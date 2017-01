2017-01-11 21:15

Barcelona - Athletic

3-1



Dominant.

F.C Barcelona – Athletic Bilbao 3-1: MSN fixade avancemang för Barça

Keep calm, and wait for MSN.



Med 2-1-förlusten på San Mamés i ryggen sökte Barça att vända på steken, och besegra Athletic Bilbao inför sina hemmasupportrar. Resultatet blev en 3-1- seger, och föga överraskande var det Messi, Suárez och Neymar som fixade avancemanget.



Vind i seglen, eller strandade till havs – för F.C



Något som



Cillessen

Roberto, Piqué, Umtiti, Alba

Rafinha, Busquets, Iniesta

Messi, Suárez, Neymar



I den motsatta ringhörnan föll Ernesto Valverdes val på följande spelare:



Iraizoz

Boveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga

Benat, San Jose

Saborit, Eraso, Williams

Merino





Första halvlek:



Drygt tjugo minuter – så lång tid skulle det ta innan Barça fick något somhelst grepp om händelserna.



Bortsett från ett par Messi-genombrott, och något enstaka försök att med hjälp av en längre djupledsboll utnyttja Athletics högt stående backlinje, skulle inledningen av matchen komma att präglas av ett sömningt Barça. Katalanerna fick varken fart på passningsspelet eller presspelet, och vore det inte för hemmalagets eminenta försvarsspel skulle Athletic mycket väl ha kunnat äta sig in i matchen på allvar.



Trög inledning, alltså. Men i den 26:e minuten kom matchen äntligen att ta fart.



Efter att ha fått bollen av Iniesta i djupled kunde Neymar frispela Luis Suárez, som enkelt kunde rulla in vad som borde ha inneburit öppningsmålet för Barça. Avvinkningen för offside var nämligen felaktig, och ställningen alltjämt 0-0…



Inte heller skulle det felaktiga domslutet fungera som tändvätska för Barçaspelarna. Det chansfattiga och något krampaktiga spelet fortsatte, och med undantag för ett par delikatesser signerade Busquets, och ett par halvfarliga inspel från



Barça skulle dock hinna med att bryta dödläget innan halvtidsvilan, och föga överraskande var det de tre vise männen som tillsammans skapade målet. I den 35:e minuten tråcklade Messi sig förbi ett par spelare, hittade Neymar med en djupledsboll, som i sin tur kunde lyfta in bollen till Suárez vid den bortre stoplen. Saxspark a la Suárez, och 1-0 till Barcelona!



Andra halvlek:



Knappt hade den andra halvleken dragit igång, innan Neymar beslutade sig för att ta saken i egna händer.



I den 47:e minuten ryckte brassen förbi både en och två spelare på sin vänsterkant, för att sedan av misstag bli nedriven i straffområdet av en halkande Boveda. Neymar – som redan på förhand sökte att bryta sin mini-måltorka – fick ta hand om straffen själv, och gjorde inga misstag när han rullade in bollen förbi Iraizoz i vänstra gaveln. 2-0 till Barcelona!



Att målet innebar en vikt som lyftes från såväl Neymars som lagets axlar var påtagligt, och med facit i hand blev katalaneran nog lite väl lättade…



Bara tre minuter senare skulle gästerna nämligen komma att reducera. Inbytte Elustonde kunde rycka förbi Jordi Alba i en andra-våg, och med ett väl avvägt inlägg lyfta in bollen till Saborit i straffområdet.



Plötsligt var stressen påtaglig, och under loppet av de följande minuterna stod Barça för ett antal slarviga aktioner i närheten av sitt egna straffområde. Bland annat höll den i övrigt briljanta



Men, med ungefär en halvtimme kvar att spela så hände något. Plötsligt slog Barça på takten, och plötsligt visade katalanerna upp sig från sin allra bästa sida. Busquets och Iniesta snurrade, firma Pique/Umtiti dominerade, Neymar dribblade, Suárez bufflade och under loppet av de följande 20 minuterna dominerade Barcelona totalt.



Skönspel, alltså. Och i den 77:e minuten kom även världens främste att kliva in i handlingen.



Med sitt tredje frisparksmål på de senaste tre matcherna (!) såg Messi till att dryga ut Barça-ledningen, och även med Messis mått mätt får denna betraktas som smått genial. Efter att vid två tidigare tillfällen under matchen siktat i det främre krysset, beslutade sig argentinaren för att finta bort Iraizoz genom att böja in bollen i det bortre kärring-krysset. Briljans, och 3-1 till Barcelona!



Med facit i hand kan vi även konstatera att Messis avgörande satte punkt för dramat. Atheltic kom nämligen aldrig riktigt nära, och matchens avslutande tio minuter kännetecknades av Barça-kontroll. Någon forcering var det aldrig tal om, och slutresultatet skrevs till 3-1 i blåröd favör!





Reflektioner:



En match med många ansikten. Efter en sömning första halvlek kom Barça i gång på allvar i den andra, och under matchens sista tredjedel presterade Barça propagandafotboll. Medan Piqué och Umtiti fullständigt dominerade i mittförsvaret, var Sergio Busquets helt outstanding i speluppbyggnaden. Bara Busquets kan snurra sig ur en förstapress som han gör, och sättet på vilket han bryter linjerna med sina diagonalpassningar är ovärderligt för Barcelona.



