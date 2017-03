Skadekris i Atlético

Den spanska huvudstadsklubben har drabbats av en skadekris precis när man går in i den viktigaste delen av säsonge, nämligen slutspurten.

Med landslagsuppehållet till ända går Atlético de Madrid in i ett hektiskt spelschema. Slutspurten eller "La Liga de Luís" inleds i samband med helgens ligamatch mot Málaga på La Rosaleda och därefter väntar ytterligare elva tävlingsmatcher innan spelarna lämnar för det sista landslagsuppehållet i juni månad. Därefter har de semester. Den spanska huvudstadsklubben kan komma upp i 15 matcher innan säsongen är till ända, men det beror helt på vad man lyckas åstadkomma i årets upplaga av UEFA Champions League. April månad blir inte lätt. Det väntar nämligen nio tävlingsmatcher från 1-30 april och därför är det vitalt att ha stora delar av spelartruppen tillgänglig när allting skall avgöras.



Landslagsuppehåll brukar sluta i skador på de spelarna som representerat sina respektive landslag, men den här gången är det faktiskt tvärtom. Till viss del åtminstone. Tre spelare har nämligen åkt på diverse skador och kommer saknas i de kommande ligaomgångarna.



MIGUEL ÁNGEL MOYÁ

Moyà drog på sig en muskelskada i den tvåhövdade lårmuskeln (vänster lår) i samband med en träning i förra veckan. Atléticos tränarstab röntgade balearen och det handlar om en grad I-II-skada som han ådragit sig. Moyà blir därmed borta i 10-15 dagar.



NICO GAITÁN

Argentinaren har fått stora delar av andra halvan av säsongen förstörd p.g.a. en stämpling som han ådrog sig på vänster fot. Den har gjort att Gaitán har spelat med smärtor i stort sett sedan semifinalreturen mot Barcelona i Copa del Rey den 7 februari. Han har åkt in och ut från startelvan, men också hamnat utanför spelartruppen i många lägen. Atléticos tränarstab designade ett speciellt träningsprogram för Gaitán under landslagsuppehållet för att han skall bli av med smärtorna, men det har inte hjälpt. Han dras med en inflammation i mellanfotsbenet på stortån och kommer åtminstone missa matchen mot Málaga.



KÉVIN GAMEIRO

Gameiro återvände med känningar i vänster lårmuskel från landslagssamlingen med Frankrike tidigare i veckan. Atlético såg genast till att undersöka anfallaren och väl där konstanterades det att han lider av en seninflammation i vänster lårmuskel. Det är oklart hur länge Gameiro blir borta.



Šime Vrsaljko dras som bekant med ett mindre glapp i ena korsbandet, men i hans fall handlar det om en betydligt mindre skada än vad det först befarades vara. Kroaten har redan intagit träningsplanerna på Majadahondas träningsanläggning och löptränar ihop med fystränarna.

0 KOMMENTARER 197 VISNINGAR 0 KOMMENTARER197 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-03-31 19:04:25 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-03-31 19:04:25

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-03-31 19:04:25

Atlético

2017-03-31 17:45:00

Atlético

2017-03-20 22:04:09

Atlético

2017-03-20 00:56:20

Atlético

2017-03-19 22:07:17

Atlético

2017-03-19 20:37:00

Atlético

2017-03-19 18:40:00

Atlético

2017-03-18 13:07:29

Atlético

2017-03-16 02:31:45

Atlético

2017-03-16 00:56:00

ANNONS:

Den spanska huvudstadsklubben har drabbats av en skadekris precis när man går in i den viktigaste delen av säsonge, nämligen slutspurten.Atlético de Madrids tränare pratade inför helgens ligamatch mot Málaga på La Rosaleda.Den här gången är det 15 spelare som återfinns på landslagsuppdrag under FIFA-datumet i mars månad.Atlético de Madrids tränare var nöjd efter 3-1-segern mot Sevilla och passade förstås på att dra till med en farsdag referens.Den kroatiske landslagsmannen kan ha dragit på sig en korsbandsskada mot Sevilla.Två mål på fasta situationer och en boll i öppet mål räckte för att Atlético skulle slå tillbaka ett formsvagt Sevilla på söndagen.MAJADAHONDA. På lördagsförmiddagen gjorde Atlético Madrid sin sista träning inför den viktiga matchen mot Sevilla. Diego Pablo Simeone höll även presskonferens på träningsanläggningen och det var en motiverad argentinare som steg in i pressalen.Resultatet från första mötet i Tyskland stod sig när Atleti bekvämt kunde ta sig vidare till kvarten i år igen. För en match som slutade 0-0 innehöll den flera kvalitativa målchanser men det var målvakternas match. Leno och Oblak hade var sin halvlek där slovenen i Atléticos mål vinner matchen på poäng.MADRID. 0-0 räckte och Atlético Madrid är för fjärde året i rad vidare till kvartsfinal. Diego Pablo Simeone var nöjd med avancemanget, något som märktes på presskonferensen efter.