Spelarbetyg: Atlético - Las Palmas 2-3

Atlético avancerade till kvartsfinal i Copa del Rey men tappade matchen efter två sena mål av Las Palmas. Nedan följer spelarbetygen.











Du måste logga in för att kunna rösta! Miguel Ángel Moyà Betyg: 2 (red) Bra reflexräddning på Livajas nick från nära håll i första halvlek, men inte förtroendeingivande i övrigt. Har bl.a. en missriktad passning som kunde kostat. Kan dock inte lastas för målen. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Šime Vrsaljko Betyg: 3 (red) En av hemmalagets bättre spelare under kvällen. Löper ständigt på kanten och finns alltid tillgänglig för sina lagkamrater. Inblandad i första målet när han driver upp bollen på kanten och skär in i banan. Gör en halvlek på varje kant. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



José María Giménez Betyg: 2 (red) Tillbaka på mittbackspositionen. Gör ett par bra brytningar men har svårt att hänga med vid ett par tillfällen. Släpper igenom Livaja alldeles för lätt vid hans första mål. Svag tvåa. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Diego Godín Betyg: 1 (red) Ganska disträ insats av Godín. Gör en dålig andra halvlek och lyckas inte leda backlinjen som han ska. Måste hinna hem och markera Livaja vid hans andra mål. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Lucas Hernández Betyg: 2 (red) Kommer inte riktigt upp i offensiven men är stabil och håller rent bakåt. Utgår skadad i halvtid. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Juanfran Betyg: 1 (red) Ingen minnesvärd kväll för Juanfran. Startar matchen som högermittfältare men lyckas inte göra något avtryck. Går ner som högerback i andra halvlek och får ta på sig en stor del av ansvaret för två av målen, som båda kommer till på hans sida. Hinner inte med García på det första och missar i markeringen på det sista. Samtidigt ska det sägas att han var väldigt ensam vid bortre stolpen på det sista målet och borde haft någon lagkamrat bakom ryggen. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Saúl Ñíguez Betyg: 2 (red) Blir begränsad till det defensiva arbetet och är väldigt anonym matchen igenom. Utöver en offsideavblåsning händer inte mycket kring Saúl ikväll. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Koke Betyg: 2 (red) Ganska aktiv i offensiven i första halvlek och har ett gäng skott på mål. Har mycket boll centralt och ska fördela bollen, men har ibland svårt att hitta sina medspelare som ofta är stillastående. Flyttar ut på kanten i andra halvlek. Långbollen till Correa som leder till hans mål är av mycket hög klass. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Nico Gaitán Betyg: 2 (red) Saknar självförtroende vilket ibland syns ganska väl. Vaknar dock till under vissa stunder och ligger bakom öppningsmålet efter att han väggspelat sig in i straffområdet och sedan serverat Griezmann. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Antoine Griezmann Betyg: 3 (red) Fick starta trots galan igår. Jagar, pressar och löper och får kröna det med ett mål. Pigg insats. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Ángel Correa Betyg: 3 (red) Gör det lite svårt för sig och får inte riktigt till det i första halvlek, men spelar upp sig i andra. Gör mycket bra ifrån sig vid det andra målet när han vinner närkampen och sedan lägger bollen mellan benen på Lizoain. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Gabi Betyg: 2 (red) Kommer in i paus. Håller rent i mitten men bidrar inte mycket i spelet med boll. Godkänd. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Fernando Torres Betyg: 2 (red) Får inget uträttat i offensiven men bidrar med löpningar, fysik och huvudspel. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Keidi Bare Betyg: 0 (red) 19-årige Keidi får göra A-lagsdebut när han kommer in med drygt tio minuter kvar, men han spelar för kort tid för att betygsättas. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster





0 KOMMENTARER 106 VISNINGAR ERIK LAGO

På Twitter: eriksigge

2017-01-11 00:32:00

