Torres bröt måltorkan när Atlético vann

El niño stod i förgrunden när Atlético besegrade Leganés med 2-0.

Atlético(4-4-2)

Leganés(5-3-2)

Fernando Torres har visat en uppåtgående form den senaste veckan och den kulminerade på lördagen när han hamnade i målprotokollet två gånger. Den första när han slog in returen efter Griezmanns missade straff, och den andra efter 51 minuter när han löpt fint i djupet och sedermera chippat in 2-0. Atlético hade i övrigt inga större problem att avfärda Leganés, som hade ett par halvchanser men aldrig riktigt hotade. Kort och gott en ganska bekväm seger för Atlético.MoyàJuanfran - Savic - Godín - FilipeSaúl - Gabi - Koke - GaitánGriezmann - TorresHerrerínInsúa - Siovas - Bustinza - Díaz - RicoUnai López - Morán - SzymanowskiBueno - GuerreroAtlético börjar piggt och det är el niño som har matchens första möjlighet bara en minut efter avspark. Griezmann lägger en bra passning i djupet till Torres, men hans chipp hamnar utanför målramen. Saúl står för nästa försök efter att bollen fallit till honom centralt i banan, men även hans skott går utanför. Leganés försöker spela runt Atlético när man vinner boll och svinga in bollar i boxen mot Guerrero och Bueno, men Moyà samlar upp samtliga bollar som kommer in. Atlético dominerar bollinnehavet och använder sig mycket av Juanfran i kombinationsspelet. Högerbacken är väldigt rörlig på sin kant och erbjuder alltid ett alternativ. Torres huvudspel och löpstyrka gör också att Atlético kan spela långbollar, vilket man gör på ett ganska bra sätt.Fernando Torres vinner en straff åt Atlético i den 14:e minuten när han vänder bort Siovas och dras ner. Griezmann kliver fram och försöker göra någon variant av en chipp i mitten av målet, men Herrerín håller kvar en hand och räddar. Torres är dock snabbt framme på returen och petar in bollen. Hans måltorka är därmed bruten.Leganés första riktiga möjligheter kommer efter drygt 25 minuter då Szymanowskis skott blockeras ut till en hörna och man lyckas bita sig fast och få till några halvchanser. Szymanowski är också den som ligger bakom mest i bortalaget med sin snabbhet, men det är Unai och Víctor Díaz som har har Leganés enda möjligheter innan halvtid. Ingen av de lyckas dock träffa mål. Atléticos anfallsspel har kommit av sig lite mot slutet av första halvlek, och det mesta av spelet sker runt mittlinjen där lagen krigar om bollen. Utöver en frispark från högerkanten som orsakar lite oreda i Leganés försvar sker inget mer innan en ganska intensiv första halvlek blåses av.Simeone gör ett byte i halvtid och det är Saúl som får gå av till förmån för Correa.Atlético får frispark i ett bra läge vid straffområdeslinjen tidigt i andra halvlek efter att Gabi gjorts ner. Koke slår frisparken mot bortre krysset, men den går en bra bit över ribban. Man får dock anledning att jubla ett par miniuter senare då Fernando Torres gör en fin löpning i djupet och Correa serverar honom en fin pass. Torres chippar snyggt bollen över en utrusande Herrerín och Atlético har ledningen med 2-0. Ett mål anno 2006.Yannick Carrasco äntrar matchen några minuter efter målet och av går Nico Gaitán. Matchbilden är förändrad en bit in i andra halvlek. Atlético har fallit tillbaka något och dragit ned på intensiteten. Leganés får lite mer tid med bollen och fortsätter spela via kanterna för att få in bollen i boxen. Man slänger in Samu García för att få till en förändring. Alberto Bueno har en bra chans med drygt 20 minuter kvar att spela när han får fritt skottläge i boxen efter en bakåtpass. Godín står dock på rätt plats och blockerar skottet, som mycket väl kunde gått i mål. Efterföljande hörna blir dessutom väldigt farlig och är på väg att rulla in efter en styrning av en försvarare, men Moyà får fingertopparna på bollen och styr ut till ytterligare en hörna. Till slut får Atlético bort bollen efter lite tumult i straffområdet.Leganés har sin bästa period i matchen här och Simeone väljer att sätta in Vrsaljko för att balansera upp laget. Ut går Griezmann. Leganés gör också ett byte, ut går Víctor Díaz och in kommer Alberto Martín. Atlético lyckas komma ur Leganés press under den sista kvarten, mycket tack vare Carrasco som är snabb på sin kant och driver upp bollen när tillfälle ges. Correa är dessutom nära att öka på Atléticos ledning med ett skott mot bortre stolpen, men den smiter precis utanför. Leganés slänger in Darwin Machís för att få till ytterligare offensiv kraft, men det får ingen direkt effekt. Istället håller sig Atlético lugna och spelar runt bollen på ett bra sätt på offensiv planhalva. Leganés enda chans till en reducering kommer precis innan slutsignalen då Machís skjuter från distans, men det stör inte Moyà i målet. Atlético tar en någorlunda komfortabel vinst med 2-0.Skott (på mål) 12(4) - 15(2)Regelbrott 10 - 15Hörnor 3 - 6Offside 5 - 0Bollinnehav 60% - 40%Gula kort 1 - 1Röda kort 0 - 0