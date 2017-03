Barcelonas största comebacker i Europa

Såhär knappt tolv timmar innan Barcelona ska försöka uppbåda ett mirakel på Camp Nou tar vi en titt på några fantastiska comebacker Barça har mäktat med i Europacupsammanhang genom åren.

Barcelona hade förlorat den första åttondelsfinalen mot Bobby Robsons Ipswich Town med 3-0 och var pressade inför returen på Camp Nou. Johan Cruyff gav Barça ledningen ganska tidigt i matchen och satte sedan sitt och Barças andra mål för kvällen i början av den andra halvleken. Katalanerna låg på för ett tredje mål, men minuterna gick och Blaugrana såg ut att vara på väg ut ur turneringen. Så i den 87:e minuten tilldömdes Barça straff och Rexach gjorde inga misstag från 11-meterspunkten; Barça hade jämnat ut matchen! Resultatet stod sig under förlängningen och matchen fick avgöras på straffar. Efter att Ipswich hade missat sina två första straffar medan Barça satte sina kunde Blaugrana till slut sätta den avgörande spiken i kistan i den fjärde straffrundan där Amarillo slog in sin straff i mål.I den första åttondelsfinalen mot Anderlecht, som gick av stapeln i Belgien, föll Barcelona med hela 3-0. När Anderlecht besökte Camp Nou två veckor senare för att spela returen var alltså Barça i ett pressat läge. Katalanerna gjorde två mål i första halvlek och satte sedan det tredje i andra halvlek och hade därmed jämnat ut matchen. Matchen gick till förlängning, där inga mål gjordes och fick till slut avgöras på straffar. Där drog Barça det längsta strået, comebacken och avancemang till kvartsfinal var ett faktum och Barcelona vann sedan hela turneringen.Barcelona mötte IFK Göteborg i semifinal i Europacupen och i första mötet förlorade katalanerna med 3-0 på den svenska västkusten. Barça hämtade upp underläget på Camp Nou, där slutresultatet skrevs till 3-0 i katalansk favör efter ett hattrick av Ángel ’Pichi' Alonso och efter en mållös förlängning fick tillställningen avgöras på straffar. Barcelona vann straffläggningen med 5-4 och gick vidare till final, där man i sin tur föll på straffar mot Steaua Bucuresti.Redan i den första omgången förlorade Barcelona borta mot Dynamo Kiev med 3-1, trots att ukrainarna spelade större delen av matchen med en man mindre. Läget var kärvt för katalanerna inför returen på Camp Nou, men två snabba mål satte Barça i förarsätet, innan Dynamo Kiev reducerade och återigen satte press på Cruyffs mannar. Kapten Bakero sköt in Barça in matchen igen tidigt i andra halvlek när han satte sitt andra och Barcelonas tredje mål för kvällen. Koeman kunde slutligen avgöra tillställningen med sitt 4-1-mål och Barça tog sig hela vägen till final i turneringen, där Milan dock körde över katalanerna med 4-0.Barcelona och Chelsea gjorde upp om en semifinalplats i Champions League och efter första matchen i London hade Barça åkt på en svidande 3-1-förlust. Rivaldo och Figo gav Barça hopp om en remuntada med varsitt mål i första halvlek, men Tore André Flo reducerade efter en timmes spel. Inbytte Dani García utjämnade dubbelmötet när han gjorde Barcelonas 3-1-mål några minuter före full tid och matchen gick till förlängning. Väl i förlängningen satte Rivaldo en straff och Kluivert fastställde resultatet till 5-1 till katalanerna; semifinalplatsen var i hamn!Efter en usel match på San Siro, där Barcelona förlorade med 2-0 mot Milan i den första åttondelsfinalen, var katalanerna pressade inför returen på Camp Nou. Med Tito Vilanova på behandling i New York och Jordi Roura styrandes det katalanska skeppet var det nervöst inför avgörandet i Kataloniens huvudstad. Redan efter fem minuters spel hade dock en magisk Messi gett Barça ledningen och innan första halvleken var slut hade argentinaren dubblat Barcelonas ledning och sett till att åttondelsfinalen var utjämnad. 3-0 kom via David Villa tidigt i andra halvlek och vändningen var ett faktum. Slutminuterna blev nervösa då ett mål från Milan hade kunnat ändra utgången av dubbelmötet, men i 93:e minuten satte Jordi Alba spiken i kistan när han kyligt rullade in Barças fjärde mål. Barcelona stod för en oerhört bra insats och blev det första laget någonsin som gick vidare i Champions League efter en 2-0-förlust på bortaplan i det första mötet. Förhoppningsvis fortsätter vi att skriva historia genom att bli det första laget i CL som går vidare efter en 4-0-förlust på bortaplan.