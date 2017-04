Barcelona gjorde jobbet. RCD Espanyol - FC Barcelona 0-3

FC Barcelona gästade RCD Espanyol i årets andra Barcelona derby. För att ha chans på ligatiteln krävdes det en Barcelona seger. Barcelona gjorde det som behövdes och tog tre viktiga poäng i jakten på Real Madrid.

Lucho Enrique hade i princip alla spelare tillgängliga inför denna match och han valde således att ställa upp med starkast möjliga elva i en 4-3-3 uppställning. De elva spelare som fick förtroende från start var:Ter Stegen Sergi Roberto -Pique- Umtiti- AlbaBusquetsRakitic-Gomes(78’) Messi -Suarez-NeymarPå bänken hade Lucho följande spelare till sitt förfogande:Cillessen, Mascherano(78’), Digne, Arda, Alena, Suarez och AlcácerQuique Sanchez Flores valde att formera sitt lag i en 4-4-2 uppställning med följande spelare:LopezJ. Lopez- D. Lopez - Reyes -CaricolJurado - Fuego - Sanchez - PiattiCaicedo - MorenoMatchen började i ett ganska lugnt tempo. I den femte minuten fick Espanyol s Jurado en bra möjlighet att sätta Espanyol i ledning. Dessvärre för hemmalaget gick spanjorens skott tätt utanför.Efter den inledande chansen för Espanyol tog Barcelona över matchen helt och hållet. Däremot försvarade sig Espanyol väldigt bra och Barcelona hade problem med att komma till riktigt vassa chanser.Under slutet av den första halvleken skapade Barcelona två halvchanser, Neymar sköt i den vänstra burgaveln och Sergi Roberto nickade ett bra inlägg precis utanför. Förutom det var den första halvleken väldigt tempofattig. Barcelona dominerade bollinnehavet och Espanyol gjorde det svårt för Barcelona genom att stänga alla ytor. Den första halvleken slutade således 0-0.Det var en ganska tempofattig första halvlek för Barcelonas del och därför fanns det knappt någonting att rapportera i chans väg. Barcelona hade inte ett enda skott på mål under den första halvleken vilket är under all kritik när man jagar ligaledning. Espanyol försvarade sig bra under den första halvleken men fick inte till det offensivt. Laget skapade ingenting efter Jurados inledande chans.Eftersom Espanyol försvarade så lågt valde Barcelona att slå inlägg mot en alltför ofta ensamstående Suarez. Även om jag uppskattar att vi varierar spelet ibland, har jag svårt att se att vi har någonting att hämta i luftrummet mot 4-5 hemmaspelare. Ska vi spela med höga inspel emot motståndarboxen krävs det att mittfältarna fyller på för att addera höjd,Avslutningsvis var det en mycket tempofattig första halvlek och det krävdes bättre spel i andra om vi ville ta med oss 3 poäng.Barcelona fick en drömstart på den andra halvleken. Espanyols Jurado slog en horribel hemåtpassning som Luis Suarez påpassligt snappade upp. Ensam mot Diego Lopez gjorde uruguayanen inga misstag ochvar ett faktum.Efter det första målet öppnar matchen upp sig. Espanyol var nu tvungna att anfalla och det gjorde att Barcelona fick större ytor på offensiv planhalva. I den 60:e minuten fick Neymar bollen i ett bra läge i utkanten av Espanyols straffområde. Brasilianaren försökte att skruva bollen runt Diego Lopez men målvakten var bra med och kunde tippa ut bollen till hörna.Det märks att Barcelona har mycket att förlora då laget är väldigt passivt i mitten av den andra halvleken. Det är under denna period som Espanyol får sin bästa kvitteringschans. Jurado tog emot en boll på bröstet i utkanten av Barcelonas straffområde men avslutet är tamt och Ter Stegen räddade bollen tämligen enkelt.I den 76:e minuten transporterade Messi bollen mot Espanyols straffområde. Fyra Espanyol spelare blir bolltittande och argentinaren kan enkelt spela vidare till Ivan Rakitic som bredsidar bollen in i mål,till FC Barcelona!Efter 2-0 målet kan Barcelona slappna av och det märks på spelet. Det som tidigare under matchen såg väldigt knackigt ut är plötsligt mycket enklare. I den 87:e minuten slår Lionel Messi en fin lobbpassning mot Suarez, efter slappt försvarsspel landar bollen vid Suarez fötter. Uruguayanen gör återigen inget misstag och sätterför Barcelona.Vi får en drömstart på den andra halvleken och det gör att Espanyol börjar spela med högre risk. Efter det första målet känns det som att Barcelona har kontroll på matchen men så länge det var ett mål som skiljde lagen gick det som supporter inte att vara säker. Efter Rakitics 2-0 mål lossnar det för Barcelona och laget radar upp chanser. Suarez avslutar målskyttet och Barcelona vinner en ganska medioker match med 0-3.Sammanfattningsvis blir det en ganska enkel seger för Barcelona. Att matchen slutar 0-3 är enligt mig väldigt missvisande. Det är oroväckande hur svårt Barcelona har mot samlade försvar. Det är ett försvarsmisstag från Espanyol som gör att vi kan ta ledningen och därefter blir spelet succesivt bättre.För att Barcelona ska ha chans på ligatiteln krävs det segrar i de återstående matcherna. För att så ska bli fallet behöver laget bli bättre på att luckra upp lågt stående försvar. Alla lag kommer inte bjuda på försvarsmisstag och vi har tidigare under säsongen sett snöpliga poängtapp på grund av för dålig fantasi.Trots krampaktigt spel tar Barcelona tre relativt enkla poäng och det är trots allt det viktigaste. Vi gör det som behövs i denna match och går upp i tillfällig serieledning. Nu gäller det att fortsätta vinna samtidigt som vi innerigt hoppas att Real Madrid tappar poäng.Mål:50 ’1-0 Luis Suarez76’ 2-0 Ivan Rakitic87’ 3-0 Luis SuarezGula kort:Moreno, Caricol och Fuego(Espanyol)Statistik:Bollinnehav: 33% – 67%Skott: 3– 9Skott på mål: 2 – 4Hörnor: 4 – 5Offside: 2– 1Regelbrott: 19 – 18