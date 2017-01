Spelarbetyg från San Mamés

Atlético de Madrid spelade oavgjort på San Mamés under söndagskvällen. Den spanska huvudstadsklubben tog ledningen med 0-1 redan efter tre minuters spel, men fick sedan jobba för att få med sig poäng efter ett par individuella misstag i positionsspelet. Griezmann ordnade dock en poäng i den 80:e minuten.











Miguel Ángel Moyà Betyg: 2 (red) Att det skulle bli en match där Moyá ställdes på prov i luftrummet var ingen hemlighet. Han skötte sig relativt bra med tanke på att det inte är hans största styrka och han lade inte heller fingrarna emellan i den delen av spelet. Däremot hamnade han i ett par obekväma situationer sedan han tvekat någorlunda om han skulle in eller stanna på linjen. Moyà tar alla skott han skall ta och även i det här avseendet får man ungefär det man är medveten om. Han är fullständigt chanslös på kviterringsmålet. Däremot står han praktiskt taget till vänster när De Marcos nickar in 2-1 till Athletic. Man måste vara oerhört reaktionssnabb för att rädda nicken, men frågan är om Oblak inte hade gjort det. En svår sits för Moyà som dock aldrig borde sats i den till att börja med, men riktigt bra målvakter gör avgörande räddningar i avgörande lägen.



Šime Vrsaljko Betyg: 2 (red) Vrsaljko fick chansen från start i vad som var en viktig och svår match på förhand, något som inte har varit fallet innan. Han gjorde en godkänd insats, speciellt i försvarsspelet. Lagom aggressiv, väldigt fysisk och bra på att täcka såväl ytor, men också försvara på "fel" sida av sin motståndare de få gånger han hamnade i de situationerna. Bra i luftrummet (vilket är viktigt mot Athletic p.g.a. deras styrka i den här delen av spelet) och relativt fin förmåga att driva boll. Tyvärr kom han väldigt sällan på överlapp längs högerkanten och när han väl gjorde det fick han inte bollen. Gör en klart godkänd insats, men kan bidra med mycket mer i anfallsspelet.



José María Giménez Betyg: 3 (red) Bra insats av uruguyanen som var Atléticos bästa försvarsspelare på San Mamés. Aggressiv i sitt försvarsspel, snabb in i duellerna, lagom med intensitet i de samma och framförallt goda avvägningar. Bra i positionsspelet, fin timing och väljer rätt typ av verktyg för att utföra sitt försvarsspel. Skulle dock kunna tänka på vissa detaljer när det väl krisar runtomkring honom. Vid kvitteringsmålet tar han ett steg för mycket i fel riktning när Lekue tar med bollen för att rätta till och skjuta, men Giménez har inte riktigt fokus eller koll på vilken som är baskerns favoritfot. Därför får han även tillräckligt med utrymme för att avsluta. Spelade väldigt lätt från egen backlinje och komplicerade aldrig till det. Stark i luftrummet och hade dessutom en nick rakt på Iraizoz i andra halvlek. Det var också inledningen till Atléticos jakt på en kvittering. Litet minus i kanten för detaljmissen vid Lekues mål dock.



Diego Godín Betyg: 2 (red) Giménez landsman gjorde inte en alls lika bra insats. Han var visserligen stabil i försvarsspelet fram tills laget nått en timmes spel, men i samband med De Marcos ledningsmål stöter han först upp alldles för högt i banan och därefter litar han blint på att Gabi skall rädda honom (Godín joggar hem och ger upp situationen) från ett baklängesmål. Gabi har förstås inte en susning när han med ryggen mot mål har en inspringande De Marcos som gör 2-1. Aggressiv, avvägde väl för det mesta, men när han gick bort sig gjorde han det ganska rejält och ikväll kostade det poäng. Bra insats i övrigt när det spelet i luftrummet och längs marken där Godín var väldigt aggressiv och hade bra timing. Ganska bra insats med bollen vid fötterna också för att vara Godín 2-.



Filipe Luis Betyg: 2 (red) Ibland gör man en bra insats, men lyckas inte med ett eller flera nyckelmoment. Det var fallet med Filipe Luís under söndagskvällen. Han hade ett ganska bra samarbete med Gameiro och Carrasco, ibland även Griezmann längs vänsterkanten i första halvlek. Det ledde också till ledningsmålet där man skapade utrymme till Kokes inlägg. Kombinationsspelet var ganska bra med Gaitán också (men inte i lika hög utsträckning). Han höll också i bollen väl under press och hittade in med en enstaka passning från vänsterkanten för att skapa en målchans. Tyvärr renderade det aldrig i något mål. Filipe går dock bort sig vid motståndarnas 2-1-mål. Han stöter upp för högt utan understöd och försvarslinjen hamnar på bakfoten. Försöket att sno åt sig bollen är även det väldigt halvhjärtat från honom och Griezmann. Bra match i grunden, men små detaljmissar kostar ofta baklängesmål eller detaljer. Egentligen skall han ha en trea, men han får en tvåa.



Saúl Ñíguez Betyg: 3 (red) Bra insats av Saúl i sin centrala mittfältsroll. Väldigt duellstark, aggressiv och intensiv i sitt försvarsspel. Täcker ytor ganska bra vilket resulterar i att motståndarna sällan kommer in i mellanytorna. Måste dock prata ihop sig med Carrasco på ett bättre sätt vid motståndarnas kvitteringsmål, även om det inte är hans yta. Vinner också en hel del andra bollar som konsekvens av duellspelet. Mycket bra i passningsspelet. Inga misstag i den delen av spelet vilket är oerhört positivt och ofta Saúls största svaghet. Kommer även i andra våg, såväl med som utan boll. Det är dock framförallt med boll som han är framme och tvingar fram ett flertal farliga kontringsförsök. Skapar bl.a. en frispark med hjälp av sitt enorma driv. Väldigt jämn insats av Saúl som är lagets bästa spelare mot Athletic. 3+.



Gabi Betyg: 2 (red) Lagkaptenen gör också en relativt godkänd insats, men i hans fall håller han inte samma kontinuitet i sitt mittfältsspel matchen igenom. Inledningsvis är han väldigt aktiv: aggressiv, intensiv och vältimad i sina tacklingar. När det behövs plöjer han också undan sina motståndare med en diskret tackling för att stoppa upp anfallen. Fick en något annorlunda roll än exempelvis Saúl i speluppbyggnaden där han spelade med en större risk utan att lyckas hitta in till medspelarna i mellanytorna allt för ofta. Håller sig till den taktiska profilen under sin tid på planen, men är iblandad i det andra målet där han misstimar Raúl Garcías inlägg som leder till 2-1 för Athletic. Det är dock inte hans position utan Godíns. Byts sedemera ut för att göra plats åt Koke centralt i banan i jakten på en kvittering.



Koke Betyg: 2 (red) Koke gör en fin insats under majoriteten av matchen. Gör sig alltid spelbar med hjälp av god rörelse utan boll. Håller bra avstånd till sina lagkamrater och bollen i de situationerna och spelar framförallt på få tillslag. Håller i boll i pressade lägen och försöker ständigt spela bollen till en öppen lagkamrat. Mycket bra i inledningen av matchen. Gör också målet sedan han slagit inlägget och dessförinnan kombinationsspelat sig till inläggsläget. Kan inte göra särskilt mycket vid något av målen, men får istället uppgiften att föra spelet när Gabi byts genom att flyttas till centralt mittfält. Det tar ungefär en kvart innan han kommer igång p.g.a. alla spelavbrott och det långsamma spelet, men till slut lyckas Koke få igång laget relativt bra. De fasta situationerna var inte överdrivet bra, men Atlético var också underlägsna Athletic i luftrummet. Hittar dock medspelare vid en hörnspark. Plus i kanten.



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) Carrasco gjorde en bra inledning på matchen och hade framförallt ett väldigt fint samarbete med Filipe Luís, Griezmann och emellanåt även Koke. Det resulterade i ledningsmålet efter tre minuters spel. Matchbilden förändrades dock under de kommande 20-25 minuterna och under den här perioden fick han mestadels springa på långbollar i djupet eller längs kanterna. Ibland höll han sig på rätt sida, men andra gånger fuskade han i onödan och blev avblåst för offside. Han fungerade dock väl i den rollen. Det är dock Carrasco som missar i positionsspelet när Bóveda lyckas trä in en boll bakom ryggen på honom till Williams som sedemera leder till kvitteringsmålet. Carrasco har gott om tid att ompositionera sig, men förflyttar sig alldeles för lojt i sidled. Det fungerar inte när det finns plats i mellanytan och det är flera meter mellan Williams och mittförsvararna. Efter det här gick han ned sig spelmässigt, men strax innan hade han ett fint läge att göra mål på. Han sköt dock utanför Iraizoz vänstra stolpe. Inget bra avslut ur svår vinkel, men han väljer även vinkeln själv. I andra halvlek får han inte alls till det spelmässigt och varnas dessutom innan han byts ut. Carrasco kändes trots det ganska farlig i spelet med och utan boll. 2- p.g.a. positionsspelet när Athletic gör 1-1.



Antoine Griezmann Betyg: 3 (red) Fransmannen gör en ganska bra insats. Han är väldigt aktiv under de inledande 20 minuterna och hittar ett bra samarbete med Filipe Luís, Gameiro och Koke, ibland även Carrasco. Det leder också till ledningsmålet. Fin löpning som lurar Iraizoz i Athletic-målet. Mycket bra i spelet på små ytor och framförallt i mellanytorna vilket inte bara förlänger Atléticos anfall utan också ser till att skapa ytor och valmöjligheter för medspelarna. Hittar in till sina medspelare ett flertal gånger utan att få något för det. I andra halvlek är han kanske lite väl snabb med att spela bollen på ett tillslag, men rent generellt gör han bra ifrån sig även då. I slutet av matchen ser han också till att kvittera med ett nytt skott utifrån (ifjol avgjorde han mot Athletic med ett skott utanför straffområdet på Calderón) som Iraizoz inte har en chans på. Väldigt fint avslut om än något turligt med touchen.



Kevin Gameiro Betyg: 1 (red) Att det skulle bli en match för Gameiro var egentligen lika uppenbart som att Athletic skulle pressa Atlético i luftrummet. Gameiro gjorde bra ifrån sig när han väl sprang i djupet och på öppna ytor för att behålla bollen inom laget. Han kombinationsspelade på ett fint sätt med Filipe Luís och Carrasco, men det saknas helt klart självförtroende i de avgörande situationerna. Dels går han inte rakt på mål när chansen ges eftersom han inte själv tror på det och så bör han försöka skjuta betydligt mer istället för att alltid vänta in sina medspelare. Det gör också att han inte kommer till avslut lika ofta. 1+.



Fernando Torres Betyg: 1 (red) När Simeone bestämmer sig för att kasta in Fernando Torres på planen dör också Atléticos försök till en vändning under drygt en kvart. Försöket att få med Torres i anfallsspelet fungerar inte alls, dels p.g.a. hans oförmåga att hålla i boll eller röra sig rätt (springer offside många gånger under sitt inhopp) och kanske framförallt eftersom han inte är deltagande i anfallsspelet. Får inte heller bollarna inne i boxen och när det väl dyker upp en möjlighet att springa sig loss längs högerkanten väljer han fel sida och får bollen i ryggen för att sedemera tappa densamma med en för lång sista touch innan inspel. Nej, Cholo skulle ha behållt Carrasco på planen och spelat Correa centralt. Torres fysik fick vi inte alls se mycket av heller. Däremot skall han ha beröm för sättet som han driver fram bollen när Saúl håller på och tappar densamma innan Griezmann gör 2-2. Det är lätt att glömma, men Torres får faktiskt assist i den situationen.



Nico Gaitán Betyg: 1 (red) Gaitán kommer in och försöker göra skillnad, men dels har Filipe Luís och medspelarna tröttnat ganska mycket när han väl får chansen att anfalla och ibland får han inte iväg bollen i rätt läge. Hittar in med ett inlägg längs vänsterkanten till Giménez strax innan 2-2-målet, men



Ángel Correa Betyg: 1 (red) Correa försöker bidra med det han alltid bidrar med: individuell kvalité. Han väljer fel läge att göra det emellanåt, speciellt när det saknas understöd, men det går inte att klaga på hans vilja. Däremot skall det sägas att Correa lyckas ta sig igenom vid ett par tillfällen, men då har han inte riktigt förmågan att avsluta. Låser sig bl.a. vid en situation där han sparkar på motståndare i samband med skottsituationen och får själv ont. Den här typen av spelare gör dock att motståndarna tänker en och två gånger om de skall gå in i ryggen. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster





