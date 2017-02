FC Barcelona – Athletic Bilbao 3-0

Efter en något skakig inledning spelade Barça upp sig och tog en relativt stabil seger mot Athletic, trots ett flertal rotationer från Luis Enriques sida. Neymar glänste, Messi gjorde återigen mål på frispark, Alcácer gjorde äntligen mål och Ter Stegen fick hålla nollan. Det må inte ha varit den bästa matchen Barça har spelat, men det blev i slutändan tre sköna poäng och nu flåsar man Real Madrid i nacken i ligatoppen.

Som väntat gjorde Luis Enrique flera förändringar i startelvan till dagens match. Det mest förvånande var att Paco Alcácer fick förtroende från start, något som inte har hänt ofta sedan han värvades i somras. Lucho formerade sitt manskap så här:Ter StegenAleix Vidal – Piqué – Umtiti – MathieuRafinha – André Gomes – ArdaMessi – Paco Alcácer – NeymarBänk: Cillessen, Sergi Roberto, Jordi Alba, Mascherano, Rakitic, Denis Suárez och Luis SuárezValverde ställde upp med följande elva:IraizozDe Marcos – Yeray – Laporte – BalenziagaIturraspe – San JoséMuniain – Raúl García – LekueWilliamsBänk: Bóveda, Eraso, Beñat, Susaeta, Saborit, Aduriz och RemiroBarcelona inleder matchen i ett lugnt tempo och passar runt bollen på egen planhalva utan att Athletic sätter någon jätteaggressiv press inledningsvis.Den första farligheten uppstår efter bara ett par minuter. Aleix Vidal slår en fin passning på djupet mot Paco Alcácer som har Neymar med sig på vänsterkanten. Pacos inspel är inget vidare, men Athleticförsvaret lyckas in rensa undan bollen och den dimper ner hos en förvånad Neymar som för en sekund är fri mot Iraizoz. Brassen kladdar dock lite väl mycket på bollen och Athleticförsvaret hinner störa honom så pass att han bara får iväg en strumprullare som går utanför mål.I nästa sekvens är det Athletic som får ett ypperligt läge att sätta en tidigt ledningsmål, men stolpen räddar Barça den gången.Barcelona spelar inledningsvis ganska inspirerat och bjuder på ett fint anfall regisserat av Messi. San José nickar dock undan bollen i sista sekund och avstyr vad som skulle ha blivit ett vackert mål. Det svänger dock fort och när Balenziaga hittar in med ett fint inlägg som möter en helt fristående Williams panna kändes ett ledningsmål för gästerna givet. Williams nick går dock en bit utanför och Barçaförsvaret kan tacka sin lyckliga stjärna.En dryg kvart in i matchen tar sig Neymar runt på vänsterkanten och spelar in bollen snett inåt bakåt mot Paco Alcácer. Spanjoren sätter dit vänsterfoten direkt och trär in bollen mellan stolpen och Iraizoz.till Barça och Paco får äntligen göra sitt första ligamål för sin nya klubb!Kort efter målet slarvar Piqué ordentligt – kanske fortfarande bakis efter sin 30-årsdag tidigare i veckan – och Raúl García snor åt sig bollen precis utanför straffområdet. Piqué reder ut situationen genom att dra ner den forna Atlético Madrid-spelaren. Athletic får frispark i ett mycket bra läge, men Iturraspe drar skottet en bra bit över.Athletic har sedan målet haft en bra period i matchen och sätter press på Barça. Umtiti slår en passning mitt ut i plan helt utan destination, vilken plockas upp av Raúl García som skjuter direkt, men Ter Stegen kan enkelt rädda.Strax före halvtid ordnar Aleix Vidal frispark vid kortlinjen, någon meter utanför Athletics straffområde. Messi stegar fram och skjuter. Trots att vinkeln är snäv får han in bollen mot en fumlande Iraizoz, som inte får undan bollen och det ärtill Barcelona!Kort därpå är Neymar nära att skriva in sig i målprotokollet efter att ha lurat bort San José fullständigt, men brassens skott smiter strax utanför stolpen. Domaren blåser av första halvlek och Barça går till pausvila med vad som känns som en relativt trygg ledning, även om Athletic inte har varit ofarliga.Inför andra halvlek byter Lucho ut Piqué, som verkar ha fått en smäll i första halvlek och in i hans ställe kommer Mascherano.Barcelona inleder även andra halvlek piggt, framför allt via Neymar som är fortsatt aktiv. Efter en Barçahörna slår Arda ett inlägg mot bortre stolpen där Rafinha dyker upp. Brassen får till en bra nick, men sätter bollen i burgaveln och det är alltjämt 2-0 på Camp Nou.Efter en Athletichörna som Ter Stegen boxar undan blir Rafinha liggande då han slagit ihop med tysken och blöder ymnigt från ansiktet. Rafinha får hjälp av plan och i spelavbrottet som uppstår gör Valverde sitt första byte när Lekue får kliva av till förmån för Aduriz. Rafina kan inte fortsätta matchen efter smällen han fick och Rakitic kommer in istället för brassen.Athletic har hotat vid ett par tillfällen och söker ett reduceringsmål, men baskerna hotar inte Ter Stegen nämnvärt trots att Williams är het. Barcelona känns bekväma och tycks ha full kontroll på matchen mot ett Athletic som inte alls pressar så intensivt som förväntat.Även Barcelona känns farliga framåt och lägen uppstår både för Neymar och Messi, men något ytterligare mål blir det inte. Efter en dryg timmes spel har Messi spelat färdigt och får sätta sig på bänken medan Sergi Roberto äntrar Camp Nou.Kort efter målet får Barça ett omställningsläge. Aleix Vidal löper med bollen innan han avslutar vid bortre stolpen. Iraizoz når inte bollen det ärtill Blaugrana!Matchen rullar på i ett ganska beskedligt tempo och det böljar en del fram och tillbaka, utan några jättevassa chanser för något av lagen. Med tio minuter kvar får inbytte Eraso en bra möjlighet att reducera, men avslutet håller låg kvalitet och rullar sakta ut över kortlinjen en bit från stolpen.Athletic har mycket boll nu och Barça får lägga krut på att försvara sig, vilket man gör ganska bra. Gästerna tycks inse att matchen är förlorad och saknar intensiteten för att hota Barça. Barcelona försöker sig på några omställningar, utan att lyckas komma särskilt nära Iraizoz.Strax före full tid ligger Arda bakom ett fint anfall. Turken driver upp bollen och släpper den perfekt till Aleix Vidal som kommer i en löpning. Vidal skjuter, men Iraizoz räddar. Returen går rakt ut till Rakitic som drämmer till direkt, men bollen går högt över. Kort därpå får även Neymar ett läge, men brassen halkar i skottögonblicket och det blir mer en passning till Iraizoz.Efter tre tilläggsminuter blåser domaren av matchen och Barça tar en komfortabel seger som sätter press på serieledande Real Madrid.En relativt stabil insats av Barcelona, som har hyfsad koll på händelserna på plan under större delen av tiden, särskilt i andra halvlek. Athletic har visserligen två riktigt bra lägen att göra både ett och två mål tidigt i matchen, men stolpen och Williams oförmåga att nicka på mål gjorde att Barça kom undan med hjärtat i halsgropen innan de kunde ta tag i matchen någorlunda.Spelmässigt finns det fortfarande mycket att önska, särskilt på mitten där Athletic tilläts komma igenom allt för lätt allt för många gånger och Barça låter de gästande baskerna komma till avslut för ofta för att det ska kännas riktigt bra. Efter en första halvlek som var ganska jämn och svängig var Barça mer i kontroll under andra halvlek. Trots att gästerna hade en del boll stundtals i andra halvlek var känslan att Barcelona hade matchen mer eller mindre under kontroll, även om Athletic stundtals hotade framåt.Hur som helst vinner Barça en svår match samtidigt som flera nyckelspelare får välbehövlig vila och det är naturligtvis starkt. Kul att Alcácer äntligen får göra mål och att han står för en i övrigt bra insats med fina och vältajmade löpningar. Aleix Vidal gör återigen en bra match och målar återigen. Frågan är om inte katalanen petar Sergi Roberto på högerkanten framöver.Oroväckande är att både Piqué och Umtiti svajade en del och stod för ett par slarviga misstag och felpassningar som hade kunnat slutat illa för Barcelona. Piqué tvingades dessutom kliva av i halvtid med skadekänningar, vilket förhoppningsvis visar sig vara en försiktighetsåtgärd snarare än att försvarsklippan är skadad. Även om Geri inte gjorde en strålande match i dag är han en oerhört viktig kugge framför Ter Stegen och utan honom kan det bli tufft för Barcelona i de kommande matcherna.Bäst i kväll:+++ Neymar. Brassen skapade ständigt stor oreda i baskerans försvar och gjorde oftast allt rätt, förutom att skärpan framför mål fortfarande saknas.++ Messi. Dirigerar det mesta som händer på offensiv planhalva och samarbetar fint med Neymar flera gånger. Lurar Iraizoz när han skjuter en frispark rakt i mål från en snäv vinkel och har som vanligt bud på flera mål.+ Ter Stegen. Står återigen för en bra insats, även om han inte behövde göra särskilt många avancerade räddningar. Står rätt, agerar lugnt och säkert och tycks efter en mindre bra höst ha hittat tillbaka till formen från i fjol.Mål:1-0 Paco Alcácer, min 182-0 Messi, min 403-0 Aleix Vidal, min 67Gula kort: Piqué (Barcelona), Iturraspe, De Marcos, Laporte (Athletic)Bollinnehav: 54% – 46%Skott: 16 – 10Skott på mål: 6 – 5Hörnor: 7 – 2Offside: 0 – 2Regelbrott: 11 – 18