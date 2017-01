Spelarbetyg från Vicente Calderón

Ingen större underhållning när Atlético de Madrid besegrade Real Betis med 1-0 på Vicente Calderón, men väl tre nya poäng.











Du måste logga in för att kunna rösta! Miguel Ángel Moyà Betyg: 3 (red) Bra insats av Moyà. Koncentrerad i nyckelsituationerna när han testas och relativt säker i luftrummet. Behövde inte förta sig i mål, men agerade säker sista utpost i samtliga situationer och höll återigen nollan. Konsekvent. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Šime Vrsaljko Betyg: 2 (red) Den kroatiske landslagsmannen gör också en stabill insats. Försvarsmässigt har han sällan några problem, varken individuellt eller när Real Betis överbelastar kanten, men de lägger också störst fokus på motsatt flank matchen igenom. Vrsaljko ger dock bort lite väl många hörnor i onödan och det är något som han måste jobba bort. I anfallsspelet var han väldigt offensivt lagd under den första halvtimmen. Slår inlägget till segermålet, men det är i ärlighetens namn inte särskilt bra. Inläggsspelet som är hans stora styrka är relativt bra idag, men kan förstås bli mycket vassare det också. Undertecknad tycker dock om att Vrsaljko slår sina inlägg lågt eftersom det är mycket svårare att försvara emot. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Stefan Savic Betyg: 2 (red) Godkänd insats av Savic också, men till skillnad från Vrsaljko gör han något enstaka misstag med bollen vid fötterna. Exempelvis när han får en passning hem av Griezmann, men till montenegrinens försvar får han bollen nära fötterna på fel fot. Bra i luftrummet, stabil i försvarsspelet längs marken och individuellt ställdes han sällan på prov. Tuff, aggressiv och intensiv i sitt försvarsspel på felvänd motståndare. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Diego Godín Betyg: 3 (red) Den något stabilare av de båda mittförsvararna. Godín är liksom Savic säker i luftrummet och när han markerar felvända anfallare, men till skillnad från Savic gör Godín en betydligt starkare insats med bollen vid fötterna. Aggressiv och läser spelet väldigt väl under den första halvtimmen vilket resulterar i att Betis inte lyckas skapa något större tryck eftersom bollen aldrig kommer fram. Spelade dessutom fram en jättechans till Griezmann via en magnifik frisparksvariant under de inledande tio minuterna. Nickade förstås ned bollen till fransmannen. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Filipe Luis Betyg: 2 (red) "Filipinho" hade ett ganska bra samarbete med Gaitán under inledningen av matchen. Det resulterade i ett flertal situationer där man inte bara kom runt längs vänsterkanten, men också kombinerade sig till inläggslägen och ytor för inspel utanför straffområdet. Slog ett utmärkt inlägg till Godín som sedemera nickade ner bollen till Griezmann, men skottet gick över mål. Försvarsmässigt hade han dock mer problem i det individuella spelet än Vrsaljko. Blev bortvänd vid Betis bästa målchans i första halvlek. Lite väl enkelt. I andra halvlek blev det dock stabilare även om Betis fortsatte att försöka ta sig runt på Atléticos vänsterkant. I slutet av matchen deltog han i lagets försök att hålla i boll och döda tid. Det lyckades väldigt väl. Kan dock fortfarande överlappa mycket mer och därmed bli ett ännu farligare hot i anfallsspelet. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Gabi Betyg: 2 (red) Gabi gjorde en bra inledning på matchen. Bra i duellspelet, täckte ytor väl och lyckades dessutom vända spelet med så få tillslag som möjligt, men det varade enbart i 20 minuter innan Betis kom in i matchen. Därefter började det se betydligt tyngre ut rörelsemässigt. Han började komma in försent i duellspelet och blev ganska enkelt överspelad. Emellanåt hann han inte heller att täcka ytor. Det såg lite väl långsamt ut. Därför gjorde även Simeone en viss förändring centralt i banan. Spelade dock upp sig i andra halvlek och gör sitt yttersta, men ibland går det lite väl långsamt. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Koke Betyg: 2 (red) Koke gjorde en ganska bra inledning på matchen. Framförallt var han inblandad i lagets kvicka passningsspel på en touch. Hamnade ofta längs vänsterkanten ihop med Filipe och Gaitán i anfallsspelet vilket gjorde att laget fick en starkare närvaro där. Gick dock ned sig ganska mycket efter den fina inledningen av matchen. Slog lite väl många felpassningar under den perioden och tappade dessutom en hel del boll i onödan istället för att lugna ned spelet. Spelade dock upp sig i takt med att Atlético kom ur Betis grepp och kunde stabilisera mittfältet ihop med Gabi och Saúl. Slarvade väldigt mycket vid de korta hörnorna där han antingen höll i bollen för länge eller missade passningarna helt. Är dock viktig för balansen i laget och det handlar inte om ovilja utan snarare en viss trötthet att han inte är på topp mot Betis matchen igenom. Koke spelar ju varenda minut och springer mest av alla. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Saúl Ñíguez Betyg: 2 (red) Saúl spelade i flest positioner av alla under lördagskvällen. Inledde framför Gabi och Koke i en position mellan Betis lagdelar, spelade sedemera till höger och fick utnyttja sin fysik och styrka i luftrummet. Försökte komma i andra våg under matchen och drog på sig motståndarnas uppmärksamhet via sin position. Ibland kunde han även driva längs kanten för att ge Vrsaljko understöd. Springer oerhört mycket och är viktig för balansen i laget, men låter också Betis-spelarna komma in lite väl lätt i mellanytorna emellanåt. Lyckligtvis klarar de inte av att vända upp tillräckligt snabbt. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Nico Gaitán Betyg: 2 (red) Bra inledning av argentinaren som var framme vid mål ett par gånger innan han gjorde segermålet. Fick dock inte bollen i de situationerna. Avslutet vid 1-0 är dock fint och framförallt koncentrerat. Har ett bra samarbete med Filipe Luís i anfallsspelet under inledningen av matchen, slår en hel del fina inlägg, men ingen attackerar dessa inne i straffområdet. Bra i passningsspelet och har framförallt en förmåga att komma rättvänd i fart. Skulle haft ytterligare en passning av Fernando Torres i första halvlek, men fick inte bollen. Hade han fått den hade han också blivi ensam med Adán. I försvarsspelet finns det fortfarande en del att önska. Speciellt när det gäller att försvara 1-mot-1. Zonerna håller han på att lära sig och det ser allt bättre ut i den delen. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Antoine Griezmann Betyg: 1 (red) Griezmann gjorde en ganska bra inledning på matchen. Deltog i lagets anfallsspel, dels när han droppade ned ett steg i banan, men också när man etablerade ett anfallsspel utanför Betis strafffområde. Bra i kombinationsspelet under den inledande kvarten och löser det mesta med en touch. Hade ett jätteläge att göra mål i första halvlek som han tyvärr inte utnyttjar, skottet går någon decimeter över mål. Därefter försvinner Griezmann liksom hans anfallskamrater p.g.a. Atléticos oförmåga att behålla bollen inom laget, men också för att varken han eller Torres springer rätt utan boll. I slutet av matchen kom han i betydligt bättre positioner, men lyckas ändå inte utnyttja de. Spelar dock fram Carrasco till lagets bästa målchans i andra halvlek. Såg lite trött ut och kan mycket bättre än så här. 1+. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Fernando Torres Betyg: 1 (red) Torres gjorde en ganska bra inledning. Han spelade exempelvis fram en av sina lagkamrater till en jättechans redan efter några minuters spel, men den gången tog man inte vara på läget. En fin passning felvänd över huvudet på sin motståndarförsvarare. Torres gjorde också ett bra arbete i presspelet under den inledande kvarten där han stod och zonade väl, men också sprang och störde sina motståndare. Därefter tappar han väldigt mycket i spelet. Han lyckas varken spela bollen i rättläge (Gaitán hade ett jätteläge att komma fri med Adán i första halvlek om han fått tillbaka en passning i rätt läge) och såväl mottagningar som medtagningar var rejält undermåliga. I andra halvlek får han en målchans, men kommer ur vinkel och skjuter rakt på Adán. Måste dock kunna springa mycket bättre utan boll och framförallt ta mycket bättre beslut med boll när laget är under press. Plus i kanten dock. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) Det är i samband med att Carrasco kommer in på planen som Atlético börjar få allt fler möjligheter kontringsmässigt. Inte så konstigt med tanke på att Betis tar ut två spelare som är viktiga för balansen och sätter in betydligt offensivare alternativ i jakten på en potentiell kvittering. Har ett väldigt fint läge som är andra halvleks bästa målchans, men hans skott går rakt på Adán. Borde ha fått iväg ett bättre avslut. I slutet av matchen är han med och håller i bollen när laget skyddar sin ledning. 2+. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



Kevin Gameiro Betyg: 0 (red) Kommer in i andra halvlek, men gör inget större väsen av sig. Gameiro kommer visserligen med i anfallsspelet emellanåt, men det är slutprodukten som saknas. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster



José María Giménez Betyg: 0 (red) Kastades in i slutet av matchen för att förhindra Real Betis från att skapa något vid fasta situationer. Spelade för kort tid för att betygsättas. NaN% 1 (0 st) NaN% 2 (0 st) NaN% 3 (0 st) NaN% 4 (0 st) NaN% 5 (0 st) 0 röster





0 KOMMENTARER 140 VISNINGAR 0 KOMMENTARER140 VISNINGAR ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-01-15 01:05:00 zoranzoric@gmail.comPå Twitter: zoranzoric2017-01-15 01:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Atlético

Atlético

2017-01-15 01:05:00

Atlético

2017-01-15 00:18:43

Atlético

2017-01-14 21:00:00

Atlético

2017-01-14 20:45:00

Atlético

2017-01-14 02:44:06

Atlético

2017-01-13 20:00:00

Atlético

2017-01-13 18:50:00

Atlético

2017-01-13 17:09:38

Atlético

2017-01-13 12:52:46

Atlético

2017-01-12 19:00:00

ANNONS:

Ingen större underhållning när Atlético de Madrid besegrade Real Betis med 1-0 på Vicente Calderón, men väl tre nya poäng.Atlético de Madrid besegrade Real Betis med 1-0 efter mål av Nico Gaitán. Det var långt ifrån en särskilt välspelad match, men den spanska huvudstadsklubben drog ifrån Villarreal i tabellen och knappade in på Sevilla i kampen om tredjeplatsen. Publiken var inte nöjd, men Simeone och spelar..stortrivdes.Atlético besegrade Betis i en ganska händelselös match där Nico Gaitán gjorde matchens enda mål.Det är dags för den första La Ligamatchen på det sista året på Estadio Vicente Calderón. Motståndet står Sevillalaget Real Betis för. Historiskt sett ska detta vara en enkel match för de rödvita som har vunnit 58 av de 115 mötena lagen emellan, däribland de 6 senaste. Atleti är även obesegrade i 24 av de 25 senaste matcherna på sin hemmaborg i La Liga samtidigt som Real Betis förlorat 5 av de 6 senaste bortamatcherna.Atlético de Madrid har med två spelare i årets upplaga av Sudamericano Sub-20 2017.Atlético de Madrid har en representant under årets upplaga av African Cup of Nations.Atlético de Madrids tränare genomförde sin sedvanliga presskonferens inför helgens ligamatch. Den här gången under fredagseftermiddagen. På lördagskvällen väntar Real Betis.Atlético de Madrid lottades mot Eibar i Copa del Rey.Portugisen har haft en tung tid efter sin vadbensfraktur och inte alls lyckats komma upp i samma nivå som tidigare sedan skadan. För en tid sedan ville han lämna klubben, men Atlético stängde dörrarna. Här är varför..