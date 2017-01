Spelarbetyg mot Alavés

Atlético spelade 0-0 på Mendizorrotza mot Alavés under lördagen.











Miguel Ángel Moyà Betyg: 4 (red) Mycket bra insats av Moyà. 0-0 hade och borde ha blivit minst 3-0 till hemmalaget, men tack vare balearens insats kom Atlético undan en ny förlust på bortaplan. Tre mycket kvalificerade räddningar, en betydligt enklare och modigt spel i luftrummet. Han snuddar vid en femma. Hatten av från Atlético-redaktionen. Bravo Moyà!



Šime Vrsaljko Betyg: 1 (red) Nej, det har inte blivit stabilare sedan kroaten tog över högerbacksplatsen från Juanfran. Någon detalj hit och någon detalj dit, men när det gäller det hela stora har Atléticos anfallsspel avstannat en hel del via just högerkanten på sistone. Samma visa på Mendizorrotza. Vrsaljko hade inte en enda räd längs högerkanten, dels för att han inte klarar av Théo Hernández fartmässigt, men också för att resten av laget inte klarade av att hålla i bollen under press. I defensiven fick han brottas med samme Théo som kom galopperandes längs Alavés vänsterkant. I slutet av matchen är Vrsaljko rejält överspelad och det kunde mycket väl ha resulterat i en förlust. Han kan mycket bättre än så här, men i så fall måste han ha bättre understöd, inte bara i anfallsspelet utan även defensivt.



José María Giménez Betyg: 2 (red) Giménez gör en relativt godkänd insats i generella termer. Han är mycket stabilare än sin landsman, men trasslar också till det för sig själv någon enstaka gång. Det leder exempelvis till en skada som han sedermera förvärrar genom att spela vidare. Han är dock en av få spelare som faktiskt vinner nickdueller mot Deyverson, till skillnad från exempelvis Godín. Gör så gott han kan, men blir alldeles för utelämnad av sina lagkamrater. I uppspelsfasen kunde han gjort betydligt mer för att avlasta Koke, men det är inget primärt krav från Simeone.



Diego Godín Betyg: 0 (red) Genomusel insats av Godin och det är han säkerligen medveten om utan att vi på Atlético-redaktionen skall påminna honom om det hela. Blir först och främst väldigt utlämnad i mittförsvaret av det faktum att Koke inte klarar av att matcha Alavés styrka i luftrummet centralt i banan. Därefter gör sprickorna i lagstrukturen att Godín hamnar i alldeles för många situationer där han tvingas försvara man mot man. Det är dock ingen ursäkt för att han blir utklassad av Deyverson i luftrummet. Brasilianaren vann hela 12 nickdueller under lördagen. Enbart Aritz Aduriz har utklassat Godín i samma del av spelet på liknande vis. Tappar alldeles för ofta sin position för att stöta upp eller försöka vinna nickdueller och väl där fyller Alavés-spelarna på och i de luckorna uppstår även en stor del av målchanserna. Alldeles för het in i duellerna, inte alls koncentrerad och framförallt långsam i kampen om bollen. Hade det inte varit för Godins status hade han bänkats för länge sedan.



Filipe Luis Betyg: 1 (red) Filipe Luís kvalificerade lagets insats som "en katastrof" i den mixade zonen. Jo, det är det minsta man kan säga om Atléticos insats på Mendizorrotz. Han kommer förstås inte heller undan. Alldeles för sen in i duellspelet vilket leder till att han tappar sin position och öppnar upp ytor för motståndarna efter att han förlorat duellerna. Organiserar inte heller Gaitán framför sig vilket leder till stora målchanser för Alavés. Samarbetet i defensiven mellan de två är under all kritik tills Cholo byter plats på Gaitán och Carrasco efter 25 minuters spel. Inget bra samarbete med Koke heller vilket skapar sprickor i strukturen och sedermera hål i försvarsspelet. Dålig med boll, men ändå en av de bättre spelarna i Atlético i den delen av spelet. Deltar inte särskilt mycket i lagets anfallsspel och stoppas väldigt enkelt av Alavés kollektiva försvarsspel redan på mittplan.



Saúl Ñíguez Betyg: 1 (red) Svag insats av Saúl, men till skillnad från exempelvis Koke bidrar han åtminstone med en viss nivå av energi vilket gör att han åtminstone kan slåss om bollen i duellspelet. Blir utklassad av Manu García i luftrummet och klarar framförallt inte av att organisera sina lagkamrater som sedermera får stora problem att veta hur, var och när de skall göra vad. Ingen bra insats med bollen vid fötterna och kommer ytterst sällan i andra våg från sin position, vilket i och för sig inte är särskilt konstigt då han fick den mer defensiva rollen under lördagen. Såg trött och sliten ut, men försökte åtminstone slåss om bollen.



Koke Betyg: 1 (red) Koke gör en riktigt undermålig insats mot Alavés. Trött, sliten och energilös, dessutom väldigt, väldigt långsam. Han springer visserligen mycket och det skall han ha all heder för, men löpmeter utan intensitet, aggressivitet och framförallt en förmåga att vinna boll när man spelar centralt är inte mycket att stoltsera med. Har dock väldigt sällan några alternativ och spelavstånden mellan honom och hans lagkamrater är under all kritik. De är direkt usla. Koke har dessutom problem med sitt positionsspel där han dels lämnas lite för ensam när flera spelare (Gaitán, Filipe Luís, Godín..) tappar sina utgångspositioner och inte lyckas återvinna bollen. Det gör också att det finns hål bakom ryggen på Koke. Dålig organisation och svagt taktiskt samspel med Saúl. Koke försöker styra spelet från egen backlinje och mellan Alavés olika presslinjer, men han har ingen att spela, varken längs kanterna eller bakom ryggen på Alavés anfallare och centrala mittfältare. Han får dessutom sällan bollen i särskilt tacksamma situationer i uppspelsfasen.



Yannick Carrasco Betyg: 1 (red) Den belgiske landslagsmannen är inne i en väldigt tung period för tillfället. Han är dels inte alls delaktig i lagets anfallsspel under Alavés första offensiv (mellan minut 1 och 30), men hjälper ändå Vrsaljko en del i defensiven när Théo Hernández försöker anfalla längs Atléticos högerkant. Efter ett tag byter Simeone kant på Carrasco och Gaitán som sedermera stoppar Alavés främsta belägring av Moyàs mål. I andra halvlek slutar dock Carrasco att spela försvarsspel vilket leder till ett flertal målchanser. Alavés skapar 3-mot-1-lägen sedan Carrasco vägrat hänga med sin ytterback hela vägen innan han släpper över honom. Dels får man ingen press på bollhållare, men det är framförallt den vunna marken som är ett problem för Atlético. I anfallsspelet bidrar Carrasco inte med någonting. De få gångerna som han har bollen under kontroll tappar han den eftersom han stöter på tre motståndare som lätt avväpnar honom. Till slut tröttnar Simeone och byter ut Carrasco och belgaren är förstås inte nöjd.



Nico Gaitán Betyg: 1 (red) Ett av Simeones stora misstag var att starta med såväl Carrasco som Gaitán under lördagen. Det var dock framförallt argentinaren som hade enorma problem i försvarsspelet. Dels såg han väldigt vilsen ut på planen, men det var framförallt samarbetet med Filipe Luís som hade rejäla brister och skapade sprickor i lagets försvarsstruktur. Gaitán vet inte vart han skall stå, vad han skall göra och när han skall försöka ta bollen av en motståndare eller bara täcka ytor. Enorma problem. Till slut bytte Simeone kant på Gaitán och Carrasco för att minimera skadorna. Atlético hade oerhört lite boll och det gjorde förstås att Gaitán inte kunde glänsa. Han hade inte heller förmågan att ta sig förbi sina motståndare eller kombinationsspela sig till lägen. I slutet av matchen är det ändå Gaitán som får Atléticos och matchens bästa målchans när han kommer helt ensam med Pacheco i Alavés mål, men istället för att skjuta väljer han att försöka gå runt målvakten och därmed lyckas han inte heller lägga in bollen i mål. Mycket bra gjort av honom att lura motståndarna genom att stå kvar på egen planhalva dock så att det inte blev offside. Han måste dock göra mål där.



Antoine Griezmann Betyg: 1 (red) Fransmannen fick inte alls till det i anfallsspelet. Dels var han alldeles för ensam för att skapa något, men i samma veva var spelavstånden mellan de olika lagdelarna och medspelarna riktigt dåliga. Griezmann plockade ofta upp bollen lågt ner på egen planhalva och blev stoppad på en gång av Alavés-försvaret eftersom han inte hade understöd eller spelalternativ. När han väl lyckades spela sig igenom på små ytor var det ofta någon annan som gjorde misstag i passningsspelet när man försökte gå till kontring. Spelade hela matchen som anfallare vilket kanske var fel sett till lagets oförmåga att få fast bollen på offensiv planhalva. Hade bara en målchans och då sköt han rakt på mål, resten av skotten (fyra till antalet) var inte särskilt farliga.



Kevin Gameiro Betyg: 1 (red) Gameiro spelar helt utan självförtroende och det syns så tydligt på planen. Lyckas inte med något, varken i kombinationsspelet eller när han själv försöker skapa lägen via individuella aktioner. Han har också stora problem när det gäller att förlänga anfall och väljer ofta fel alternativ vilket leder till tappade bollar. Löper, jobbar på i defensiven, men får inte alls till det.



Stefan Savic Betyg: 2 (red) Montenegrinen hoppade in och ersatte José María Giménez efter 55 minuters spel. Borde dock ha startat matchen sett till motståndarnas styrka i luftrummet och Godíns mycket svaga insats. Ställdes på prov ett par gånger när uruguyanen gått bort sig i luftrummet, men klarade av samtliga situationer. Resten tog Moyà hand om.



Ángel Correa Betyg: 1 (red) Atlético fick till ett något bättre anfallsspel med Correa på planen, men det var först efter Gaitáns friläge som skakade om Alavés rejält. Argentinaren kladdade rejält på bollen vid ett flertal tillfällen, men fick sedermera till det och spelade flera gånger fram sina medspelare i farliga situationer under lagets bästa period efter Gaitáns läge. Ingen lyckades dock ta vara på dessa utan man sköt rakt på Pacheco båda gångerna. Bra på små ytor.



Fernando Torres Betyg: 2 (red) Atlético fick ett bättre spel med ryggen mot mål med Fernando Torres på planen. Det fick vi dock först se efter Gaitáns friläge som i sin tur skakade om Alavés rejält. Fick också med sig bollen när han försökte dribbla och springa med densamma vilket vi inte är helt vana vid. Tyvärr fick han aldrig chansen att göra mål.





ZORAN ZORIC

zoranzoric@gmail.com

På Twitter: zoranzoric

2017-01-28 22:55:00

Atlético spelade 0-0 på Mendizorrotza mot Alavés under lördagen.Cholo var inte nöjd med lördagseftermiddagens insats mot Alavés och det med all rätt.Atlético gör ytterligare en match i Baskien när man möter Alavés på Mendizorroza under lördagen.Atlético de Madrids tränare pratade om helgens ligamatch mot Alavés, Copa del Rey-lottningen, Théo Hernández explosion i Vitoría och spelschemat.Den spanska huvudstadsklubben kommer ställas mot Barcelona i Copa del Rey.Cholo var nöjd över att ha kvalificerat sig för semifinalen av Copa del Rey.Det har blivit dags för retur i Copa del Reys kvartsfinal och Atlético har ett mycket bra utgångsläge för att ta sig vidare.Atlético de Madrid spelade oavgjort på San Mamés under söndagskvällen. Den spanska huvudstadsklubben tog ledningen med 0-1 redan efter tre minuters spel, men fick sedan jobba för att få med sig poäng efter ett par individuella misstag i positionsspelet. Griezmann ordnade dock en poäng i den 80:e minuten.Atlético fick med sig ett poäng från det svåra bortamötet på San Mamés.