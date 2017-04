Barcelona krossade Osasuna med 7-1

Barcelona behöll ligaledningen när Messi och Co krossade Osasuna hemma på Camp Nou med 7-1 och skickade därmed Pamplonalaget ner till Segundan Division.

Efter den ljuva segern mot ärkerivalen från Madrid, var cules runt om i världen orolig för en baksmälla så som matchen mot PSG och oron blev inte mindre när Luis Enrique roterade i laget som många gånger förr och bänkade Umtiti, Jordi Alba , Sergio Roberto, Iniesta och Suarez. Barcelona startade matchen som de borde, d.v.s. med hög press och snabbat passningsspel. Det var just med hjälp av den höga pressen som Messi snodde bollen från Osasuna -försvaret och kunde efter en suverän chip ge Barcelona ledningen. Självtroende lyste genom laget och trots att Osasuna är det sämst laget i La Liga , såg det för enkelt ut för hemmalaget att rulla upp motståndaren. Efter att klockan passerat 30 minuter fick den kritiserade portugisen Andre Gomez måla på volley efter assist av Rakitic. Osasuna jagade boll runt om planen men hemmalaget kontrollerade bollen på ett mästerligt sätt och skapade flera chanser. Arda Turan fick några fina passningar och kunde förvandla dem bättre men första halvleken slutade 2-0 till hemmalaget.Publiken var fortfarande på väg att sätta sig tillbaka på sina platser innan Osasua fick en frispark utanför Barcelonas straffområdet. Roberto Torres tog hand om frisparken och satte bollen i mål bakom en fastklistrade Ter Stegen. Direkt efter reduceringen, fick Barcelona läge att utöka ledningen genom en farlig nick av Mascherano men den gamla PSG-målvakten Sirigu var på sin vakt och kunde hålla kvar sitt lag i spelet.I den 57:e minuten fick Pique brösta ner bollen i straffområdet efter en hörna och avlossa en skott mot målet som träffade stolpen och hamnade framför fötterna på Andre Gomez, portugisen tvekade inte och satte sitt andra mål för kvällen. Tre minuter efter kom spiken i kistan när Osasuna gav för mycket utrymme till Messi som befann sig precis utanför straffområdet, argentinaren satte därmed sitt 33:e mål för säsongen med en välplacerad skott bakom en chanslös Sirigu i Osasuna-målet.Luis Enrique tog ett klokt beslut och bytte ut världens bästa spelare och in kom ynglingen Carles Alena. Osasuna-spelarna hängde med huvuden och de flesta insåg då att det var färdigspelat för dem i La Liga för den här gången. Efter att Messi byttes ut, skulle matchen handla om en annan argentinare. Mascherano som hade tråcklat sig genom motståndarförsvaret efter en hörna, fick bollen mitt i straffområdet och passade vidare till Paco Alcacar som skrev resultatet till 5-1. Två minuter efter tog sig Denis Suarez in i straffområdet och fälldes av Fran Merida, domaren tvekade inte och pekade genast på straffpunkten. Rakitic skulle sätta ta hand om straffen men i stället gick han fram till Mascherano och erbjöd argentinaren att prova lyckan. ”Masken” som hade aldrig gjort mål för Barcelona, ställdes sig bakom bollen bestämd och gjorde sitt första mål för klubben. Spelarna och ledarna på bänken fick alla ett leende på läpparna efter argentinarens mål som var 500:e målet under Luis Enrique och 100:e ligamålet för säsongen.I slutskedet av matchen fick Denis Suarez bollen på mittplan och friställde Paco med en högklass passning i djupled, Paco rundade av målvakten och fastställde slutresultatet till 7-1Trots att Luis Enrique roterade i startelvan och lämnade några ordinarie spelaren på bänken, lyckades laget uppvisa ett härligt spel och ta en komfortabel seger. Andre Gomez och Paco Alcacar gjorde två mål var och Denis Suarez briljerade i andra halvlek och var planens bästa spelare i andra halvlek. Arda Turan som var tillbaka efter sin skada, blev av bollen vid flera tillfälle och slarvade bort ett par chanser och frågan är om det kommer finnas en plats för turken i laget efter säsongen. Sent igår kväll lyckades även Real Madrid vinna sin match och just nu leder Barcelona ligan med samma poäng som marängerna med en match mer spelade. På lördag väntar Barcelona-derby och som vi har sett förr, kommer Espanyol göra allt för att sätta käppar i hjulen för Barcelona i striden om La Liga-titeln.