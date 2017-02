2017-02-26 16:15

Atlético - Barcelona

1-2



Messi ledde Barcelona till seger när argentinaren satte sitt 20:e mål för säsongen

Atletico Madrid - Barcelona 1-2

Barcelona lyckades besegra Atletico Madrid med 2-1 efter ett sent mål av Messi när lagen möttes på Vicente Calderon för sista gången.





Första halvlek

Domaren blåste igång matchen och Atletico började genast sätta hög press på motståndaren och pressa försvararna i



Efter en halvtimme lyckades Barcelona skapa sin första målchans och bollen hamnade även i nätet, dock blåste domaren bort målet då han tyckte att Suarez har gjort sig skyldig till regelbrott när han och Oblak kämpade om en boll i straffområdet. Luis Enriques mannar tog alltmer över matchen och



Andra halvlek

Bägge lagen startade andra halvlek genom att skapa var sin målchans. Suarez skakades sig loss från mittbackarna i hemmalaget och fick bollen serverade från Messi men skärpan fanns inte där och bollen sköts ut i stället. Direkt efter kom Griezeman loss på Barcelonas straffområdet och avlossade ett skott som Ter Stegen avvärjde till en hörna.



I den 64:e minuten sköt Neymar precis utanför straffområdet men skottet blockerades av hemmalaget och hamnade framför fötterna på Suarez som sköt mot målet men även detta skott stoppades av försvararna i Atletico. Rafinha som befanns sig på straffområdet fick returen och brassen tvekade inte att sköt bollen in mål bakom en chanslös Oblak.



Glädjen hos Barcelona-lägret varade inte länge när Godin kom upp högst mellan Busquets och Umtiti och styrde in Kokes frispark i målet. Enrique agerade direkt och tog in Rakitic för att ta över matchen igen. Bollen hamnade allt oftare i mitten och chanserna uteblev. Fem minuter från slutet fick Barcelona ett frispark på mittplan och Enrique skickade upp Pique och Umtiti i ett sista försök att vinna matchen. Hemmalaget nickade bort frisparken som hamnade hos Rakitic och kroaten hittade Umtiti i straffområdet som i sin tur passade en springande Suarez till höger om straffområdet. Uruguayanen slog ett lågt passning mot Messi som sköt direkt, skottet blockerades av Savic men Messi var på rätt plats och tog även hand om returen och sköt denna gång in bollen och därmed vann Barcelona matchen.



Kommentar

Första halvtimmen hade Barcelona inget som helst spel och hade det inte varit för en suverän Ter Stegen hade Atletico lett matchen med två eller tre mål. Men så som många gånger förr, reste sig laget och kunde avvärja motståndarens presspel och MSN fick bollar att jobba med. Iniesta var väldigt blek matchen genom och Busquets får glömma dagens insats då denna match var en av de sämsta matcherna Busquets har spelat för klubben, alldeles för många felpassningar, brytningar som uteblev och missen vid Godins mål.



Trots att Enrique inte har gjort något för att utveckla mittfältsspelet, borde han få beröm för sina byten under gårdagens match då Rakitic kom in och ändrade matchbilden en del och kroaten var även högt delaktigt i segermålet. Laget vann återigen med Umtiti på plan och fransmannen har verkligen imponerat på undertecknad med sin lugn och skickliga fötter. Men skillnaden igår stavas återigen Messi. Argentinaren var nära att pricka in frisparken vid första halvlek men nobbades av Oblak men så som många gånger förr, kan man aldrig räkna bort Messi och La Pulga satte sitt 20:e mål för säsongen i och med segermålet.



Barcelona tog över serieledningen tillfälligt igår med två matcher mer spelade än



Jakten på ligatiteln fortsätter på onsdag när Barcelona tar emot Sporting Gijon på Camp Nou.

Atlético-Barcelona Jan Oblak

Sime Vrsaljko

Stefan Savic

Diego Godin

Filipe Luis

Saul Niguez

Koke

Gabi

Yannick Carrasco

Kevin Gameiro

Antoine Griezmann



Avbytare

Angel Correa

Nico Gaitan

Jose Gimenez

Lucas Hernandez

Moya

Thomas

Fernando Torres

Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jeremy Mathieu

Rafinha

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Jordi Alba

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andre Gomes

Ivan Rakitic

Denis Suarez



2017-02-27 12:40:05

