Spelarbetyg från matchen då Torres målskytte återupstod

Det blev en intensiv och trevlig match att titta på när Leganés kom till Vicente Calderón. Atlético Madrid såg betydligt mer ut som sig själva och hade egentligen inga större problem att hålla undan sina gäster. Samtidigt stod Fernando Torres för två mål som gav tre poäng-

Avbytare

Sätts inte på några tuffa prov under matchen, förrän i slutet när Gabi är nära att styra in en hörna i egen bur men målvakten lyckas reda ut det.Inleder matchen väldigt piggt på sin högerkant, då det mesta av Atletis spel fouseras mest där i upptakten. Står för en jämn insats, även defensivt. Flyttas upp som högerytter med cirka 20 minuter kvar av matchen. Ett litet minus då han sällan kom in med sina inlägg till medspelarna.Backlinjen sattes egentligen inte på några större prov, framförallt inte under första halvek. I den andra halvleken fick Leganés med sig en del frisparkar, men dessa situationer löste hela försvaret för det mesta bra.Detsamma gäller här som på Savic, Godín blockerade dock ett skott från Bueno som säkerligen hade gått i mål om inte mittbacken hade stått i vägen.I den andra halvleken när mer av spelet fokuserades över till vänsterkanten fick vi se den alltid lika duktiga Filipe. Vass en-mot-en och duktig i kombinationsspelet. Verkar ha tränat på sina inlägg då dessa har sett lite bättre ut det senaste.Inleder matchen på kanten men flyttas in centralt efter pausen. Viktig spelare och i en sådan här intensiv match är Koke alltid nyttig att ha på banan. Står inte för något större passningsspel men slår samtidigt bort få bollar och ser till att hans passningsmottagare kan göra nytta med bollen.Hjärtat i laget säger Simeone, och ikväll var det extra tydligt i mina ögon. Alltid på rätt plats för att täcka ytan coh styra undan motståndarna därifrån. Och även om det är tjatigt så är han jäkel på att gå in i press. Står för ett mycket bra passningsspel genom hela matchen, där vi får se flera olika typer av passningsspel från kaptenen.Gör en stabil match i det defensiva och i det enkla passningsspelet. Simeone fick dock tyvärr inte ut någonting av hans genombrottskraft i den här matchen. Lämnar plats för Correa efter halvtid.Jag imponeras ofta av Gaitáns och hans tekniska kvalité. Gör så många olika saker (lätta som svåra) på ett väldigt bra sätt som inte många klarar av att göra med samma precision. Står inte annars för någon jätteinsats på planen och byts ut efter 57 minuter.Inleder med att slå bort en enkel passning med flera meter upp i luften. Fortsätter sedan med att missa en straff och efter det fick vi inte se så mycket av fransosen. Blixtrar till lite sista fem innan halvtidsvilan och står för en hockeyassist till 2-0, men mycket mer än så fick vi tyvärr inte. Utbytt efter 72 minuter.Fick förtroende efter en stark andra halvlek mot Barcelona i veckan och Torres betalade tillbaka. Ordnade en straff och slog själv in returen som blev. Sen tog han en smart löpning i djupled, fick bollen och lyfte den över målvakten. Gör i övrigt en fin insats även om han försöker på sig lite för svåra saker ibland.Står för ett fint inhopp och efter en ganska kort tid på planen spelar han fram Torres till 2-0. Är hal som en ål och vållar en hel del bekymmer för motståndarna. Skapar en del situationer men det blir tyvärr inte så mycket mer än så.Ersätter Gaitán efter 57 minuter och gör det bra. Får ganska mycket utrymme på sin kant och hittar från start ett bra samarbete med Filipe. Utmanar mycket och ligger bakom en del i anfallsväg. Har ett jättefint skott utifrån men målvakten räddar precis undan det skottet.Kommer in i minut 72 och tar över högerbackplatsen. Jag såg inte jättemycket av Sime men han var stabil och fanns spelbar.