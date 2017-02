Spelarbetyg från El Molinón

Den kroatiske landslagsmannen fick jobba väldigt hårt i defensiven för att hänga med Burguí längs sin kant eftersom mycket av Sportings spel kretsade kring inlägg eller inspel via deras egen vänsterkant. Vrsaljko inledde något nervöst, men spelade upp sig i defensiven en bit in på första halvlek och klarade ut Sportings första våg av anfall. I andra halvlek ställdes han betydligt oftare på 1-mot-1-situationer, något som också renderade i ett baklängesmål strax efter Carrascos ledningsmål. Det är dock inte enbart Vrsaljkos fel, men han kommer väldigt fel in i situationen och blir rundad. När Sporting således inleder sin andra offensiv under andra halvlek mellan den 55:e och 68:e minuten får Vrsaljko jobba väldigt hårt för att hålla tätt längs sin kant. Därefter blir inte hans kant alls lika exponerad efter Simeones byten. Kroaten gjorde ett ganska bra arbete i anfallsspelet de gångerna han kom överlappandes utan boll, men den största förbättringen var hans förmåga att dribbla sig förbi sina motståndare. Det sistnämnda skapade en väldigt fin möjlighet i mitten av andra halvlek. Tyvärr gick hans skott högt över mål. Relativt bra match av kroaten som dock hade dalar i försvarsspelet.