Real Madrid - Atlético

3-0



Uselt Atlético föll mot Real Madrid

Den första semifinalen slutade med vinst för marängerna.

Sällan har jag sett Atlético spela så dåligt under Simeone som man gjorde under tisdagens match. Laget har förvisso sett trötta ut under en period, men det vanligtvis energiska spelet var inte i närheten av vad det ska vara i en semifinal i Champions League. Real Madrid verkade dock taggade till tänderna och tog ledningen med 1-0 redan efter tio minuter. Efter ledningsmålet lättade hemmalaget något på trycket och Atlético tog sig delvis in i matchen, men det offensiva spelet från det för dagen svartklädda bortalaget var totalt obefintligt. I andra halvlek såg det inledningsvis lite mer öppet ut, men det hjälpte föga när 2-0 kom i den 73:e minuten. Med knappt tio minuter kvar kom även 3-0 för Madrid, och Atlético har en rejäl uppförsbacke inför returmötet.



Startelvor

Atlético :

Oblak

Lucas - Savic - Godín - Filipe

Koke - Saúl - Gabi - Carrasco

Griezmann - Gameiro



Real Madrid :

Navas

Carvajal - Varane - Ramos - Marcelo

Kroos - Casemiro - Modric

Isco - Benzema - Ronaldo





Matchen

Real pressar Atlético väldigt hårt under de första tio minuterna och gästerna ser tagna ut av det energiska spelet som de vitklädda visar upp. Inte helt ologiskt kommer också 1-0 i den 10:e minuten när Ronaldo nickar in bollen. Atlético hänger inte alls med och ser väldigt ofokuserade ut, och drygt fem minuter senare är det nära att bli 2-0 på en hörna, men Jan Oblak står för en jätteräddning och räddar Atlético den gången.



Hemmalaget lättar lite på trycket efter den första kvarten och Atlético kan börja ta sig in i matchen. Man har också ett jätteläge att kvittera när Koke hittar in med bollen till Gameiro, men Navas hinner precis ut för att peta undan bollen framför fötterna på fransmannen. Ett par minuter senare är det istället Benzema som testar Oblak i Atléticos mål, men han räddar skottet.



Matchen har dittills varit ganska snäll men Koke drar på sig matchens första varning i den 25:e minuten när han drar ned Modric för att förhindra en kontring. Koke har i vanlig ordning rört sig ganska fritt på mittfältet och återfinns ofta centralt bakom Gameiro och Griezmann trots att han startade matchen på högerkanten.



Benzema är återigen framme och försöker sig på en cykelspark i den 28:e minuten. Bollen seglar dock över ribban och resultatet är fortsatt 1-0.



Atléticos kanske bästa chans i första halvlek kommer efter en frispark från ett mycket bra läge. Man överraskar Real-försvaret och slår den kort mot Godín som får en fot på bollen, men precisionen är inte vad den borde vara och bollen går högt över.



Försvarsmässigt har Atlético tightat till spelet och ligger bra i positionerna. Lucas ser lite ovan ut på högerkanten men gör det ändå bra i defensiven mot Ronaldo. Värre är det i offensiven där han inte alls kommer fram och i det avseendet saknas verkligen Vrsaljko och Juanfran.



Innan halvtid hinner även Sergio Ramos visa vad han är bäst på då han armbågar Lucas i bakhuvudet innan han hoppar upp på en hörna. Domaren ser dock ingenting av situationen tyvärr.



Real tvingas också till ett byte i halvtid då Carvajal skadar sig. Nacho ersätter honom.



Isco blir varnad tidigt i andra halvlek efter en sen stämpling på Lucas, och inledningsvis är andra halvlek lite mer öppen och mer fysisk. Saúl åker även han på ett gult kort när Nacho känner kontakt på axeln och faller på högerkanten.



Atlético har fortsatt väldigt stora problem i anfallsspelet där man inte har någonting alls att komma med. Kreativiteten, rörligheten och viljan saknas och istället blir det statiskt och lättläst för försvaret. Simeone gör ett dubbelbyte när han plockar av Saúl och Gameiro och sätter in Gaitán och Torres. Ett byte som betyder mer fysik och bättre precision i inläggen. Effekten uteblir dock och anfallsspelet är fortsatt obefintligt trots att Atlético har en period med mycket bollinnehav när drygt en timme är spelad.



Correa ersätter Carrasco och Real plockar in Asensio istället för varnade Isco, men matchbilden är densamma fram till den 72:a minuten, då 2-0-målet kommer. Ronaldo får studsen med sig lite turligt när Filipe ska bryta, och han kan ganska enkelt skjuta in bollen bakom Oblak. Ett uppgivet Atlético ser än mer tröttkört ut.



Den sista kvarten är bara mörker för Atlético, som inte kommer någonstans nära motståndarnas mål trots att man flyttar upp folk. Istället kan Real kontra in 3-0 med fem minuter kvar att spela och det är i ärlighetens namn närmre 4-0 än 3-1. Matchen slutar hur som helst 3-0 och Atlético hade inte en enda bra målchans i andra halvlek.



Det var åtminstone bra drag från Atléticos läktarsektion, som gjorde sig ordentligt hörda på Bernabéu till skillnad från hemmalagets dito. Högsta betyg till fansen, men underkänt för Atlético.



Nunca dejes de creer.



MATCHFAKTA

Skott (på mål) 17(7) - 4(1)

Regelbrott 10 - 15

Hörnor 9 - 3

Offside 0 - 0

Bollinnehav 62% - 38%

Gula kort 1 - 3

Röda kort 0 - 0

Real Madrid-Atlético Keylor Navas

Dani Carvajal

Sergio Ramos

Raphael Varane

Marcelo

Toni Kroos

Casemiro

Luka Modric

Isco

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo



Avbytare

Marco Asensio

Kiko Casilla

Mateo Kovacic

Alvaro Morata

Nacho

James Rodriguez

Lucas Vazquez

Jan Oblak

Lucas Hernandez

Stefan Savic

Diego Godin

Filipe Luis

Koke

Gabi

Saul Niguez

Yannick Carrasco

Antoine Griezmann

Kevin Gameiro



Avbytare

Angel Correa

Nico Gaitan

Moya

Alberto Rodriguez

Thomas

Tiago

Fernando Torres



