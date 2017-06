Uppflyttning för ungdomarna!

Barça B klara för spel i Segunda División

Efter två säsonger i den spanska tredjedivisionen – Segunda B – har Barcelona B nu tagit klivet upp till Segunda División.

Barça B vann sin grupp i Segunda B på ett storstilat sätt under Gerard López ledning. Med flera matcher tillgodo säkrade de segern i grupp III och fick därmed kvala upp till den spanska andradivisionen. Ett dubbelmöte med Cultural Leonesa, som i den allra sista omgången hade vunnit grupp I i hård kamp med Racing Santander, stod emellan Barcelona B och en uppflyttning till den spanska andradivisionen.



Den första ronden gick av stapeln hemma på Miniestadi, men saker och ting gick inte riktigt som planerat för Gerard López mannar. Barçaungdomarna inledde förvisso piggt och skapade flera fina lägen tidigt i matchen som dock inte förvaltades. Efter en dryg kvart var det istället gästerna som tog ledningen via en kontring. Målet väckte Cultural Leonesa som såg allt bättre ut ju längre halvleken led, men Barça B hade chanser att kvittera. Resultatet stod sig halvleken ut och tidigt i andra halvlek dubblade La Cultu sin ledning. López manskap försökte med alla medel få in en reducering, men utan att lyckas. Matchen slutade 2-0 till Cultural Leonesa och Barça B hade onekligen ett svårt utgångsläge inför returen en vecka senare.



Lite hopp tändes dock i rond två när katalanerna tog ledningen sent i första halvlek borta i León. Med ställningen 0-1 i halvtid behövde Barça B bara ett mål till i andra halvlek för att utjämna tillställningen. Tyvärr för ungdomarna var det istället Cultural Leonesa som kvitterade och med kvarten kvar satte hemmalaget även tvåan. Barçaungdomarna förlorade därmed även rond två och det blev La Cultu som drog det längsta strået i dubbelmötet och tog klivet upp.



Barça B fick dock ytterligare en chans att kvala upp till Segunda División. Efter att ha gått förlorande ur den så kallade ”Champions Playoff”, var det dags att ladda om för ”Non-Champions Promotion Playoff” där ungdomarna fick göra upp med de lag som kom tvåa, trea och fyra i respektive grupp. Det var inte en helt lätt uppgift som väntade López mannar, som först var tvungna att vinna ett dubbelmöte och därefter ytterligare ett för att ta sig upp till division två.



I det första dubbelmötet föll lotten på Cartagena och den här gången fick Barça B inleda borta. I en match där katalanerna försökte kontrollera matchen och Cartagena fokuserade på försvar och omställningar var det slutligen Barça B som öppnade målskyttet tidigt i andra halvlek. Bara ett par minuter därefter kvitterade dock hemmalaget och det såg ut som om lagen skulle få nöja sig med ett oavgjort resultat. Då klev Gumbau fram och avlossade bössan från distans och hans skott letade sig in bakom Limones i Cartagenamålet. Barça B kunde åka hem från från Cartagena med en mycket tung 2-1-seger i bagaget.



Returen på Miniestadi var en enda lång pina, där Cartagena gjorde vad de kunde för att vända underläget och Barça B stundtals såg väldigt skakiga ut. I slutskedet av matchen fick gästerna från Cartagena en straff som en skänk från ovan. Gästerna förvaltade givetvis läget och de sista tolv minuterna av matchen var jobbiga för Barça B, som dock kunde stå emot Cartagenas offensiv och gick segrande ur dubbelmötet.



Nu var det bara ett enda dubbelmöte kvar som Barçaungdomarna var tvungna att vinna, men motståndet blev en tuff lott: Racing Santander. Match ett spelades på El Sardinero i Santander och Barça B fick en mardrömsstart på matchen när ett försvarsmisstag gjorde att Racing kunde ta ledningen efter bara en kvarts spel. Men sedan började upphämtningen för Gerard López manskap. Efter två snabba mål av Marc Cardona precis före halvtid hade Barça B vänt underläget. I andra halvlek satte Dani Romera trean och kort därpå fick Racing straff, som Suárez i Barçamålet räddade. Tio minuter senare kom också katalanernas fjärde mål när Romera fastställde slutresultatet till 4-1 och Barça B stod med allt utom en tå i Segunda División.



Returen på Miniestadi slutade mållös och uppflyttningen var ett faktum!



Barça B:s säsong och uppflyttningen till Segunda División är onekligen ett av säsongens glädjeämnen som culé. Nu får ungdomarna spela i en högre division mot betydligt svårare motstånd och förhoppningsvis kommer fler canteranos att få chansen i A-laget framöver. Valverde har gjort sig känd för att inte vara rädd för att kalla upp ungdomar, men man måste ha i åtanke att situationen i Athletic var annorlunda än den i Barcelona. Låt oss hoppas att Valverde ändå fortsätter att förlita sig på akademispelare – och att han tillåts göra det från ledningens sida. Det finns en hel del talang i Barça B, inte minst Marlon och Aleña, som redan fått smaka på A-lagsspel. Men även ytterbackarna i form av Cucurella, som ryktas skriva på ett nytt kontrakt med klubben, och Palencia är två mycket spännande ynglingar som vi förhoppningsvis får se mer av i A-laget nästa säsong.







