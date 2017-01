2017-01-14 16:15

Barcelona - Las Palmas

5-0



Barcelona spelade en av sina bästa matcher under den pågående säsongen

Barcelona tog en komfortabel seger mot Las Palmas

Barcelona körde över Las Palmas med 5-0 hemma på Camp Nou och förutom segern, bådade lagets prestation gott inför fortsättningen.



gästade Las Palmas som trots 2-3 segern borta mot Atletico Madrid, åkte ut ur Copa del Rey, gästade Camp Nou i hopp om att plocka med sig poäng till Kanarieöarna.



Första halvlek.





Barcelona fortsatte skapa chanser medan Messi dominerade spelet med sin geniala dribblingar och publiken halvstod när Messi fick en utmärkt frisparksläge utanför straffområdet. Med tanke på argentinarens frisparkar sedan nya året var alla på Camp Nou redo att jubla när bollen kom över muren men Varas sträckte sig och tippade bollen till en hörna. Andre Gomez som dök upp på motståndarens straffområde jämt, fick två lägen att utöka ledningen men misslyckades.

Precis i slutet av första halvlek, satte Messi press på Las Palmas-backen och snodde åt sig bollen och kom fri mot målvakten men sköt rakt på Javi Varas och därefter blåste domaren av första halvlek.



Andra halvlek

Las Palmas försökte hålla bollen inom laget och sätta press på hemmalagets backlinje men samarbetet mellan försvaret och mittfältet fungerade utmärkt för Barcelona och det dröjde inte länge innan Barcelona erövrade bollen. Messi som hade nekats av Javi Varas vid två tillfällen, fick sin revansch och satte bollen i mål efter att Varas släppt retur på Rafinhas skott.



Direkt efter fick Suarez bollen i straffområdet, vände mot mål och satte sitt andra mål för kvällen. Fjärde målet kom efter att El Pistolero kommit loss mot straffområdet och avlossade en skott som räddades av Varas men spanjoren lämnade retur och där stod



Efter fjärde målet sjönk tempon i matchen och

Tio minuter från slutet satte Aleix Vidal på sin kant och efter ett väggspel med inbytte Paco, fick Vidal tillbaka bollen inne på straffområdet och skrev slutresultatet till 5-0.



Kommentar

Barcelona spelade under tvekan sin bästa match hittills under säsongen och som åskådare kunde man bara luta sig bakåt och njuta av fotbollen laget uppvisade. Spelarna såg taggade ut och följde presspelet mitt i pricken, lagdelarna var sammanlänkade och framför allt briljerade mittfältsspelet som har varit nästan obefintligt under säsongen. Snabba kombinationer , vältajmade tempoväxlingar och ett klockrent djupledsspel hjälpte Barcelona att skapa många chanser under matchen.



Aleix Vidal fick chansen från start och återigen tog han den på ett bra sätt och frågan är nu om Enrique borde ge katalanen fler chanser och låta honom spela mer. Busquets börjar hitta tillbaka till sitt gamla suveräna jag vilket syns på hans brytningar, djupledspassningar och balansen som han skapar mellan försvar och mittfältet.



Rafinha och Arda hade ett väldigt lyckat samarbete på vänsterkanten och Arda har visat att han kan utmana Neymar om en startplats ute till vänster. Matchens lirare är utan tvekan Luis Suarez som har nu gjort otroliga 76 mål på 70

Nu i veckan väntar Medan Enrique och hans mannar var tvungna att vinna för att hålla hoppet om liga-segern vid liv och minska avståndet till marängerna i topp,gästade Las Palmas som trots 2-3 segern borta mot Atletico Madrid, åkte ut ur Copa del Rey, gästade Camp Nou i hopp om att plocka med sig poäng till Kanarieöarna. Barcelona satte direkt fart och Suarez sökte bollar i djupled medan Andre Gomez och Rafinha följde med i anfallet och skapade ytor åt Messi och Turan som utmanade sina motståndare. Las Palmas försökte komma åt bollen men hemmalagets presspel fungerade bra och Messi och co tog tillbaka bollen ganska snabbt när de blev av med den. Tretton minuter in på matchen hittade Aleix Vidal , Gomez på högerkanten, portugisen tittade upp och slog in ett fint passning till Suarez som dundrade in bollen bakom en chanslös Javi Varas i målet.Barcelona fortsatte skapa chanser medan Messi dominerade spelet med sin geniala dribblingar och publiken halvstod när Messi fick en utmärkt frisparksläge utanför straffområdet. Med tanke på argentinarens frisparkar sedan nya året var alla på Camp Nou redo att jubla när bollen kom över muren men Varas sträckte sig och tippade bollen till en hörna. Andre Gomez som dök upp på motståndarens straffområde jämt, fick två lägen att utöka ledningen men misslyckades.Precis i slutet av första halvlek, satte Messi press på Las Palmas-backen och snodde åt sig bollen och kom fri mot målvakten men sköt rakt på Javi Varas och därefter blåste domaren av första halvlek.Las Palmas försökte hålla bollen inom laget och sätta press på hemmalagets backlinje men samarbetet mellan försvaret och mittfältet fungerade utmärkt för Barcelona och det dröjde inte länge innan Barcelona erövrade bollen. Messi som hade nekats av Javi Varas vid två tillfällen, fick sin revansch och satte bollen i mål efter att Varas släppt retur på Rafinhas skott.Direkt efter fick Suarez bollen i straffområdet, vände mot mål och satte sitt andra mål för kvällen. Fjärde målet kom efter att El Pistolero kommit loss mot straffområdet och avlossade en skott som räddades av Varas men spanjoren lämnade retur och där stod Arda Turan som gjorde mål och skrev sig i målprotokollet.Efter fjärde målet sjönk tempon i matchen och Luis Enrique bytte in Paco Alcacar och Mathiu till förmån för Luis Suarez och Sergio Busquets Tio minuter från slutet satte Aleix Vidal på sin kant och efter ett väggspel med inbytte Paco, fick Vidal tillbaka bollen inne på straffområdet och skrev slutresultatet till 5-0.Barcelona spelade under tvekan sin bästa match hittills under säsongen och som åskådare kunde man bara luta sig bakåt och njuta av fotbollen laget uppvisade. Spelarna såg taggade ut och följde presspelet mitt i pricken, lagdelarna var sammanlänkade och framför allt briljerade mittfältsspelet som har varit nästan obefintligt under säsongen. Snabba kombinationer , vältajmade tempoväxlingar och ett klockrent djupledsspel hjälpte Barcelona att skapa många chanser under matchen.Aleix Vidal fick chansen från start och återigen tog han den på ett bra sätt och frågan är nu om Enrique borde ge katalanen fler chanser och låta honom spela mer. Busquets börjar hitta tillbaka till sitt gamla suveräna jag vilket syns på hans brytningar, djupledspassningar och balansen som han skapar mellan försvar och mittfältet.Rafinha och Arda hade ett väldigt lyckat samarbete på vänsterkanten och Arda har visat att han kan utmana Neymar om en startplats ute till vänster. Matchens lirare är utan tvekan Luis Suarez som har nu gjort otroliga 76 mål på 70 La Liga -matcher för den bästa klubben i världen.Nu i veckan väntar Real Sociedad borta i Copa del Rey och laget åker till Anoeta med gott självtroende.

Barcelona-Las Palmas Marc-Andre ter Stegen

Aleix Vidal

Javier Mascherano

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Andre Gomes

Sergio Busquets

Rafinha

Lionel Messi

Luis Suarez

Arda Turan



Avbytare

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andres Iniesta

Jeremy Mathieu

Neymar

Ivan Rakitic

Javi Varas

Michel

Mauricio Lemos

David Garcia

Helder Lopes

Vicente Gomez

Roque

Nabil El Zhar

Jonathan Viera

Tana

Boateng



Avbytare

Aythami

David Simon

Mateo Garcia

Marko Livaja

Raul Lizoain

Momo

Angel Montoro



0 KOMMENTARER 121 VISNINGAR 0 KOMMENTARER121 VISNINGAR MILAD AZIMI

2017-01-15 06:05:17

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-01-15 06:05:17

Barcelona

2017-01-13 14:06:00

Barcelona

2017-01-12 00:40:00

Barcelona

2017-01-10 19:00:00

Barcelona

2017-01-10 14:26:00

Barcelona

2017-01-09 10:22:00

Barcelona

2017-01-08 16:33:00

Barcelona

2017-01-07 18:00:00

Barcelona

2017-01-06 16:46:54

Barcelona

2017-01-04 17:57:00

ANNONS:

Barcelona körde över Las Palmas med 5-0 hemma på Camp Nou och förutom segern, bådade lagets prestation gott inför fortsättningen.Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Copa del Rey, och för F.C Barcelonas del föll lotten på spöket Real Sociedad.Keep calm, and wait for MSN. Med 2-1-förlusten på San Mamés i ryggen sökte Barça att vända på steken, och besegra Athletic Bilbao inför sina hemmasupportrar. Resultatet blev en 3-1- seger, och föga överraskande var det Messi, Suárez och Neymar som fixade avancemanget.Verkställ operation vändning. Ställda mot väggen, och piskade att vinna, tar F.C Barcelona emot Atheltic Bilbao i den andra och avgörande åttondelsfinalen av Copa del Rey. Efter uddamålsförlusten på San Mamés söker Barça att vända på steken, och på den allmänna, negativa resultat-trenden. Remontada eller fiasko? Den som lever får se…Ligatiteln verkar glida Barca ur händerna, men det finns en del att rapportera om ändå. Missade fester, historiska milstolpar och nya tränare till exempel. Håll till godo – Här kommer La Setmana Blaugrana!Barcelona tappade två viktiga poäng under söndagens möte med Villarreal i en svängig tillställning på El Madrigal. Enriques mannar missade chansen att knappa in på Real Madrid i toppstriden och länge såg det ut att inte bli några pinnar alls mot de gula ubåtarna.2017 är här och jakten på Real Madrid kan börja. Innan vi kastar oss in i januari med förbundna ögon så ska vi först tillbaka till december 2016 – en månad som präglades av bra resultat och fina enskilda prestationer. Det är dags att se tillbaka på december månad och välja ut månadens spelare - både offensivt och defensivt.På söndag spelar Barcelona sin första ligamatch under 2017. Katalanerna åker till El Madrigal med en cup-förlust mot Bilbao i baksätet och tre viktiga poäng står på spel.Barcelona inledde det nya året med förlust borta mot Atletico Bilbao i åttondelsfinalen av säsongens Copa del Rey.Efter två veckors julledighet tar säsongen vid precis där den slutade – nämligen match i Copa del Rey. Denna gång är det inte tredjedivisionslaget Hércules som står för motståndet utan de klassiska Copa del Rey-antagonisterna från Baskien, Athletic Bilbao.