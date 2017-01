Spelarbetyg: Atlético Madrid - Eibar 3-0

MADRID. I det första mötet av två mellan Atlético Madrid och Eibar var det huvudstadslaget som drog det längsta strået och vann med 3-0 efter mål av Griezmann, Correa och Gameiro.











Miguel Ángel Moyà Betyg: 2 (red) - Snittbetyg: 2 Hade inte speciellt mycket att göra men är med på noterna när det behövs. Godkänd.



Juanfran Betyg: 2 (red) - Snittbetyg: 2 Godkänd insats av Juanfran som gick på avslut vid ett tillfälle när en medspelare hade öppet mål. Sattes aldrig riktig på prov på sin högerkant.



José María Giménez Betyg: 2 (red) - Snittbetyg: 4 Giménez stod för en assist och en hockeyassist i matchen och höll tätt tillsammans med Savic i mittlåset. Får spela delar av den andra halvleken på mittfältet vilket han gjort flera gånger tidigare i år.



Stefan Savic Betyg: 2 (red) - Snittbetyg: 3 Montenegrinen höll tillsammans med Giménez tätt och var lika stabil som alltid. Blev aldrig riktigt hotad av Eibars anfallare.



Filipe Luis Betyg: 2 (red) Det var många i det rödvita laget som gjorde en stabil insats och Filipe Luis var en av de. Gör vad han ska och sätts aldrig på prov defensivt.



Ángel Correa Betyg: 2 (red) Ángelito stod för ett mål i dagens match och är den första Atletispelaren att göra fyra mål i CdR efter Raúl Garcia. Gjorde även det 500:e målet under Simeones era i klubben. Plus i kanten.



Koke Betyg: 3 (red) Koke får en trea i betyg då han var bland de bästa i det rödvita laget.Dock är inte passningsfoten den samma som förra säsongen.



Saúl Ñíguez Betyg: 2 (red) Gör grovjobbet på mittfältet som alltid och är han som sköter det defensiva då de resterande mittfältarna var mer offensiva. Godkänt insats.



Nico Gaitán Betyg: 3 (red) Fin match av argentinaren som äntligen börjat komma in i laget. Idag var han en av lagets bästa spelare och kan han bli ännu bättre är mycket vunnit för vårsäsongen då man inte får värva.



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) En tvåa med plus i kanten är vad Yannick Carrasco som var tillbaka i startelvan drygt en månad senare. Belgaren ville mycket vilket man även såg och byttes ut i den andra halvleken.



Antoine Griezmann Betyg: 3 (red) Var tillsammans med Koke och Gaitan d bästa spelarna i matchen och gör även lite turligt 1-0 som öppnar upp matchen. Skönt att fransmannen börjat näta igen.



Kevin Gameiro Betyg: 2 (red) Får göra mål efter en fin frisparksvariant men sen var det inte så mycket mer. Gör en godkänd insats men har ännu inte kommit in i Atlético på riktigt.



Gabi Betyg: 2 (red) El Capi kom in i den andra halvleken för att ge mer stabilitet på mittfältet och så blev det. Gör det godkänt.



Diego Godín Betyg: 2 (red) Byttes in i den andra halvleken då man valde att flytta upp Giménez på mittfältet. Sattes aldrig på prov.





