Tre röda kort och missad straff när Atlético åkte ur CdR

Det blev en händelserik kväll på Camp Nou. Vi bjöds på två mål, tre utvisningar, en missad straff och en felaktig offside. De mest betydande av dessa gick dock tyvärr emot Atlético som därmed åkte ur cupen medans Barcelona tar sig vidare till finalen.

Man kan känna intensiteten i matchen redan från första sparken, och redan efter 42 sekunder får Fernando Torres en möjlighet i straffomrdet men hans skottförsök blockeras.Men Barcelona kan de med, efter en läcker pass av Arda skapar Suaréz sig ett bra läge ock skjuter med skottet räddas till hörna.Atlético har inga bekymmer med att få undan hörnan och skapar istället en jättekontring. I slutskedet är det Carrasco som får bollen, belgaren driver inåt från vänster och får en fin yta att avsluta från men avslutet går rakt på Cillessen. En härlig inledning på matchen.Atlético är ju såklar det laget som trycker hårdast i matchen, alltid redo att hugga på Barcelona i uppspelsfasen, framförallt på hemmalagets egen planhalva. Atleti försöker hela tiden låsa Barcas korta utspel från Cillessen och förösker tvinga honom att slå högt.Barcelona å sin sida verkar inte ha så bråttom att anfalla eller att vinna tillbaka bollen. I vissa omgångar sjunker de till och med ner ganska djupt med hela sitt lag för att försvara.Den höga pressen från gästerna leder bland annat till ett bra distansskott från Koke som räddas till hörna. Det blir en fin hörna av Gaitan till Godín men backens nick går rakt på Cillissen. Matchens första varning till Roberto efter 19 minuter efter att han sparkat ner Torres.Atlético har tagit ett fint grepp om den första halvleken, där de under femton minuters period i princip kommit i våg efter våg och Barcelona har svårt att hantera det intensiva Atlético.Efter en halvtimmes spel hittar Barca in lite i matchen dock, och får ett längre anfall där de hittar ytor att rulla förbi Atlético på.Tempot i matchen mattas såklart av desto längre närmre pausvilan vi kommer, och det är väl stora delar därför som Barcelona har lyckats få igång sitt egna spel bättre och de kommer mer och mer in i matchen. Det syntes faktiskt ganska tidigt in att det var ett tempo som tog på de rödvita spelarna.Det blir hemmalaget som gör matchens första mål och det med två minuter kvar av första halvlek. Det är Messi som får bollen lite till höger, driver inåt mot Atleti-försvaret och skjuter. Moyá räddar dock men Luis Súarez dyker såklart upp och rakar in returen i öppet mål.Det blir inga byten direkt i paus men efter tre minuter plockar Simeone av Gaitán och ersätter honom med Correa. Även Godín plockas av då han verkar dragit en sträckning, Lucas ersätter honom till stora burop från publiken på Camp Nou.Andra halvek inleds i ett betydligt lugnare tempo i jämförelsevis med den första. Det är även Barcelona som fortsätter med sitt spel och de dominerar bollinnehavet stort inledningsvis. De har även skapat en del möjligheter men inte fått till något riktigt avlsut mot mål.De offensiva spelarna i Atlétcio kommer inte i sammspel inledningsvis, även om de försöker så är det en del misstag mellan spelarna i löpningar och passningar.Med nästan 60 minuter på klockan åker Sergio Roberto på sitt andra gula kort efter att han kommit med sträckt sula mot Filipe, och utvisningen är inte så mycket att orda om. En man mer för Atlético i cika 35 minuter med tilläggstiden medräknad.Det dröjer inte länge innan Atlético får utdelning med sitt nya övertag, Griezmann får en fri yta i straffområdet och får till ett riktigt bra avlsut som hittar nätet. Fransosen blir dock felaktigt avvinkad för offside.Atlético gör sitt sista byte och tar av Torres till förmån av Gameiro. I samma veva tar Luis Enrique av Denis Suárez och ersätter honom med Mascherano som får spela högerback. Barcelona formerar laget med en 4-3-2 formation.Atlético försöker ju självfallet att koppla tag i den här matchen nu, och även om de är bollförande kommer de inte till några riktiga möjligheter i sitt spel. Istället får Atleti en del hörnor med sig och andrabollar på dessa som skapar ett visst tryck mot Barca men det är dock ingenting som hotar något större.Manskapet på planen jämnar ut sig efter 69 minuters spel när Carrasco halkar och därmed tacklar ner Mascherano. Carrasco får då sitt andra gula kort och får lämna planen.Samtidigt byter Luis Enrique in Busquets istället för Arda. Strax därefter ersätter även Iniesta Rakitic.Savic drar ner Suárez och ger en frispark till Barcelona. Messi tar hand om den och skjuter bollen med ren kraft. Han får till ett otroligt skott som dock bara går i ribban och ut.Spelet vänder snabbt och Atlético tilldöms en straff efter att Pique har gjort ner Gameiro.Gameiro väljer att ta hand om straffen själv. Han slår den med mycket kraft och träffar överliggaren och bollen går ur spel.Reduceringen ska dock komma och Atlético står för ett fantastiskt fint fotbollsmål. Koke hittar till Griezmann med en fin direktpassning (dock med lite) bakom Barcas backlinje. När alla väntar sig att Griezmann ska avlsuta har han uppfattat Gameiro som står fri och passar honom istället. Gameiro behöver bara raka in bollen.Den avlsutande delen av matchen är det Atleti som jagar kvitteringen som innebär förlängning och även om de rödvita lyckas trycka ner Barcelona kommer de inte till några solklara lägen. Correa, som stått för ett piggt inhopp, är den skapar mest men han spelar samtidigt mycket på chans med sina inspel.Matchens tredje röda kort ska dyka upp med och det tilldelas Luis Suárez efter att han dragit på sig två gula kort på ganska kort tid. Atlético får en fin fördel i slutjakten.I slutskedet på matchen blir stökigt där först Filipe tacklar ner Messi och får en varning för det. Sedan blir det lite tjaffs, Busquets sparkar bort bollen och får en varning och så blir de mer tjaffs. Men i princip så fort matchen är igång igen så blåser domaren av matchen. Suárez (90’) och Carrasco (69’).