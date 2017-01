Därför ville Tiago lämna Atlético

Portugisen har haft en tung tid efter sin vadbensfraktur och inte alls lyckats komma upp i samma nivå som tidigare sedan skadan. För en tid sedan ville han lämna klubben, men Atlético stängde dörrarna. Här är varför..

Det var i samband med onsdagens pappersupplaga av MARCA som den huvudstadsbaserade tidningen rapporterade att Tiago meddelat Atlético-ledningen om att han vill lämna för spel på annat håll i januari månad. Enligt uppgifter till tidningen skall portugisen fått möjligheten att lämna Atleti för spel i Kina under januarifönstret och meddelat klubben att han vill lämna. Bakgrunden skall vara det faktum (som går att läsa längre ned i artikeln) att Tiago inte känner sig tillräckligt kapabel att kunna bidra på den nivån som krävs för att spela i Atlético. Manzanaresklubben skall då ha bestämt sig för att stoppa Tiagos försök att lämna och sagt till honom att det inte blir någon övergång under det nyligen öppnade övergångsfönstret. Huvudanledningen är förstås det faktum att Atlético inte kan registrera nyförvärv som en del av det straff som FIFA fastställde i september månad (klubben har dock överklagat och det slutgiltiga beslutet kommer tas av idrottens skiljedomstol CAS innan juni månad).



Tiagos vilja att lämna Atlético (läs anledningarna längre ned i artikeln) skall i sin tur ha skapat en irritation i röd-vitrandiga led då man förlängt spelarens kontrakt efter att han dragits med en allvarlig skada utan att ha behöva göra det. MARCA rapporterade också att Atlético-ledningen bestämt sig för att inte förlänga Tiagos utgående kontrakt efter säsongen som ett direkt svar på portugisens "otacksamhet". Atlético å sin sida har mörkat en skada som Tiago dragits med under den senaste månaden och huvudpersonen själv har inte spelat en enda minut efter att själv ha bett om att bytas ut mot Villarreal efter sitt fatala misstag som inledde ett sällan skådat ras.



Därför gick Tiago ut i media för att förklara sin situation och vad som fick honom att fråga om en flytt.



”Det jag läste under dagen har gjort stor skada på mig. Jag skrev på för Atlético för sju år sedan och skulle vilja se en annan typ av nyheter. Jag tänker förklara hur jag har upplevt de senaste månaderna för att alla ska förstå. Jag behöver egentligen inte göra det eftersom det handlar om privata ärenden, såväl för klubben som för mig och mitt liv, men jag känner att jag måste säga något för att supportrarna ska förstå mig och inte tveka på mitt engagemang”.



TACKSAM FÖR KONTRAKTSFÖRLÄNGNINGEN

”Jag tackade klubben för gesten som de visade gentemot mig i samband med att jag skrev på min kontraktsförlängning. Jag hade varit borta i sex månader och mer eller mindre inte spelat under den här perioden, förutom tio minuter mot Celta Vigo. Miguel Ángel (Gil Marín, reds. anmärkning) sade då att man inte bara förlänger kontraktet med mig för det jag representerar i omklädningsrummet, utan även det jag kan uträtta på planen. Min intention har alltid varit att hjälpa till på planen”.



KONVERSATION MED DIEGO SIMEONE

”Det fanns en period under den här säsongen när Gabi och Koke spelade centralt på mittfältet och allt gick som det skulle. Laget vann sina matcher och allt var en enda fröjd. Det var i samband med det här som jag bestämde mig för att prata med tränaren och jag var väldigt ärlig gentemot honom. Jag sade till honom att jag inte behövdes här, att jag hade tagit emot anbud från tre olika länder och att jag fanns till förfogande då jag helt enkelt kände att jag inte kunde slåss om en plats med Gabi och Koke vid just den här tidpunkten. Jag var inte i samma skick som innan skadan. Jag såg hur Gabi, Koke, Saúl och Thomas pressar som djur med en enorm intensitet för att sno åt sig bollen av sina moitståndare. De spelade precis som jag gjorde innan”.



DIEGO SIMEONES SVAR PÅ TIAGOS FÖRFRÅGAN

”Tränaren demonstrerade motsatsen för mig. Han sade att han ville ha mig här även om det bara är för att bidra i slutet av matcherna. Han förklarade för mig att jag är en viktig komponent inom gruppen, att jag skulle glömma anbuden och att han själv vill ha mig här i Atlético. Trots det sade jag till honom att meddela mig om saker och ting förändras fram till januari och att det inte skulle vara något problem. Jag ville inte vara här om jag inte var kapabel nog att bidra med någonting. Därefter når vi en punkt där tränaren känner att han verkligen räknar med mig som startspelare och vi pratar än en gång med varandra. I samband med det säger han till mig att jag bör glömma det här med att lämna och det är precis vad jag gör. Jag tvekade fram tills det att han sade till mig att jag var en viktig komponent”.



KONVERSATION MED MIGUEL ÁNGEL GIL MARÍN

”Jag hade en konversation med Miguel Ángel Gil och Andrea Berta när jag skrev på min kontraktsförlängning. I den klargjorde jag att jag är förberedd på det som kan hända om jag inte vore i tillräckligt bra skick eller om jag känner att jag inte är kapabel till det här längre. Jag klargjorde att de kunde säga det till mig och det skulle inte vara något problem från min sida p.g.a. gesten som de visade gentemot säsongen innan”.



ÅTERKOMSTEN TILL PLANEN

”Jag spelade, men jag var inte 100% när jag väl gjorde det, precis som många av mina lagkamrater. De spelar också skadade, med mindre bristningar, med brutna ryggkotor etc..När jag spelade gjorde jag det i tillräckligt skick för att kunna hjälpa till så gott jag kunde fram tills matchen mot Villarreal då jag insåg att jag bara förstörde för laget med tanke på sättet som jag spelade på. Det var i samband med den stunden som jag bestämde mig för att det var dags att lösa mitt problem och det här är också anledningen till att jag inte har varit tillsammans med laget sedan dess. Jag förstår de klubbar som inte offentliggör skador och det finns ingen anledning att tveka på om en spelare är utanför laget”.



SUPPORTRARNA

”Den här nyheten är till för mina supportrar och det gör ont i mig eftersom jag inte vill att någon skall tveka på mitt engagemang gentemot laget. Jag har alltid gett allt och vill inte att det här ifrågasätts”.



SKADAN

”Jag är medveten om vad jag har i knät. I det fallet handlar det om medicinska saker. Det är problem och dessa måste åtgärdas. Jag behöver tid och kommer inte kunna vara ihop med resten av laget under de kommande veckorna”.



MATCHEN MOT VILLARREAL

”Jag anser att jag inte hjälpte laget mot Villarreal. Smärtan gjorde att jag snarare försvagade laget och därför bad jag tränaren om ett byte omedelbart. Jag kände en oförmåga som åt upp mig inifrån och därför sade jag att det fick vara nog där och då. Hit, men inte längre. Jag kan inte fortsätta försätta mina lagkamrater och laget i ofördelaktiga lägen”.



DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN

”Jag vet inte vad som kommer hända nästa säsong. Vi får se vad klubben och jag själv känner och ta ett beslut utifrån det. I nuläget har jag svårt att hjälpa laget var tredje dag, men förhoppningsvis skall det här förändras när jag väl återvänder för att träna med resten av spelargruppen. Efter dagens träning tror jag att kan komma att återvända till min bästa nivå. Jag är uppspelt över framtiden, men jag vet inte om jag kommer spela här eller någon annanstans. Det är omöjligt att veta i nuläget. Jag måste känna att jag kan bidra med något till laget. Jag vill vara en spelare som Atlético verkligen behöver. Det är det primära. Jag vill inte vara någon som befinner sig i Atlético och bara tränar samtidigt som man titta på sina lagkamrater och känner inom sig att man inte kan konkurrera på samma vis som de. Det är något som jag inte tänker göra. Jag är tillgänglig och öppen för allt, därför vet jag inte om jag förlänger eller lämnar. Jag känner att det kommer bero mycket på hur jag känner mig, om jag är kapabel till att spela var tredje dag och bidra med saker till klubben”.



”Jag har varit väldigt ärlig. Jag vill inte vara ett problem för någon. Tiago kommer stanna i Atlético med all den livslust som finns om jag vet att jag kan hjälpa laget och om tränaren anser att det vore fallet. Nu får jag se till att återhämta mig samtidigt som de andra spelar för det är något som de kommer göra betydligt bättre än mig och det med all säkerhet. Smärtan förändras och har ingenting att göra med skadan som jag ådrog mig ifjol. Vadbenet är i perfekt skick, men det finns även konsekvenser att ha i åtanke. Jag lider fortfarande när en match eller träning innehåller hög intensitet och när man inser att man snarare stjälper än hjälper laget i den typen av situationer gäller det att kliva åt sidan och ge andra chansen för de kan bidra med betydligt mer än jag kan för närvarande, det är en sak som är säker”.