Spelarbetyg: Leicester City - Atlético de Madrid

Rörlig och viljestark under matchen och är ofta inblandad i offensiv väg. Kommer upp i andra våg i ett anfall och slår inlägget till Saúl som kom att innebära 1-0 sedan han nickat in bollen. Extremt viktig för Atletis anfallsspel och erbjuder den bredden som laget behöver samtidigt som Filipe inte har några problem med att utmana sin egen gubbe och komma förbi. Plus i kanten, matchens spelare?