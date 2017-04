Spelarbetyg: Espanyol - Atlético de Madrid 0-1

MADRID. På lördagskvällen tog Atlético Madrid en otroligt viktig seger i kampen om tredjeplatsen och detta mot Espanyol på Estadio Cornellà-El Prat.











Jan Oblak Betyg: 3 (red) Oblak höll nollan återigen och stod även för en otroligt viktig räddning på Leo Baptistaos läge i slutminuterna. En av de bästa i Atleti. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Stefan Savic Betyg: 2 (red) Håller tätt tillsammans med Godín i mittförsvaret och hade inte allt förmycket jobb i dagens match. Vid ett par tillfällen blev det lite oroligt men Espanyol hade egentligen bara ett riktigt farligt läge under hela matchen. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



José María Giménez Betyg: 2 (red) Gjorde en Jesús Gámez på högerbacken då både Juanfran och Vrsaljko är skadade. Giménez stod för en godkänd insats och försvarade utan att försöka sig på några offensiva äventyr, precis som Gámez under sin tid i klubben. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Diego Godín Betyg: 2 (red) Låser igen tillsammans med Savic och det blir aldrig riktigt farligt. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Filipe Luis Betyg: 2 (red) Godkänd insats av brassen som dock inte är på samma höga nivå som den senaste månaden. Mycket på grund av CL-matchen i tisdags. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Koke Betyg: 1 (red) Ingen bra insats av Vallecassonen som inte alls kom in i matchen. Förutom de usla fasta situationerna lyckades mittfältaren inte komma in i matchen, något som gjorde att laget blev lidande, speciellt anfallet. Plus i kanten. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Gabi Betyg: 2 (red) Plus i kanten för Gabi som nästan aldrig gör en dålig idag. Leganés-mittfältaren gör sitt jobb och sätter in förstapressen, något som gjorde att Espanyol nästan inte fick några farliga chanser att näta. Plus i kanten. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Saúl Ñíguez Betyg: 2 (red) Saúl må inte ha varit lika bra som i veckans CL-möte med Leicester men tillsammans med Gabi var Saúl den som höll ihop mittfältet denna kväll. Plus i kanten. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) Gör en bra insats och försöker väldigt mycket, speciellt efter att ha ersatt Torres i anfallet men blir ofta för ensam samtidigt som belgaren håller i bollen lite för länge ibland. Kämpar hårt men får inte ut exakt det han hade velat. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Fernando Torres Betyg: 0 (red) Detta var inte Torres match och Fuenlabrada-sonen byttes ut i halvlek... NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Antoine Griezmann Betyg: 3 (red) Tillsammans med Jan Oblak var fransosen Atlético Madrids bästa spelare. Skapar nästan allt i anfallsväg och är även den som nätar för det rödvitrandiga laget, som idag spelade i svart. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Thomas Partey Betyg: 2 (red) Ersätter Torres i halvlek och byts in för att knäppa igen mittfältet. Ghananen gör det bra och Atleti släppte knappt till något under de sista 45 minuterna. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Kevin Gameiro Betyg: 2 (red) Svag tvåa för Gameiro som byttes in efter drygt en månads skadefrånvaro. Får inte mycket att jobba med och har en lätt kväll då Espanyol backade hem och täppte igen ytorna. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster





0 KOMMENTARER 120 VISNINGAR 0 KOMMENTARER120 VISNINGAR ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-04-23 00:55:00 Alexander.Ivanovski@svenskafans.comPå Twitter: @Ivanovski__2017-04-23 00:55:00

