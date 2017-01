Caio Henrique kommer representera Brasilien i Sudamericano Sub-20.

Två spelare representerar Atlético i Sudamericano Sub-20 2017

Atlético de Madrid har med två spelare i årets upplaga av Sudamericano Sub-20 2017.





Den här gången har man två epresentanter i två olika landslag i en turnering som kommer avgöras mellan 18 januari-11 februari. Årets upplaga spelas i Ecuador där Ibarra, Quito, Ambato och Riobamba står som värdar.

NAMN FÖDD LÄNGD VIKT POSITION NATION CAIO HENRIQUE 31.07.1997 178 CM 70 KG DEFENSIV MITTFÄLTARE BRASILIE N SCHIAPPACASSE 12.01.1999 180 CM 71 KG FORWARD URUGUAY GRUPP A BRASILIEN CHILE COLOMBIA ECUADOR PARAGUAY DATUM MATCHSTART MATCH ARENA STAD 18.01.2017 23:00 COLOMBIA-PARAGUAY ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 19.01.2017 01:15 ECUADOR-BRASILIEN ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 20.01.2017 23:00 BRASILIEN-CHILE ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 21.01.2017 01:15 ECUADOR-COLOMBIA ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 22.01.2017 19:45 BRASILIEN-PARAGUAY ESTAD. BELLAVISTA AMBATO 22.01.2017 22:00 ECUADOR-CHILE ESTAD. BELLAVISTA AMBATO 24.01.2017 23:00 PARAGUAY-CHILE ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 25.01.2017 01:15 COLOMBIA-BRASILIEN ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 26.01.2017 23:00 COLOMBIA-CHILE ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA 27.01.2017 01:15 ECUADOR-PARAGUAY ESTADIO OLÍMPICO RIOBAMBA GRUPP B ARGENTINA BOLIVIA PERU URUGUAY VENEZUELA DATUM MATCHSTART MATCH ARENA STAD 19.01.2017 23:00 URUGUAY-VENEZUELA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 20.01.2017 01:15 ARGENTINA-PERU ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 21.01.2017 23:00 PERU-BOLIVIA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 22.01.2017 01:15 ARGENTINA-URUGUAY ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 23.01.2017 23:00 PERU-VENEZUELA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 24.01.2017 01:15 ARGENTINA-BOLIVIA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 25.01.2017 23:00 VENEZUELA-BOLIIA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 26.01.2017 01:15 URUGUAY-PERU ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 27.01.2017 23:00 URUGUAY-BOLIVIA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA 28.01.2017 01:15 ARGENTINA-VENEZUELA ESTADIO OLÍMPICO IBARRA Det spelas inte landslagsfotboll enbart på den afrikanska kontinenten under den kommande månaden. Detsamma gäller Sydamerika där kontinentens tio nationer skall göra upp om titeln på U20-nivå. Campeonato Sudamericano Sub-20 är en turnering som följs noggrant av många klubbar runtom i världen och en av de som alltid tittar på evenemanget med extra intresse är Atlético de Madrid. Argentina är regerande mästare sedan en viss Ángel Correa avgjort inför ett fullsatt Estadio Centenario ett antal månader efter sin uppmärksammade hjärtoperation.Den här gången har man två epresentanter i två olika landslag i en turnering som kommer avgöras mellan 18 januari-11 februari. Årets upplaga spelas i Ecuador där Ibarra, Quito, Ambato och Riobamba står som värdar.

