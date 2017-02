Luis Enrique gick segrande ur första CdR-mötet mot Atletico Madrid.

Atletico de Madrid - F.C Barcelona: 1-2

2-1 blev slutreslutatet när Barcelona satte sig i slagläge inför returen på Camp Nou. Suarez och Messi såg till att den första semifinalen föll till Barcas favör.







Första halvlek



Atletico Madrid startade i en sedvanligt högt tempo och såg inledningsvis ut att kunna ge Barca en tuff match. Men mer avtryck än så hann inte lagen sätta på matchen innan Luis Suarez gjorde som han så ofta gör, nämligen mål. Mascherano snodde bollen av Griezmann, Suarez plockar upp bollen, rundar Savic och tåfjuttar in ledningsmålet. Svagt ingripande av Atletico-försvaret, men också vasst uppsnappat av Suarez. 1-0.



Med Atletico Madrid i underläge öppnade sig matchen något. Hemmalaget hade dock förtvivlat svårt att hota Cillessen och hans fyrbackslinje nämnvärt.



Atletico Madrid lade stor del av sitt anfallspel på högerkanten. Vrsaljko och Juanfran tryckte fram högt upp i banan. Kanske var det ett sätt att blotta Neymars och Albas defensiva svagheter. Dock ledde detta oftare till att Neymar fick kontringslägen på samma kant, även om brassen inte heller lyckades konvertera lägen till mål.



En som lyckades desto bättre var Leo Messi. I den 33:e minuten fick argentinaren ett läge utanför straffområdet, och en sträckt vrist och lyckosam stolpträff senare var ledningen utökad. Ännu ett mästerverk av världens bästa spelare. 2-0, som också blev slutresultat efter första halvlek.



Andra halvlek



Simeone var förståeligt nog inte nöjd med resultatet vilket halvtidsbytet med Vrsaljko mot Torres indikerade.



Atletico började andra halvlek på samma sätt som den första – i ett högt tempo. Den här gången verkade Simeone efterfrågat ett rakare spel och med mer avslut. Det dröjde fram till den 56:e minuten innan Barca vaskade fram sin första målchans. Mascherano fick ett ryck och dribblade sig fram till straffområdeskanten på bästa Messi-manér. Tyvärr höll avslutet Mascherano-klass och resultatet fick stå sig ytterligare några minuter.



Luis Enrique ville råda bot på detta och bytte ut en för dagen blek 2-1 och en gnutta hopp till hemmalaget.



Barcas mittfältsrotation fortsatte i den 76:e minuten då André Gomez fick tacka för sig och ersättas av Rafinha. Brassen fick nästan omgående se Messi slå en utsökt frispark, men tyvärr var stolpträffen inte lika lyckobringande den här gången som vid målet.



Förutom en del gula kort följde inga stora målchanser. Griezmann sköt några centimeter utanför i dne 89:e men 2-1 stod sig halvleken ut.



Kommentar:



Barcelona sätter sig i ett riktigt slagläge inför returen på Camp Nou. Suarez och Messi håller målformen fortsatt intakt – vilket gör alla matcher överkomliga. Dock imponerar inte övriga spelare lika mycket. Luis Enrique bör nog jobba hårt under träningsveckorna för att Barca ska ha bredd och kraft att utmana om titlarna i vår. Det räcker in alltid med Messi och Suarez. Nu möter man visserligen ett världslag och vinner betryggande, men detta är också baserat på tidigare prestationer.



På mittfältet kampas många spelare om platserna bredvid Busquets, men ingen, förutom skadeförföljda Iniesta, imponerat. Det kommer behövas under våren. Både Diego Simeone och Luis Enrique mönstrade två starka elvor cupmatchen till trots. Godin, Felipe Luis, Gabi, Koke och Griezmann är lika givna startspelare som Piqué, Alba, Suarez, Neymar och Messi är för bortalaget. Den enda tydligt roterade positionen hos Barca var målvakten Cillessen.

0 KOMMENTARER 150 VISNINGAR 0 KOMMENTARER150 VISNINGAR MAX DYRHAGE

2017-02-01 23:00:32

