Spelarbetyg: Atlético Madrid - Barcelona 1-2 (2-0)

MADRID. Uppryckningen i andra halvlek var inte nog för att få med sitt ett oavgjort resultat och Atlético Madrid förlorade den första semifinalen i Copa del Rey mot Barcelona.











Du måste logga in för att kunna rösta! Miguel Ángel Moyà Betyg: 2 (red) Avsaknaden av Jan Oblak mellan stolparna är stor och Moyás insats är inget att hänga i granen. Visar att han är osäker vid flera tillfällen men lägger vantarna på messis frispark. Godkänd. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Šime Vrsaljko Betyg: 2 (red) Kroaten var bra med i anfallen men hade stora problem i defensiven. Får en svag tvåa i betyg. Utbytt i paus mot Fernando Torres. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Stefan Savic Betyg: 2 (red) Godkänd insats, men inte mer. Savic och Godin lät Messi o och glida igenom flera gånger och med Moyá mellan stolparna blev det inte bättre. Som tur var blev det bara två mål bakåt. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Diego Godín Betyg: 2 (red) Godkänt försvarsspel av uruguayanen som även stod för en assist till Griezmanns reduceringsmål. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Filipe Luis Betyg: 2 (red) Hade det inte lätt på sin kant men var en av de starkare offensiva krafterna. Får flera bra inläggslägen flera gånger men då passningsfoten fortfarande är under all kritik skapar brassen inte speciellt många farliga chanser. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Juanfran Betyg: 3 (red) Får spela både mittfältare och försvarare där han gör det bäst i den andra halvleken när han får spela som ytterback. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Gabi Betyg: 3 (red) En av få som visar vad det betyder att ha den rödvita tröjan på sig. Kaptenens andra halvlek var otroligt bra och borde ha en solklar frispark precis utanför straffområdet när han blir nedsparkad av Mascherano, men så blev inte fallet. Plus i kanten. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Saúl Ñíguez Betyg: 2 (red) Det var inte mycket som stämde för Elchesonen, precis som i flertalet andra matcher denna säsong. Får lämna efter 59 minuter på plan och ersätts av Nico Gaitán. Svag tvåa. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Koke Betyg: 2 (red) Precis som Saúl gjorde Koke en otroligt svag match och är hästlängder från den spelare han var för drygt ett år sen. Svag tvåa. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Antoine Griezmann Betyg: 3 (red) Faller som i många andra matcher denna säsong för långt ner i banan då han måste vara med och försvarare. Gör det bra i den andra halvleken när Atleti dominerar och står även för reduceringsmålet. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) Godkänd insats av Carrasco som inte varit sig själv under de senaste månaderna. Kämpar och sliter längst fram och vill väldigt mycket. Byts ut mot Gameiro i minut 70. Plus i kanten. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Fernando Torres Betyg: 3 (red) Torres kom in i halvlek och var tillsammans med Gabi de spelare som visade vad det innebär att dra på sig Atlético tröja. Har ett par otroligt bra läge att göra mål på men bollen ville inte in, helt enkelt. Stark trea. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Nico Gaitán Betyg: 2 (red) Argentinaren spelade 30 minuter av matchen men gjorde inget märkvärdigt under sin tid på planen. Hade dock några inlägg som kunde blivit farliga. Kommer in i laget mer och mer för varje match han spelar. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Kevin Gameiro Betyg: 2 (red) Kommer in när Atletico jagar mål och springer längst uppe för att störa motståndarna, vilket han lyckas med. Hade en konstspark som kunde/borde förvaltats bättre. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster





0 KOMMENTARER 118 VISNINGAR 0 KOMMENTARER118 VISNINGAR ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-02-02 00:02:00 Alexander.Ivanovski@svenskafans.comPå Twitter: @Ivanovski__2017-02-02 00:02:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-02-02 00:02:00

Atlético

2017-02-01 23:30:00

Atlético

2017-02-01 11:55:00

Atlético

2017-01-31 21:05:00

Atlético

2017-01-30 23:22:38

Atlético

2017-01-28 22:55:00

Atlético

2017-01-28 21:42:34

Atlético

2017-01-28 18:30:00

Atlético

2017-01-28 00:20:00

Atlético

2017-01-27 18:11:30

ANNONS:

MADRID. Uppryckningen i andra halvlek var inte nog för att få med sitt ett oavgjort resultat och Atlético Madrid förlorade den första semifinalen i Copa del Rey mot Barcelona.Barcelona hade marginalerna på sin sida och tog hem det första mötet i semifinalen av Copa del Rey.Det är dags för semifinal i Copa Del Rey. Åter igen stor Atlético inför ett dubbelmöte med Barcelona, kan vi lyckas med bedriften förra säsongen i Champions League. Vinnaren i det här mötet kommer gå in som klara favoriter i finalen senare i vår där man ställs mot antingen Celta Vigo eller Deportivo Alaves.Diego Simeone genomförde tisdagskvällens presskonferens innan Atléticos sista träning inför första mötet av två i Copa del Reys semifinal mot Barcelona.Uruguyanen skadade sig mot Alavés och missar de kommande veckorna och skadan kan ta upp emot en månad att läka om det vill sig riktigt illa.Atlético spelade 0-0 på Mendizorrotza mot Alavés under lördagen.Cholo var inte nöjd med lördagseftermiddagens insats mot Alavés och det med all rätt.Atlético gör ytterligare en match i Baskien när man möter Alavés på Mendizorroza under lördagen.Atlético de Madrids tränare pratade om helgens ligamatch mot Alavés, Copa del Rey-lottningen, Théo Hernández explosion i Vitoría och spelschemat.