Barcelona vidare i Copa del Rey

Barcelona körde över Hercules med 7-0 och tog därmed sig enkelt vidare till åttondelsfinalen av årets Copa del Rey. Trots saknaden av Messi, Suarez, Neymar och Pique, kunde Enrique skicka ett starkt lag ut på Camp Nou och tog därmed inga onödiga risker.

Cillessen startade som väntat i mål och framför sig bestod backlinjen av Mascherano, Umtiti, Dige och Vidal. Andre Gomez agerade återigen pivote och Rakitic var tillbaka på plan igen och bredvid sig hade kroaten, unge Denis Suarez . Rafinha, Arda Turan och Paco Alcacer bildade anfallstrion.Matchen började i sin vanlig ordning med ett samlat Hercules som försvarade med hela laget på egen planhalva och satsade endast på kontringar och å andra sidan Barcelona som höll i bollen och ville sätta press på motståndaren från första början. Trots stort bollinnehav lyckades inte Barcelona skapa särskilt mycket under de 30 första minuterna men laget tappade inte tålamodet och ökade istället tempon i sitt passningsspel. Mot slutet av andra halvlek skapade Barcelona allt fler chanser och målet kom med 10 minuter kvar av första halvleken när Arda Turan avancerade från sin kant och hittade Rafinha i boxen som fick felträff, dock hamnade bollen framför fötterna på en inrusande Digne som hade tagit sig i straffområdet och sköt bollen bakom en chanslös Buigues i Hercules-målet. Precis innan halvleken var slut, fick Arda Turan återigen bollen på sin kant och tog sig i straffområdet men fälldes av Hercules-försvarare och domaren pekade på straffpunkten. Rakitic klev fram och fastställde resultatet till 2-0 i första halvlek.Barcelona startade andra halvlek med storm och när tempon skruvades upp ännu högre, kunde inte Hercules stå emot och målen började trilla in. Fem minuter in på andra halvlek målade Rafinha med en hård skott precis utanför straffområdet och ett par minuter efter skulle Arda Turan påbörja sitt hattrick när han nickade in bollen efter ett suveränt inlägg av Aleix Vidal . Klasskillnaden lagen emellan visades allt mer och bortalaget hade inget att sätta emot Barcelonas framfart. Paco Alcacar som inte hade gjort mål sedan flytten från Valencia , satte sitt första mål för klubben när han i en misstänkt offsidesposition nickade in bollen och ökade siffrorna ännu mer. De tio sista minuterna fullbordade matchens lirare, Arda Turan sitt hattrick när han satte två nya mål, där andra målet var en delikatess från turken i bortre krysset.Trots att man inte kan dra alltför stora slutsatser av en match mot motståndare av Hercules kaliber, kan laget ta med sig positiva minnen från matchen. Paco Alcacar som köptes för dyra pengar i somras, lyckades äntligen göra mål för sin nya klubb vilket är alltid bra för en anfallare. Denis Suarez som har sett pigg ut senaste tiden, var väldigt rörigt och skapade ständigt ytor för sina medspelare och hans samarbete med Arda Turan på vänsterkanten såg lovande ut inför fortsättningen av säsongen. Försvaret sattes inte på några större prov då Hercules inte hade en enda skott på mål under hela matchen men ödet för Aleix Vidal är fortfarande osäkert och det återstår att se vart katalanen tar vägen. Annars måste man berömma Arda Turan som var briljant för dagen och förutom sitt hattrick, låg han bakom två andra mål och fixade även straffet. Han såg ut att trivas på vänsterkanten och Luis Enrique lär låta turken spela mer på sin naturliga position med tanke på att Arda har alltid presterat när han har fått chansen där ute på vänsterkanten.På fredag lottas åttondelsfinalerna i Copa del Rey och det återstår att se om Barcelona lyckas upprepa bedriften och vinna Copa del Rey för tredje året i rad.Jag hoppas att ni får en härlig jul och ett fantastiskt nyår!