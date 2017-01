2017-01-19 21:15

Sociedad - Barcelona

0-1



Matchens enda målskytt, Neymar.

Äntligen en seger på Anoeta! Real Sociedad FC - FC Barcelona 0-1

Barcelona kom till Anoeta i hopp om att bryta en dyster svit. I mer än nio år har Barcelona försökt att vinna på Anoeta utan att lyckas och idag kom segern. Barcelona bjöd inte på något skönlir men jobbet gjordes och matchen avgjordes av Neymar på straff. Barcelona har nu skaffat sig ett ypperligt läge för avancemang inför returmötet på Camp Nou.





Barcelona ställde följaktligen upp med nedan elva:

Cillessen



Rakitic(68’) -Busquets- Iniesta(46’)





På bänken hade Lucho följande spelare till sitt förfogande:

Masip, Mascherano, Alba,



Eusebio valde att formera sitt lag i en 4-2-3-1 uppställning med följande spelare:

Rulli

Elustondo- Navas- Martinez- Berchiche

Zurutuza- Illaramendi

Prieto(76’)– Vela(72’)- Oiarzabal

Willian Jose(80’)



På bänken hade Sociedad:

Juanmi(72’), Granero, Canales(76’), Hernandez, Gaztanaga, Concha(80’) och Tono







Första Halvlek



Matchen inleddes med två lag som ville kontrollera bollinnehavet. Sociedad valde att kliva högt upp och störde därmed Barcelonas backlinje. I den 14 minuten kunde det slutat illa för Barcelona då Umtiti vid två tillfällen tätt inpå varandra slog två helt galna passningar rakt i gapet på motståndarlaget, Sociedad lyckades dock inte att utnyttja dessa tillfällen. Barcelona hade till en början svårt att komma ur pressen och det slogs väldigt många chansartade passningar. Positivt för Barcelona var att



I den 20:de minuten klackades Neymar fri av Luis Suarez. Neymar lyckas med en dragning mot Elustondo som således helt onödigt fäller ut sitt bakre ben. Neymar faller och domaren kan inte göra annat än att blåsa för en solklar straff. Neymar kliver själv fram och tar denna straff, Rulli lägger sig till höger och Neymar placerar bollen säkert i vänster hörn, 0-1 till FC Barcelona.



Efter målet försöker Barcelona ta över bollinnehavet en stund och Sociedad har svårt att etablera sin press. Båda lagen spelar i denna period väldigt slarvigt och det är inget lag som är spelförande. Istället fastnar bollen väldigt ofta på mittplan och det är väldigt få chanser som skapas.



Det finns inte mycket att säga om den första halvlekens sista 25 minuter, varken Barcelona eller Sociedad lyckas skapa någon press mot motståndarmålet och spelet är stundtals väldigt dåligt. Den enda gången det skapas någon form av spänning är när Messi får bollen vid sina fötter. Det känns som att Messi ”pausar” sina motståndare och sedan gör vad han vill. Den lille argentinaren är stundtals omöjlig att ta bollen ifrån. Dessvärre för Barcelonas del hamnar Messi väldigt långt ner i banan vilket oftast resulterar i att motståndarna hinner kapa eller bromsa upp honom innan en målchans kan skapas.



I den 43:e minuten varnas Lionel Messi för maskning vid en frispark. Löjligt kan undertecknad tycka då Messi i första läget försöker påpeka att Sociedad spelarna inte håller rätt avstånd. Halvlekens sista chans går till Sociedad och Raul Neves. Frisparken som slås från mittplan når Raul Neves panna men det är aldrig nära att det blir mål. Då den första halvleken varit händelsefattig blåser domaren av den första halvleken utan att addera tilläggstid.



Sammanfattning

Kvalitetsmässigt är det en dålig första halvlek. Båda lagen slår bort mycket passningar och det verkar inte som att något av lagen vill föra matchen. Sett till tempot och kvalitén ger matchen inte intrycket av att vara en kvartsfinal i Copa del rey. Det som skiljer de båda lagen åt är en stund av fin individuell skicklighet från Neymar och en dum och onödig tackling av Elustondo som leder till den straffspark som Neymar sedan gör mål på.



Andra halvleken:

Matchen tar lite fart i inledningen av andra halvlek och det märks på spelarna att det är en semifinal som står på spel. I den 49:e minuten spelas Neymar fri av Busquets med en läcker passning, Neymar får bollen för långt ifrån sig vid mottagningen och Rulli kommer ut och plockar bollen. I ärlighetens namn bör Neymar förvalta det friläget bättre då han i princip är helt ensam framför mål.



I den 58:e minuten får Sociedad en frispark nära utkanten av Barcelonas straffområde. Illaramendi slår då frisparken på Lionel Messi och Sociedad spelarna ropar på matchens andra gula för Messi. Även om ett andra gult hade varit hårt i den situationen är det dumt av Messi att riskera att sätta sig i den positionen genom att stå i vägen för bollen. På den efterföljande frisparken försöker Barcelona sig på en offsidefälla och det hade kunnat sluta riktigt illa. Barcelona misslyckas helt med offsidefällan och Zurutuza spelas helt fri. Lyckligtvis för Barcelona slarvar Zurutuza med mottagningen och domaren blåser helt felaktigt av för offside.



Matchen går sedan in i ett skede där båda lagen byter chanser. Istället för att Barcelona ska ta kontroll på matchen genom att hålla bollen inom laget bjuder man in Sociedad i en vilda västern show där båda lagen turas om att byta chanser. Ju längre halvleken lider desto mer övertag skaffar sig Sociedad. I mitten av andra halvlek parkerar Sociedad stundtals på Barcelonas planhalva och Barcelona tvingas att skicka långa bollar för att få lite andrum.



Från minut 80 och framåt lyckas Barcelona att spela sig ur Sociedads press och det leder till att matchen bara spelas av utan att det skapas några större chanser. Förutom en period på 10-15 i andra halvlek händer det inte jättemycket i matchen. Båda lagen turas om att ge bort bollen och spelet i den sista tredjedelen är många gånger bedrövligt. Matchen slutar 0-1 och Barcelona tar en mycket efterlängtad seger på Anoeta.



Sammanfattning:



Andra halvleken inleds med ett högre tempo och Barcelona och Sociedad turas om att skapa chanser. På grund av dålig skärpa i den sista tredjedelen skapas det inte många 100%-iga chanser. Matchtempot är lågt och därav blir matchen ganska tråkig att titta på. Det som skiljer den andra halvleken från den första är att båda lagen visar mer känslor och att det blir lite mer kamp om bollarna. Sociedad har en period i andra halvlek där de äter sig in i matchen men utöver det händer det inte mycket i chansväg.



Kvällens Frågetecken:



Vad händer i FC Barcelona? ”Barcelonaspelet” är som bortblåst och vi kan knappt etablera ett eget anfallsspel. Det som kännetecknat Barcelona de senaste åren är finurligheten i passningsspelet och förmågan att inte låna ut bollen till sina motståndare. Idag var det få gånger som Barcelona slog 5 passningar i rad till rätt adress.



Barcelonas anfallsspel är väldigt beroende av att enskilda spelare ska ta sig ur knepiga situationer. Eftersom mittfältsspelet nästan är obefintligt tvingas Messi komma ner och hämta boll långt ner på egen planhalva. Resultatet av detta blir att Messi inte är lika avgörande i den sista tredjedelen då han oftast befinner sig väldigt långt ifrån den. Är detta Messis egna initiativ eller har Lucho någon tanke bakom dessa drag?



Den mest talande sekvensen som påvisar att Barcelona gått ifrån det dem blivit kända för finner vi i mitten av andra halvlek. Då står samtliga 11 Barcelonaspelare på egen planhalva(!) och så fort vi vinner tillbaka bollen skickas den iväg så hårt som det bara går. Sedan när försvarar sig Barcelona med långbollar?



Ytterligare ett tecken på att Barcelona är i obalans är att spelarna verkar vara väldigt frustrerade. Spelarna drar på sig onödiga varningar och frisparkar. Detta är oroväckande då detta inte är något som man i vanliga fall ser i Barcelona.



Jag tror att Lucho håller på att tappa omklädningsrummet nu när maskineriet inte rullar som det ska. Vi är långt inne i säsongen och det är alltför många delar som inte stämmer. Taktiken verkar obefintlig och spelarna ser förvirrade ut på planen. Ska vi ha någon som helst chans på titlarna denna säsong krävs det en snabb förändring.

Om vi ska ta med oss någonting positivt från matchen är det att vi äntligen lyckats bryta vår dystra svit på Anoeta. Efter mer än 9 år av icke vinster tar Barcelona nu ett stort kliv mot semifinalen i CDR i och med denna seger.



Matchfakta:



Mål:



20’ 0-1 Neymar



Gula kort:

Neymar och Messi (FC Barcelona), Illaramendi(Real Sociedad FC)



Statistik:

Bollinnehav: 49% – 51%

Skott på mål: 0 – 2

Skott : 7 – 3

Hörnor: 3 – 5

Offside: 4– 1

Regelbrott: 15 – 19

2017-01-20 00:35:00

Barcelona kom till Anoeta i hopp om att bryta en dyster svit. I mer än nio år har Barcelona försökt att vinna på Anoeta utan att lyckas och idag kom segern. Barcelona bjöd inte på något skönlir men jobbet gjordes och matchen avgjordes av Neymar på straff. Barcelona har nu skaffat sig ett ypperligt läge för avancemang inför returmötet på Camp Nou.FC Barcelona reser till Anoeta för att ta sig an Real Sociedad i kvartsfinalen av Copa del rey. Det är ett Barcelona som inte har vunnit på Anoeta sedan 2007 och frågan är om laget lyckas besegra spöket på Anoeta. Barcelona ligger för närvarande på 3:dje plats i La Liga och spelmässigt har man inte imponerat. Kan en hårt ifrågasatt Lucho ta en seger på Anoeta och därmed ge sig lite arbetsro eller kommer Barcelona att bjuda på ytterligare en tafatt insats?I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Barçadirektörer kritiserar Messi och Piqué kritiserar domarna. Klubben försöker säkra framtiden genom att "värva" Neymars son, men riskerar samtidigt att förlora Rakitic. Dessutom: det går bra för Barças ungdomar och damer. Allt detta tas upp i veckans nyhetssvep!Barcelona körde över Las Palmas med 5-0 hemma på Camp Nou och förutom segern, bådade lagets prestation gott inför fortsättningen.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Copa del Rey, och för F.C Barcelonas del föll lotten på spöket Real Sociedad.Keep calm, and wait for MSN. Med 2-1-förlusten på San Mamés i ryggen sökte Barça att vända på steken, och besegra Athletic Bilbao inför sina hemmasupportrar. Resultatet blev en 3-1- seger, och föga överraskande var det Messi, Suárez och Neymar som fixade avancemanget.Verkställ operation vändning. Ställda mot väggen, och piskade att vinna, tar F.C Barcelona emot Atheltic Bilbao i den andra och avgörande åttondelsfinalen av Copa del Rey. Efter uddamålsförlusten på San Mamés söker Barça att vända på steken, och på den allmänna, negativa resultat-trenden. Remontada eller fiasko? Den som lever får se…Ligatiteln verkar glida Barca ur händerna, men det finns en del att rapportera om ändå. Missade fester, historiska milstolpar och nya tränare till exempel. Håll till godo – Här kommer La Setmana Blaugrana!Barcelona tappade två viktiga poäng under söndagens möte med Villarreal i en svängig tillställning på El Madrigal. Enriques mannar missade chansen att knappa in på Real Madrid i toppstriden och länge såg det ut att inte bli några pinnar alls mot de gula ubåtarna.