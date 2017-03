2017-03-04 20:45

Barcelona - Celta Vigo

5-0



Firma Messi/Neymar.

F.C Barcelona – Celta Vigo 5-0: Show!

Propagandafotboll, Messi-show – och utklassning.



Lördagens drabbning med Celta Vigo förvandlades till en målfest, och resulterade i en övertygande, katalansk 5-0-seger.



I och med Los Blancos seger mot



Ter Stegen

Piqué, Umtiti, Alba

Roberto, Rakitic, Busquets, Rafinha

Messi, Suárez, Neymar



Eduardo Berizzo valde i sin tur att mönstra följande Celta-elva. Notera att en viss svensk tog plats från start i anfallet…



Alvarez

Roncaglia, Cabral, Gomez, Johny

Radoja, Wass

Mallo, Aspas, Bongonda

Guidetti





Första halvlek:



Knappt hade matchen börjat innan Barça satte sin prägel på tillställningen, och visade att man menade allvar.



Återerövringsprocessen var intensiv, passningsspelet kalkylerat riskfyllt, och under loppet av den inledande kvarten skapade Barça ett flertal kvalificerade målchanser. Framförallt Messi och Neymar bjöd upp till dans, och försökte sig på såväl genombrott som kombinationer. I den 19:e minuten skulle även Luis Suárez presentera sig, när han på egen hand tunnlade sig till ett friläge, och sånär gav Barça ledningen. Stolpen i vägen den gången.



Men, tids nog skulle katalanerna få belöning för sitt spel. Knappt fem minuter efter Suárez stolpträff klev Messi fram, och dammade av en klassisk Messi-räd. Strax efter mittplan vände argentinaren bort sin markering, avancerade – och placerade in ledningsmålet efter att ha trollat bort ytterligare en ljusblå försvarare. Messi-magi, och 1-0 till Barcelona!



Och det var bara början, skulle det visa sig. Den resterande halvleken kännetecknades av en total Barça-dominans, och katalanerna bjöd sin hemmapublik på säsongens kanske bästa halvlek. Busquets trollade, Neymar dribblade, Rafinha imponerade, Rakitic kontrollerade, Messi dominerade – ja, i stort sett alla presterade fin fotboll, och kollektivt visade Barca prov på ett forsatt intensivt presspel och kreativt passningsspel.



Propaganda-fotboll, och föga överraskande skulle även 2-0-målet komma. I den 40:e minuten fann Messi Neymar i djupled, och brassen kunde läckert chippa in bollen över Sergio Alvarez i Celta-målet. 2-0 till Barça!





Andra halvlek:



Den trygga ledningen till trots visade Barcelona inga tecken på att mattas av, och även den andra halvleken skulle relativt snabbt komma att förvandlas till en ensidig sådan. Framförallt den ihärdiga återerövringen gav Celta knappt med andningsutrymme, och tillät Barça att återigen koppla ett ordentligt grepp om matchen.



I den 58:e minuten skulle också avgörandet komma att falla. I samband med en Messi/Rafinha-kombination landade bollen hos den offisde-stående



Där och då vann Barça matchen, och nu var frågan med vilken marginal Barça skulle vinna. Känslan vid 3-0 var att det mycket väl skulle kunna rinna iväg…



Och visst – blott sex mnuter senare var ställningen 5-0, och utklassningen ett faktum. Inte bara fick



I takt med att den andra halvleken avlöpte så mattades spelet av en smula, och med tanke på den kommande veckans ”Projekt remontada”, så valde Enrique att ta av bland andra Neymar. Resultat blev en böljande cowboy-fotboll, och såväl Barça som Celta kunde mycket väl ha gjort både en och två baljor innan slutsignalen ljöd.



Men, så blev inte fallet, och matchen slutade 5-0 i blåröd favör!





Reflektioner:



Säsongens bästa match, enligt mig. Framförallt den första halvleken var – med denna säsongs mått mätt – något utöver det vanliga. Presspelet var både intensivt och kalibrerat, passningsspelet vågat och kontrollerat på en och samma gång, och sättet på vilket Neymar och Messi dominerade bådar gott inför veckans CL-drabbning. Ska Barça ha någon somhelst chans att ta sig vidare måste dessa båda vara på spelhumör, ju.



Låt mig även ta tillfället i akt och hylla





Matchfakta:



Bollinnehav: 62 - 38

Skott: 16 - 7

Skott på mål: 9 - 2

Gula kort: 1 – 3

Förseelser: 19 - 16

Hörnor: 10 - 1

Barcelona-Celta Vigo Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Rafinha

Sergio Busquets

Ivan Rakitic

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andres Iniesta

Javier Mascherano

Denis Suarez

Arda Turan

Sergio Alvarez

Hugo Mallo

Gustavo Cabral

Sergi Gomez

Jonny Castro

Facundo Roncaglia

Nemanja Radoja

Iago Aspas

Wass

Theo Bongonda

John Guidetti



Avbytare

Claudio Beauvue

Marcelo Diaz

Jozabed

Carles Planas

Giuseppe Rossi

Pione Sisto

Ivan Villar



2017-03-05 00:10:00

