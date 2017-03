Spelarbetyg: Granada - Atlético Madrid 0-1

Simeones manskap lyckades tillslut plocka med sig samtliga tre poäng för Nuevo Los Cármenes. Efter ett felbortdömt mål och ett par andra kontroversiella domslut kunde Antoine Griezmann tillslut nicka in det avgörande målet.











Jan Oblak Betyg: 2 (red) Åter en lugn match för målvakten som inte hade speciellt mycket att göra under matchen mot Granada. Godkänd.



Juanfran Betyg: 1 (red) Juanfran var tillbaka från sin skada men var långt ifrån den spelare han var tidigare. Var sämst i Atlético tillsammans med Thomas.



Diego Godín Betyg: 2 (red) Gör ett par märkliga misstag som han inte brukar göra, något som gör hela försvaret lite darrigt ibland. Godkänd.



Stefan Savic Betyg: 3 (red) Var en av de bästa på planen och höll uppe i Atlético. Fick en smäll på näsan men kommer med största sannolikhet vara tillbaka i veckans match mot Leverkusen.



Filipe Luis Betyg: 2 (red) Godkänd insats av Filipe men brassen höll inte samma höga nivå som vi är vana vid. Dock var insatsen klart godkänd och vänsterbacken får 2+ i betyg



Koke Betyg: 2 (red) Får en godkänd insats för assisten men i övrigt var det horribelt spel från mittfältaren. Fuskade något fruktansvärt i försvarsspelet men som tur var gick det denna gången.



Thomas Partey Betyg: 1 (red) Såg spännande ut under de senaste matcherna men mot Granada var han motsatsen. Mittfältaren får en etta betyg för sitt framträde.



Saúl Ñíguez Betyg: 2 (red) Saúl var ett av de bättre namnen på Nuevo Los Cármenes men trots det få han endast för en godkänd insats. Gör vad han ska men inte mycket mer.



Nico Gaitán Betyg: 2 (red) Gaitán ser ut att komma in i det mer och mer och denna gång såg han verkligen ut att vara på spelhumör. Argentinaren blev dock utbytt i den andra halvleken, trots att han var en av de bättre i den rödvita tröjan.



Yannick Carrasco Betyg: 2 (red) Under de senaste matcherna har Yannick Carrasco förbättrat sig men målen uteblir tyvärr. På Caldéron stod spelaren för tre mål mot Granada men denna gång gick han mållös hem. Belgaren hade ett par bra chanser och borde gjort minst ett om inte två mål.



Antoine Griezmann Betyg: 3 (red) En svag trea till Griezmann som blev matchvinnare. Hade redan tidigare en boll i nät mn Hernández Hernández valde, felaktigt, att döma bort målet för offside. Tillslut lossnade det dock för fransmannen som gjorde nicka hem de tre poängen.



Ángel Correa Betyg: 1 (red) Skulle vara den som bröt mönstret i den andra halvleken men så blev inte fallet. Ángelito är fortfarande inte tillräckligt stor och bestämd, något som gör att han ser lite vilsen ut på planen ibland. Plus i kanten.



José María Giménez Betyg: 2 (red) Blir inbytt och är viktig för lagets balans. Speciellt efter Griezmanns ledningsmål där Atlético endast skulle bevaka resultatet.



Šime Vrsaljko Betyg: 0 (red) Spelade för kort tid för att betygsättas.





ALEXANDER IVANOVSKI

Alexander.Ivanovski@svenskafans.com

På Twitter: @Ivanovski__

2017-03-12 23:55:00

