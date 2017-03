Det verkar alltid omöjligt tills det har blivit gjort! FC Barcelona - PSG 6-1

"Det verkar alltid omöjligt tills det har blivit gjort". Orden sades av Nelson Mandela och vem kunde under gårdagen drömma om att de orden idag skulle kunna appliceras på FC Barcelona. Barcelona låg alltså under med 4-0 inför returen mot PSG på Camp Nou. Istället för att ge upp bjöd Barcelona på en makalös insats och stod för tidernas vändning i europasammanhang.

Lucho Enrique hade alla spelare tillgängliga inför denna match och han valde således att ställa upp med starkast möjliga elva i en 3-4-3 uppställning. De elva spelare som fick förtroende från start var:Ter StegenMascherano-Pique-UmtitiBusquetsRakitic-IniestaRafinha-Suarez-NeymarPå bänken hade Lucho följande spelare till sitt förfogande:Cillessen, Gomes, Digne, Arda, Roberto, Alba och AlcácerUnai Emery valde att formera sitt lag i en 4-2-3-1 uppställning med följande spelare:TrappMeunier-Marquinhos-Silva-KurzawaMatuidi-RabiotLucas-Verrati-DraxlerCavaniPå bänken hade PSG:Areola, Kimpembe, Krychowiak, Pastore, Di Maria, Aurier och Ben Arfa Barcelona började matchen i ett rasande tempo. Direkt från avspark valde katalanerna att parkera på motståndarnas planhalva. Den höga pressen lönar sig för FC Barcelona och kvällen börjar på bästa möjliga sätt. Efter mycket trassel i straffområdet håller sig Suarez påpassligt framme och lobbnickar 1-0 över en chanslös Trapp.Femton minuter in i matchen avtar Barcelonas press en aning. Eftersom matchen inleddes i ett så högt tempo är det inte konstigt att Barcelona inte lyckas hålla i samma frenetiska press. Däremot dominerar Barcelona bollinnehavet helt och hållet och PSG har svårt att hålla i bollen PSG försvarar sig väldigt bra om än väldigt lågt och Barcelona lyckas inte skapa några riktigt farliga chanser.I den 32 minuten försöker Iniesta nå Neymar med en fin djupledsboll. Brassen dras ner av Meunier men domaren väljer tillsynes helt riktigt att fria. Barcelona trycker ner PSGs försvar och det resulterar i att planens alla spelare förutom Ter Stegen befinner sig på gästernas planhalva.I den 40:e minuten slår Suarez en lobbpass mot Iniesta som verkar helt hopplös, den korte spanjoren väljer dock att fullfölja sin löpning och blir belönad för detta. Istället för att slå ut bollen till hörna väljer Marquinhos att försöka täcka ut bollen till inspark. Iniesta hinner före och försöker nå Rafinha med en klackpass, Kurzawa får en fot på bollen i ett försök att bryta men stöter istället olyckligt in 2-0 i eget mål, Barcelona har känning!Slutminuterna av halvleken ser ut som resterande halvlek. PSG fortsätter att försvara sig på handbollsmaner och Barcelona gör allting för att försöka bryta sig igenom. Domaren blåser av halvleken och det står 2-0 till FC Barcelona i paus.Barcelona fick matchen precis dit de ville. Den höga pressen gav resultat direkt och laget fick det förlösande 1-0 målet. Målet bidrog till att den goda stämningen på Camp Nou blev kokande och det gav också spelarna det hopp som behövdes. Efter målet hade Barcelona problem med att skapa farliga målchanser då PSG backade hem med hela laget. Ett tag befann sig alla utespelare på den sista fjärdedelen av PSGs planhalva.Barcelona fick utdelning på sin höga press i slutet av den första halvleken och det gjorde att laget nu helt plötsligt hade goda chanser inför den andra halvleken. Den första halvleken är perfekt genomförd av Barcelona resultatmässigt och PSG blir tvungna att stuva om i halvtid för att inte tappa sin ledning.PSG börjar med att gå till attack direkt efter avspark. Draxler driver upp bollen och lyckas fixa en hörna som blir helt ofarlig. Bara minuten efter får Iniesta bollen i utanför PSGs straffområde. Iniesta letar efter Neymar med ett instick som Meunier läser. Belgaren halkar dock och Neymar springer på en liggande Menuier. Brassen faller och domaren väljer till en början att fria men efter konversation med straffområdesdomaren väljer domaren att blåsa straff. Messi kliver fram och sätter bollen stenhårt i målvaktens högra hörn, 3-0 till FC Barcelona!Efter målet väljer PSG att flytta upp laget och pressa högre. Den ursprungliga taktiken som var att ligga lågt och hoppas på att stänga matchen har inte fungerat. Den höga pressen ger bättre resultat för PSG och man lyckas nu vinna tillbaka bollen vid ett par tillfällen. Framförallt ger den höga pressen PSG lite mer andrum då Barcelona spelarna för första gången i matchen spelar bort bollen vid några tillfällen.I den 62:a minuten får PSG en frispark på mittplan. Frisparken lyfts in av Verrati och han träffar en djupledslöpande Kurzawa perfekt på pannan. Kurzawa nickar ner bollen till Cavani som dunkar in 3-1, Barcelona behöver nu göra tre mål för att gå vidare.3-1 målet innebar att Barcelona behövde göra ytterligare tre mål och det märktes på spelarna att luften gick ur dem. Den höga pressen som Barcelona haft under hela matchen avtog och PSG fick luft under vingarna.I den 73:de minuten byttes Aurier in mot Draxler för att förstärka högerkanten där Neymar haft lekstuga mot Meunier. I övrigt händer inte jättemycket i matchen i det här skedet. Publiken försöker göra sitt för att mana på Barcelona spelarna men det känns som att avståndet är för stort och tiden för knapp.I den 87:de minuten fixar planens bäste spelare Neymar en frispark i utkanten av PSGs straffområde. Brassen tar själv hand om frisparken och sätter mycket vackert 4-1, Barcelona har fått lite kontakt igen.I den 90:e minuten slår Messi en perfekt djupledsboll mot Suarez från mittplan. Uruguayanen hinner framför Marquinhos och faller i straffområdet. Domaren pekar på straffpunkten och Barcelona får sin andra straff. Neymar som är överallt just nu kliver självsäkert fram och placerar bollen till vänster om Trapp, 5-1 och Barcelona behövde endast ett mål till.Domaren väljer att lägga till fem minuter. Hela Camp Nou står nu upp och försöker heja fram sitt lag i ett sista desperat försök. Barcelona lyfter upp allt de har och lyckas få med sig en frispark på offensiv planhalva i den 93:e minuten. Messi ställer sig vid frisparken och Barcelona lyfter upp hela laget inklusive målvakten Ter Stegen. Messis frispark är dålig och fastnar på Matuidis huvud och ut till Arda som så när tappar bollen till Verratti, Ter Stegen lyckas dock snappa upp bollen och blir sedan fälld och får frispark. Den här gången är det den stekhete Neymar som slår frisparken, bollen nickas återigen undan men kommer tillbaka till Neymar som väljer att dribbla istället för att spela in bollen i första läget. Neymar chippar sedan bollen över PSGs backlinje och Sergi Roberto slänger fram högerfoten och stöter in 6-1, Barcelona har vänt!Med en minut kvar är det istället PSGs tur att jaga ett mål. Direkt efter avspark rusar alla PSG spelare minus Di Maria upp mot Barcelonas straffområde och bollen spelas tillbaka till Di Maria som lyfter bollen mot sina medspelare. Barcelona lyckas rensa undan och domaren blåser kort därefter av matchen. Barcelona har säkrat avancemang och blir därmed första lag i historien att vända ett 4-0 underläge till seger!Vad säger man efter en sådan här halvlek. Barcelona får precis som i första halvlek en drömstart på den andra halvleken. Bara 3 minuter in får Barcelona en korrekt dömd straff som Messi gör mål på. Därefter lever matchen i ungefär tolv minuter innan Cavani gör 3-1 efter passivt försvarsspel av Rakitic. Jag förstår inte hur Kurzawa kan få vara så ensam när Rakitic är före in i situationen. Efter det målet känns det som att hoppet är över. Barcelona hade sådär långt gjort en super insats men efter det målet kändes det som att hoppet var över.Matchen gick sedan in i ett skede där Barcelona försökte halvhjärtat och PSG försvarade med kontroll. När tio minuter återstod av matchen och det fortfarande behövdes tre mål såg det ut som att alla hade gett upp förutom en helt fantastisk Barcelona publik och Neymar.Det är Neymar som både fixar frisparken som och slår in den för 4-1. Pique hämtar upp bollen ur nätet men det känns helt ärligt inte som att det ska vara möjligt att vända den här matchen. Barcelona publiken fortsätter att sjunga och det ser ut som att fler spelare vågar tro på det. När Messi sedan med en helt magisk passning hittar Suarez som lägger sig är det svårt att tro vad som är på väg att hända. Mitt lag ska ge sig en chans i denna match. Straffen är felaktig och Suarez filmar även om jag tycker att det var lite kontakt.Neymar kliver fram för att skjuta straffen och sätter straffen, Camp Nou låter som aldrig förr. De sista minuterna i matchen kommer jag knappt ihåg och jag får titta på repriser för att se att det är Ter Stegen(!) som får frispark på offensiv planhalva. Neymars lyft når Rabiots panna men bollen går ut till honom igen. Jag blir frustrerad när Neymar väljer att dribbla istället för att lyfta in bollen men vilken dragning det blir. Målet som sedan görs överträffar alla Barca stunder som jag fått uppleva. Vi lyckas alltså vända 4-0 i första mötet till seger, vi lyckas göra tre mål inom loppet av fem minuter mot ett av världens bästa lag. 6-1 skrivs slutresultatet till och FC Barcelona är vidare till kvartsfinal i Champions League NeymarBrassen som jag flaggade för i min inför artikel visade sig från sin absolut bästa sida. Neymar har varit hårt ifrågasatt i år. Det har till och med varit så att supportrar placerat honom i andra klubbar på grund av dåliga insatser men vilken match han gör. Han var den enda spelaren som kunde gå med huvudet högt efter den första matchen och han var sannerligen den spelare som var Barcelonas härförare ikväll. Neymar fixade en straff som Messi gjorde mål på, en frispark som han själv slog in, ett straffmål och en assist till det matchavgörande 6-1. Förutom poängen som Neymar gjorde hade han fullständig lekstuga på högerkanten. Det här var en av de starkaste individuella insatser som jag någonsin skådat. Tack så mycket, Ney!Mål:Gula kort:Pique, Busquets, Suarez Neymar och Rakitic (FC Barcelona), Matuidi, Draxler, Cavani, Verrati och Marquinhos(PSG)Statistik:Bollinnehav: 72% – 28%Skott: 15– 4Skott på mål: 9 – 3Hörnor: 6 – 4Offside: 3– 5Regelbrott: 15 – 24