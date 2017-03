Spelarbetyg efter segern mot Valencia

Atlético Madrid tog en tämligen enkel seger mot Valencia där franska anfallsduon stod för de tre målen som gjordes. Samtidigt var gästerna tämligen svaga i sitt eget spel vilket gjorde att Atlético inte såg ut att behöva springa ihjäl sig.

Gör antagligen sin minst svettiga match någonsin, åtminstone i den rödvita tröjan. Visar dock vid ett tillfälle att han är aningen matchovan där han tappar bort stolparna i en situation.Med sin raka och enkla spelstil kommer han till flertalet inlägg, de flesta med riktigt bra kvalité. I försvarsspelet sätts han inte på några större individuella prov.Gör en stabil insats, där han inte behöver överanstränga sig någonting större. Har ett fint samarbete med övriga lagkamrater som gör att Valencia knappt hittar en målchans på hela matchen.Ser verkligen ut att ha lagt de personliga sakerna bakom sig. Visar prov på stor spelintelligens och mognad i det indiviuella spelet, framförallt i egen box där på ett effektivt sätt använde kroppen för att störa ut målchanser för sin motståndare vid ett par tillfällen.Mycket fin insats från den brasilianska vänsterbacken som toppas med en assist till 2-0. Är likt Vrsaljko aktiv på sin kant men Filipe är betydligt mer med i spelet och bjuder likt sedvanligt på några fina dragningar och några distansskott.Kaptenen gör en väldigt fin defensiv insats i 90 minuter, där han springer otaliga meter för att stressa Valencia och täppa igen framför sin egen backlinje. Brister någonting i det offensiva spelet under matchen dock, där han tar några felbeslut.Bättre än Gabi i det offensiva men sämre i det defenisva, där han kommer in lite konstigt i några dueller och hamnar efter. Så de båda centrala mittfältarna kompletterade varandra i den här matchen.Mycket fin insats från Koke där han egentligen hade sin ursprungsposition på vänsterkanten men han rörde sig över stora delar på banan för att kunna vara med och styra spelet. Står bland annat för en fin assist till 1-0 och gör överlag en väldigt fin insats i sitt passningsspel.Är pigg matchen igenom och har mycket boll men kommer aldrig riktigt till, men belgaren är ändå väldigt aktiv och nyttig i anfallspelet. Kommer lite mer till sin rätt i andra halvlek när han får spela på sin favoritkant till vänster. Utbytt i 70:e minuten.Visar från start vem som är den stora stjärnan på planen och fortsatte så. Gör alla de småsakerna helr rätt matchen igenom, är spelbar både i djupled och i ytan framför Valencias backlinje. Står för en snygg cykelpassning och toppar hela insatsen med två mål. Lämnar planen med fem minuter kvar av ordinarie tid.Fransmann nummer tre stod även han för en fin match där han hade ett bra samspel med övriga lagkamrater. Gamerio kom även till en del bra målchanser och han lyckades även komma i målprotokollet efter att Mangala hjälp honom styra bollen över Alves tidigt i andra halvlek. Utbytt med 20 minuter kvar på klockan.Ersatte Gamerio. Det tar en liten stund men sedan hittar argentinaren in i matchen med ett fint spel. På tilläggstid står han för en fin aktion som så när leder till 4-0.Ghanen hinner inte sätta jättestort avtryck på matchen egentligen men han är helk klart delaktig när han kommer in. Står även för en (väldigt turlig assist) till Griezmanns andra mål.Spelar för kort tid för ett betyg då han knappt hinner röra bollen.