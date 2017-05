2017-05-06 18:30

Barcelona - Villarreal

4-1



Barcelona - Villareal: 4-1 och inget mer än så.

Tre poäng, fyra mål och en trio som sminkar över många skönhetsmissar. Så kan vi sammanfatta matchen mellan Barcelona och Villareal, som slutade 4-1 till hemmalaget.

Första halvlek

Första 15 minuterna innehöll mycket lite av värde.



I den artonde matchminuten lyckades man skrapa fram en frispark i ett intressant läge precis utanför straffområdet. Spännande, tänkte man enda fram till att Messi gick fram och pass-sköt bollen i famnen på bortamålvakten.



När det såg ut att bli en tuff eftermiddag log dock fru fortuna mot hemmalaget. Messi fick en felträff, Neymar höll sig på millimetern onside och kunde tåfjutta in ledningsmålet. Tursamt, men påpassligt av brassen. 1-0.



Vi var nog många som hoppades på en ketchupeffekt efter målet, men den uteblev. Istället valde backlinjen att stå sanslöst högt upp och utan press på bollhållaren lämnade det jätte ytor bakom. Detta visade sig vara särskilt dumt när snabbe och målfarliga Bakambu låg på rulle. En genomskärare senare var Bakambu fri med Ter Stegen och 1-1 var ett faktum. Minut 32 och tillbaka på ruta 1.



Barcelona såg ängsliga ut efter detta. Digne missade, Ter Stegen tramsade och Umtiti & Pique slarvade i markeringsspelet.



När det kändes som att Villareal höll på att koppla ett grepp händer det som hänt så många gånger förut den här säsongen. Messi hände. Några flinka dribblingar, kvicka fötter och en bosse-träff föranledde att 2-1 var ett faktum.



Kommentar

Första halvleken är godkänd, men sannerligen inte mer. 1-1 hade varit rättvist, men samtidigt är det inte rättvist att ha Messi i laget.



Andra halvlek

Första kvarten påminde om första halvleks motsvarighet. Inte mycket att skriva hem om. Överlag saknade Villareal skicklighet att ta sig ur pressen och Barcelonas backar och mittfältare hade svårt att etablera spelet.



Vad gör man då? Släng upp bollen till någon av grabbarna där framme och håll tummarna? Ja, varför inte. I den 68:e minuten fick Suarez bollen i straffområdet. En klassisk, supersimpel Suarez-skott-fint öppnade upp för att enkelt placera in matchens nådastöt. 3-1 Suarez.



Få, för att säga ingen, på planen verkade tro på något annat än hemmaseger efter målet. Trion där framme är på alla möjliga rekordjakter och slog därmed inte av på takten bara för det.



I den 80:e minuten fick vi se en sekvens som sammanfattar MSN ganska bra för oinvigda. Neymar showade vid kortlinjen med en flipp över sin bevakare, hittar Suarez som stångade fram en straff och Leo Messi som elegant chippar in straffen. 4-1.



Kommentar

Det må låta bortskämt, men den klara segern mot ligafemman till trots spelar inte Barcelona som ett mästarlag. Man har spelarna för att vara ett mästarlag och man har tendenser till att se så ut, men spelet sitter inte. Backlinje och mittfält är inte på den nivån vi är vana vid. Nu kan vi sluta som ligasegrare ändå, då varken



Neymar, Messi och Suarez gör alla mycket goda insatser. Särskilt Neymar ska lyftas då han var sådär trixig och effektiv som han är när han är som bäst.



Digne, Busquets, Umtiti och Rakitic kan alla klart bättre, men klarar sig undan med godkänt.



Nåväl, sommaren kommer innebära förändringar med eller utan ligatiteln, så kanske ska vi vara glada över dagens tre poäng och låta det vara gott så.



Barcelona-Villarreal Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Lucas Digne

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Jordi Alba

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Andre Gomes

Javier Mascherano

Denis Suarez

Arda Turan

Andres Fernandez

Mario Gaspar

Mateo Musacchio

Alvaro Gonzalez

Jaume Costa

Jonathan Dos Santos

Manu Trigueros

Rodrigo Hernandez

Roberto Soriano

Roberto Soldado

Cedric Bakambu



Avbytare

Adrian Lopez

Mariano Barbosa

Daniele Bonera

Santos Borre

Samu Castillejo

Antonio Rukavina

Nicola Sansone



2017-05-06 20:30:15

Tre poäng, fyra mål och en trio som sminkar över många skönhetsmissar. Så kan vi sammanfatta matchen mellan Barcelona och Villareal, som slutade 4-1 till hemmalaget.Ligans mest målfarliga lag och ligans näst mest baklängesmålsnåla ställs mot varandra på lördagskvällen. Barcelona tar emot Villareal med kniven mot strupen att vinna för att fortsatt närma sig ligatiteln.Ännu en månad har flugit förbi och ännu en gång har Barcelona spelat fotboll som världens bästa lag och som ett bottenlag som kämpar för att undvika Segunda. Månadens spelare ska återigen koras och efter matchen på Bernabéu överraskar det nog inte någon vem som tar hem titeln.I veckans La Setmana Blaugrana: Barça vann det katalanska derbyt och är fortsatt serieledare när säsongen nu går in i sitt absoluta slutskede. Klubben har fortfarande inte tagit beslut i tränarfrågan till nästa säsong. Barcelona anmäler Málaga efter skumma uttalanden inför den sista – och kanske avgörande – ligaomgången. Barça Legends besegrar Real Madrid Leyendas och alla Europacupäventyr är nu slut. Häng med!FC Barcelona gästade RCD Espanyol i årets andra Barcelona derby. För att ha chans på ligatiteln krävdes det en Barcelona seger. Barcelona gjorde det som behövdes och tog tre viktiga poäng i jakten på Real Madrid.Ett Barcelona som spelar med kniven mot strupen gästar Espanyol i ett hett derby. Det är ett titeljagande Barcelona som måste vinna om man vill hålla titeldrömmen vid liv. Klarar Barcelona av att knipa ytterligare en derbyvinst eller agerar den förre Real keepern Diego Lopez mur och stoppar Barcelona?Barcelona behöll ligaledningen när Messi och Co krossade Osasuna hemma på Camp Nou med 7-1 och skickade därmed Pamplonalaget ner till Segundan Division.Efter en härlig vinst på Santiago Bernabeu, tar Barcelona emot jumbon Osasuna i den 34:e omgången av La Liga.Det är måndag, och dags att sammanfatta ytterligare en blåröd vecka. Och vilken vecka sedan. Helgens klassiker, intensifierade transferrykten, Neymar-gate, Barça Feminís CL-äventyr – allt detta tar plats i veckans La Setmana Blaugrana. Häng med!FC Barcelona besegrade Real Madrid med 3-2 i en fantastiskt händelserik, nervkittlande och välspelat seriefinal som verkligen innehöll det mesta. Världens bäste fotbollsspelare Lionel Messi frälste Barcelona genom att snyggt och säkert placera in 3-2-målet i matchens slutsekunder, ett mål som dessutom var hans 500 mål för Barcelona. I och med segern i El Clasico övertog Barcelona ligaledningen från Real Madrid, men lagen har lika många poäng och katalanerna har spelat en match mer än marängerna.