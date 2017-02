2017-02-19 20:45

Barcelona - CD Leganés

2-1



Messi fick både första och sista ordet mot Leganés.

FC Barcelona – CD Leganés 2-1 (1-0)

Barcelona tog till slut en välbehövlig seger hemma mot Leganés som hade gjort sig förtjänt av poäng på Camp Nou…

Första halvlek







I den 17:e matchminuten skapade bortalaget en jättemöjlighet på en djupledsboll som överraskade Barcelonaförsvaret och nådde fram till El Zhar. Ter Stegen kom ut vältajmat och räddade först friläget innan han kontrollerat sträckte ut och klarade returen som även den avlossades från El Zhar.



Nästa målchans för Barcelona kom i den 27:e matchminuten när Messi släppte bollen till Suárez och fortsatte sin löpning in i straffområdet. Suárez hittade via en tunnel på försvarararen tillbaka med bollen till Messi som både hann ta emot och avsluta på liten yta, men målvakten kom ut och klarade till en resultatlös hörna.



I slutet av halvleken fick Mathieu sträcka ut det långa benet och förhindra en omställning från Leagnés där Guerrero var längst fram. Ett par minuter senare, i halvlekens slutsekunder, fick El Zhar iväg ett nytt skott som gick via Umtiti, men som trots det inte lurade Ter Stegen, som såg till att Barcelona gick till halvtidsvila i en knapp och skör ledning.





Andra halvlek



Leganés inledde den andra halvleken bäst och Digne fick omgående täcka ett skottförsök till en hörna. I den 55:e matchminuten var det återigen Ter Stegen som fick rädda Barcelona från ett baklängesmål när Umtitis misslyckade nick gav Guerrero ett nytt friläge.



I den 67:e matchminuten var Guerrero på språng igen och Mathieu hann precis ikapp för att störa tillräckligt. Kort därpå gav sig Rafinha iväg på en dribblingsräd, men tvingades stanna upp i samband med avslutet och målvakten kunde komma ut och förhindra ett vackert mål.



I den 71:a matchminuten kunde inte Ter Stegen stå emot längre när Leganés välförtjänt kvitterade till 1-1 genom den nyligen inbytte Unai López, efter att



I den 88:e matchminuten satte Neymar hög fart in i straffområdet, föll över en försvarare och domaren pekade på straffpunkten. Messi gjorde inget misstag från elva meter och stänkte dit 2-1 för Barcelona i den sista ordinarie matchminuten.



I den tredje tilläggsminuten av fem avfyrade El Zhar på nytt ett skott från distans. Skottet var hårt pressat, men smet lyckligtvis utanför stolpen och publiken på Camp Nou kunde andas ut.





Sammanfattning



Det krävdes storspel från Ter Stegen för att Barcelona inte skulle vara i underläge i halvtid. När Leganés kvitterade kändes det rättvist. Det krävdes en straff i sista ordinarie minuten för att Barcelona skulle lyckas besegra nykomlingslaget Leganés hemma på Camp Nou. Att Barcelona vann matchen kändes allt annat än rättvist och surt för Leganés som hade gjort sig förtjänt av minst (!) en poäng. Ibland behövs det inte mer än så för att sammanfatta en fotbollsmatch. Ibland räcker det så.



Barcelona-CD Leganés Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Samuel Umtiti

Jeremy Mathieu

Lucas Digne

Ivan Rakitic

Andre Gomes

Rafinha

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Jordi Alba

Paco Alcacer

Carles Alena

Jasper Cillessen

Andres Iniesta

Gerard Pique

Denis Suarez

Iago Herrerin

Tito

Martin Mantovani

Dimitrios Siovas

Diego Rico

Alberto Martin

Erik Moran

Nabil El Zhar

Gabriel Appelt

Alexander Szymanowski

Miguel Angel Guerrero



Avbytare

Alberto Bueno

Nereo Champagne

Victor Diaz

Pablo Insua

Unai Lopez

Luciano

Darwin Machis



2017-02-19 22:48:54

