2017-05-27

Barcelona - Alaves

3-1



Messi har nu gjort mål i fyra olika Copa del Rey-finaler - delat rekord med Telmo Zarra.

Copa del Rey: FC Barcelona – Alavés 3-1 – Kungar av kungarnas turnering!

Det blev ett värdigt avsked för Luis Enrique när Barca tog sin tredje raka cuptitel i det som också var den sista matchen någonsin på Vincente Calderón.





Första halvlek:



Matchen börjar i ett väldigt famlande och lågt tempo utan några större målchanser. Tempot gynnas inte heller av att Mascherano skallar ihop med Marcos Llorente i den elfte minuten och tvingas kliva av planen. In på högerbackspositionen kommer istället



Efter kollisionen börjar Barcelona sakta men säkert äta sig in i matchen och kommer närmre och närmre Alavés mål. Det märks tidigt i matchen att



Kort därpå, när matchen verkligen är i ett läge då det känns som att det kommer sluta 6-0 till Barca, får Alavés frispark en bit utanför straffområdet. Det känns spontant som ett läge för inlägg, men Theo Hernández väljer istället att satsa på mål och får på en drömträff som letar sig hela vägen in i bortre krysset. Oerhört snyggt mål, Cillesen är inte riktigt beredd och matchen är utjämnad, 1-1.



Matchen fortsätter som den slutade innan Alavés mål, alltså med Barcelona-övertag men utan att skapa de där riktigt heta målchanserna. En frisparksmissil från Messi och ett strax-utanför-skott av Rakitic är det som Barca lyckas mäkta med under kvarten efter kvitteringsmålet. Sen smäller det.

I den 45e minuten får Neymar bollen på offensiv planhalva. Han tar emot, tvåfotspassar vidare till Messi, som hittar en framforsande Andre Gomes som i sin tur hittar Neymar igen. Ett mönsteranfall (Neymar visserligen offside) och Barcelona leder med 2-1!



Första halvlek skulle inte ta slut där. Messi, matchen överlägset bästa spelare (surprise), bestämmer sig i den 48e minuten för att Barcelona ska göra ett mål till innan halvtidsvilan, och då blir det helt enkelt så. Han dribblar sig förbi 3-4 stycken Alavésspelare och viker in en perfekt passning till Paco Alcácer som inte gör några misstag och distinkt gör 3-1 till Barcelona!



Andra halvlek:



Andra halvlek lyfte egentligen aldrig. Alavés försökte och försökte men lyckades aldrig riktigt lyfta upp hela laget i presspelet vilket gav Barcelona stora ytor på mittplan. Baskerna hade en period i mitten av andra halvlek då de spelade upp sig och lyckades med presspelet men kom aldrig närmare än ett offside-mål.



Istället var det Barcelona som borde gjort ett eller kanske två mål till. Iniesta gjorde några patenterade Iniesta-dragningar, spelade vidare till Messi som slog ett fantastiskt fint inlägg till Paco som nästan lyckades styra in 4-1. I slutet av matchen hade även Sergio B ett gyllene läge att utöka ledningen men valde istället att försöka passa Neymar, utan framgång. Siffrorna stannade vid 3-1 och Barcelona tog därmed sin 29onde cuptitel!



Matchens tre bästa:



Lionel Messi

Låg bakom samtliga mål och avslutar säsongen på allra bästa vis.



Andre Gomes

Har inte varit lyckad som mittfältare under säsongen men oj vad bra han var som högerback. Stark i närkampsspelet, klok i beslutsfattandet och kraftfull i offensiven. Väldigt bra match av portugisen!



Paco Alcácer

Trots en ljummen säsong visar han ändå att han är en måltjuv. Han gjorde inte mål på samtliga lägen idag men han är onekligen där och förstår precis var bollarna kommer landa. Bra offensiv speluppfattning och bra avslut vid 3-1-målet.



Tankar:



Fantastiskt viktigt för klubben, för spelarna och för Luis Enrique att få avsluta med en titel. En titellös säsong med en förlust mot Alavés i finalen hade varit allt annat än godkänt. Matchen var oerhört signifikativ för säsongen som gått - inget briljant grundspel men däremot en hel del briljanta enskilda prestationer. Messi är givetvis den starkast lysande stjärnan men nästa säsong måste en del av pressen lyftas från hans axlar. Suárez och Neymar drar också de ett stort lass poängmässigt men det finns ett värde i att söka efter en box-to-box-mittfältare som också hotar ordentligt offensivt. Iniesta och Busquets gör inga poäng – det är vedertaget och inte heller något man kan kräva eftersom de bidrar med så mycket annat – men Rakitic gör lite för få från sin position. Han kan blixtra till och vara väldigt viktig i vissa matcher men tenderar att försvinna ur matcher lite för lätt lite för ofta.

Men, nu ska vi inte vara såna. Det går inte att vinna trippeln varje år och Barcelona har trots allt gett oss en hel del fina minnen från den här säsongen också (PSG hemma, anyone?). En extra krydda dessutom att den sista låten som spelades på Vincente Calderón var El cant del Barca. Och sist men inte minst: Tack Luis Enrique för tre fina år i klubben!



Matchfakta:



FC Barcelona – Alavés 3-1

Messi (30), T Hernandez (33), Neymar (45), Alcácer (45+3)



Bollinnehav: 73-27

Skott: 16-15

Hörnor: 8-6

Offside: 1-1

Gula kort: 3-5

Jasper Cillessen

21. A Gomes

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Paco Alcacer

Neymar

Byten: Lucas Digne, Andre Gomes, Marlon Santos, Denis Suarez, Arda Turan, Aleix Vidal, Marc-Andre ter Stegen

2017-05-28 01:37:00

