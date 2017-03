Barça vs Juventus - denna gång i kvartsfinal.

CL-lottningen: Dambesök för Barça!

Under fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.

0 KOMMENTARER 225 VISNINGAR RUBEN BARON





2017-03-17 13:05:00

Finalen 2015, Dani Alves återkomst, de respektive klubbarnas dignitet – ingångvärdena är många, och det råder ingen tvekan om att kvartsfinalerna mellan de spanska respektive italienska mästarna – även med Champions League -mått mätt – kommer att smälla högt.Dessutom känns drabbningen, ur en objektiv synpunkt, härligt oviss. Med tanke på Barças oberäknelighet, och på Juventus gryende vår-form, kan varken Barça eller Juve betraktas som skyhöga favoriter. Med andra ord har det hänt ett och annat, sedan finalen i Berlin för knappt två år sedan.Med det sagt råder det naturligtvis stor tillförsikt i Katalonien! Lagets högstanivå är alltjämt brutal, och att laget ens fanns med i lottningsskålen får betraktas som smått mirakulöst. Följaktigen är ”allt att vinna”-känslan påtaglig, vilket undertecknad tror gynnar Barcelona Dubbelmötet inleds på Juventus Stadium den 11:e/12:e april, och oavestt vilka som drar det längsta strået har vi ett par grymma matcher att se fram emot!Atlético de Madrid – LeicesterBorussia Dortmund – AS MonacoReal Madrid – Bayern MunchenJuventus - BarcelonaUnder fredagen lottades kvartsfinalerna i Champions League, och för F.C Barcelonas del föll lotten på den gamla damen – Juventus FC.Efter en emotionell berg- och dalbana från PSG till Deportivo försöker vi landa i veckans La Setmana Blaugrana. Vi lutar oss tillbaka och tar en titt på spelare in i truppen, i historieböckerna och på Disneyland. Trevlig läsning!Barcelona stod för en historisk comeback mot PSG i åttondelsfinalen i Champions League och tog sig vidare till kvartsfinal för tionde året i rad. Inför lottningen på fredag tar vi en titt på motståndarna som Barça kan ställas emot på sin väg till Cardiff.Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Efter de senaste dagarnas glädjerus över den makalösa hjälteinsatsen i Champions League i onsdags måste FC Barcelona nu närmast fokusera på La Liga. Barcelona möter RC Deportivo La Coruna på bortaplan i den 27:e ligaomgången på söndag. För några få veckor sedan var Barcelona av somliga uträknad i kampen om ligasegern, men hux flux är man i storform och i ligaledning. Det är inte många omgångar kvar av ligaspelet och det är viktigt att katalanerna plockar med sig tre poäng hem från Galicien.Efter matchen i onsdags är det svårt, nästintill omöjligt, att dels skriva en text som INTE handlar om den matchen och dels yttra ett enda negativt ord om en enda spelare i Barcelonas trupp. Februari månad speglade dock tyvärr inte miraklet på Camp Nou och en av matcherna var bland annat härdsmältan på Parc des Princes. Den - och de resterande 6 matcherna - analyseras när det återigen är dags att välja ut månadens spelare.Johan Stjernberg från Stockholm var på Champions Leaguematchen mellan Barcelona och PSG. Lämnade arenan vid 3-1 då de trodde att matchen var över.Barcelona stod för en makalös och historisk vändning på Camp Nou i onsdags kväll. Efterspelet har – i Sverige åtminstone – mycket handlat om Luis Suárez fall i straffområdet som resulterade i Barcelonas andra straff sent i matchen. Efter att ha läst den ena hycklande artikeln efter den andra i svensk media känner jag verkligen att vi måste prata om det här med filmningar.