Tiago och Oblak tillbaka i träning - snart tillgängliga

Goda nyheter på skadefronten: Tiago och Jan Oblak är snart tillbaka från sina respektive skador.

Efter en lång rad dåliga nyheter på skadefroten kunde Atlético äntligen komma med positiva nyheter igen. Det gäller förstås Tiago och Jan Oblak som båda missat 14 matcher sedan den där mörka måndagskvällen på El Madrigal i mitten av december. Portugisen återvände till träningsplanerna efter två månaders frånvaro under tisdagens förmiddagsträning samtidigt som slovenen gjorde detsamma under onsdagens träning. Tiago genomförde tisdagens träningspass ihop med resten av spelargruppen och hade inga synliga problem med intensiteten. Tiago har dragits med knäproblem sedan december vilket har gjort att tränarstaben med Diego Simeone i spetsen bestämt sig för att ge portugisen en längre period för att han skall återhämta sig på allvar. Intiativet var dock Tiagos.Oblak genomgick en axeloperation för ungefär två månader sedan och har saknats sedan dess. Operationen genomfördes av axelexperten Andrew Wallace i London och slovenen var på besök hos densamma så sent som i helgen där det konstanterades att allt är i sin ordning och att Oblak snart kan återvända till full träning med resten av laget. Han tränade med resten av sin lagkamrater under onsdagen, men han har ännu inte fått grönt ljus av Atléticos läkarstab. Slovenen har Bayer Leverkusen-matchen i Tyskland som mål för en återkomst, men det återstår att se om läkarna kommer ge honom grönt ljus så tidigt.