela med oss såg vi bland annat honom, Saúl och Lucas. Att samtliga tre startade idag är väldigt stort för oss. Först och främst vill jag säga att jag är väldigt glad. Jag är glad över hur klubben jobbat under säsongen och hur hela laget spelat med hjärta och själ och aldrig gett upp under dessa fyra år. Trots att flertalet spelare bytts ut under åren har de som kommit anpassat sig och gett allt för laget. Något som gjort att vi ännu en gång är bland de åtta bästa lagen i Europa.Detta är ett viktigt steg för oss, även om det endast är ett litet steg. Laget har alltid spelat med samma entusiasm och vilja även om vi varit i sämre perioder och att återigen spela kvartsfinal är jätteviktigt för klubben.Just nu tänker vi endast på Sevilla. Självklart kan vi inte påverka lottningen och därför låter vi de som genomför den göra det.Tayfun Korkut sa att han aldrig sett något liknande som Oblak trippelräddningar tidigare, har du det?Oblaks räddningar var bra men Bayers målvakt gjorde även ett par väldigt bra räddningar, även om de inte var direkt efter varandra. Först var det Correas avslut och därefter Koke som hade en bra chans, men Leno räddade. Bayers målvakt är även han en väldigt bra målvakt.Matchen spelades precis som vi trodde det skulle bli och båda lagen visste precis vad som behövde göras.Jag skulle dock vilja sätta fingret på en annan sak. Idag spelade vi med Thomas och Saúl på mittmittfältet. Två spelare som när vi kom hit spelade tillsammans i Atlético B. Att de då spelade i Segunda B och idag spelar tillsammans i Champions League är något som är viktigt för oss som tränarstab.Jag är nöjd med matchen. Vi har tagit oss till kvartsfinal och även om det kanske ser lätt ut så är det svårt att ta sig till kvartsfinal ännu ett år.Först och främst vill jag prata om alla våra unga spelare som spelade idag. Sime, Giménez, Lucas, Thomas, Saúl, Koke, Correa, Carrasco. Idag hade vi många unga spelare på plan och tillsammans gjorde de sin uppgift väldigt bra. De spelade väldigt moget under hela matchen och för oss är det viktigt att ha ett ungt lag på banan.När det kommer till Thomas säger jag samma som tidigare. När vi kom till klubben och gick igenom vilka spelare som kunde flyttas upp och spela med oss såg vi bland annat honom, Saúl och Lucas. Att samtliga tre startade idag är väldigt stort för oss.

0 KOMMENTARER 128 VISNINGAR 0 KOMMENTARER128 VISNINGAR ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-03-16 00:56:25 Alexander.Ivanovski@svenskafans.comPå Twitter: @Ivanovski__2017-03-16 00:56:25

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-03-16 02:31:45

Atlético

2017-03-16 00:56:25

Atlético

2017-03-15 23:03:00

Atlético

2017-03-15 01:22:57

Atlético

2017-03-14 19:35:00

Atlético

2017-03-12 23:55:00

Atlético

2017-03-11 02:00:00

Atlético

2017-03-10 18:20:25

Atlético

2017-03-05 20:00:19

Atlético

2017-03-05 20:00:00

ANNONS:

Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som mäktes på presskonferensen efter.MADRID. På onsdagskvällen ställs Atlético Madrid mot Bayer Leverkusen hemma på Estadio Vicente Calderón. Det första mötet slutade 2-4 till det spanska huvudstadslaget och det är nu det definitivt ska avgöras vilket av lagen som går till kvartsfinal.Dags för retur i UEFA Champions League. Atlético de Madrid leder med 4-2 efter första matchen på BayArena.Simeones manskap lyckades tillslut plocka med sig samtliga tre poäng för Nuevo Los Cármenes. Efter ett felbortdömt mål och ett par andra kontroversiella domslut kunde Antoine Griezmann tillslut nicka in det avgörande målet.Atlético reser till Andalusien och gästar Granada i den 27:e omgången av La Liga.Atlético de Madrids tränare pratade om matchen mot Granada under fredagseftermiddagen, men han fick också besvara frågor om Gabi, Torres och Gameiros skador samt Barcelonas domarfördelar och..Falcao.Atlético de Madrids tränare pratade inför pressen efter 3-0-segern mot Valencia under söndagskvällen.Atlético Madrid tog en tämligen enkel seger mot Valencia där franska anfallsduon stod för de tre målen som gjordes. Samtidigt var gästerna tämligen svaga i sitt eget spel vilket gjorde att Atlético inte såg ut att behöva springa ihjäl sig.