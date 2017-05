FC Barcelona – Eibar 4-2 – En seger med sur smak då ligatiteln hamnar i Madrid!

Barcelona gjorde precis det som krävdes då man vinner sin match men resultatet blev att Barca kommer på en andra plats den här säsongen.

Spelarna kommer ut på Camp Nou då man ser en stor flagga med Luis Enrique s bild med texten:” med hashtagenVäldigt fint och mäktigt!Vid matchstart består Barcas elva då Ter Stegen vaktar målet. Framför honom finns Sergi Roberto , Marlon, Umtiti och Jordi Alba . Mittfältet består av Rakitic, Busquets och Iniesta. Anfallet är som vanligt världens bästa trio MSN ( Messi – Suárez – Neymar).Alejandro Hernandez Hernandez blåser igång matchen och 2 minuter senare får man veta att Cristiano Ronaldo har gjort 1-0 för Real. Då undrar man att hur kommer matchen att sluta. I den 7:e matchminuten kontrar Eibar framåt och skjuter ett inlägg som Inui skjuter i mål över Ter Stegen. Ribba in och mål.efter slarvigt försvarsspel av Barca. Barca får en riktig kalldusch så tidigt in i matchen. Precis efter målet springer Suárez helt ensam med bollen mot mål men han missar precis utanför. Han blir så förbannad på sig själv och trodde verkligen inte att han missade sin chans.Precis 30 minuter senare kommer Suárez fri mot målvakten Yoel och missar igen. Inte så vanligt att Suárez bränner två bra lägen som bör vara mål. Precis innan halvleken är slut kontrar Eibar igen då Takashi Inui skjuter mot mål då Ter Stegen räddar bollen och på returen skjuter Pena meen MISSAAARR! Han missar öppet mål!! Jag som trodde att ohh neeej 0-2 till Eibaar meen neeej! Barca ska vara glada att det inte blev mål. Annars skulle den här halvleken vara kanske Barcas sämsta halvlek för den här säsongen.Den andra halvleken startar och Barca kommer ut på planen med bättre inställning för att göra mål. 10 minuter senare kommer Suárez mot mål då han passar Messi och Messi skjuter utaanförrr. Jag blev chockad och undrade hur ofta händer detta? Hur ofta händer att Messi missar sin chans på nästan öppet mål då han skjuter utanför. Han blir själv chockad och känner sig förvirrad. Efter den här missade chansen kände jag att detta är inte Barcas match. Två minuter senare gör Real Madrid 0-2 och därmed känns det självklart att titeln hamnar i Madrid.I den 61:e minuten gör InuiEtt mycket fint avslut av japanen Inui. Han skjuter bollen i mål på halvvolley och ribba in över Ter stegen! Riktigt fint! Barcaspelarna och fansen på Camp Nou ser så förvirrade ut att vissa fans lämnar Camp Nou! Tråkigt att se! 2 minuter efter målet spelar Barcelona framåt då Messi passar Neymar som skjuter men bollen går i stolpen och på returen tar bollen på Juncas fot och gör självmål. Barca reducerar tack vare ett självmål.Efter det målet är det bara Barca som skapar chanser mot mål. Neymar får en chans framför mål men skjuter utanför!I den 68:e minuten får Jordi Alba bollen och skjuter då han ramlar samtidigt och domaren blåser straff. Jag blir chockad men samtidigt glad för att jag tror inte att det är straff. Jordi Alba ramlar och tappar balansen själv och domaren står mycket nära och ändå blåser han straff. Mycket märkligt nog. Messi kliver fram och Yoeeel räddaarr Messis straff!! Hur ofta händer att Messi missar en straff? Inte så ofta.I den 73:e minuten får Barca hörna då Alcácer nickar och Luis Suárez sträcker ut foten och styr bollen i mål och därmed kvitterar Barca matchen.Minuten efter får Neymar bollen i straffområdet och han fälls av Capa som får sitt andra gula kort och Barca får straff. Leeo Messsi får sin andra chans att ta revansch. Messi skjuter bollen i mål i det högra hörnet och därmed har Barcelona vänt matchen tillEfter det målet fortsätter Barca att spela framåt och på slutet springer Suárez helt fri mot mål och skjuter men Yooeeel räddaaarrr! Precis efteråt får Messi bollen då han dribblar alla som att han spelar FIFA 17 på Playstation 4 och skjuter bollen i mål med sin högerfot.och därmed har Messi gjort 37 mål i ligan på 34 matcher. Inget dåligt facit. Kort efter blåser domaren av matchen då Barca vinner men titeln går till Real Madrid.Barcas första halvlek ska man inte ens prata om. Laget ser förvirrat ut, missar sina chanser och kommer ingenstans. Andra halvleken blir bättre och bättre då man vänder matchen och vinner med 4-2 tack vare en fenomenal Leo Messi som höjer upp sig när han verkligen måste göra det!Det är självklart tråkigt att Real Madrid blir spanska ligamästare med totalt 93 poäng och Barca blir 2: a med 90 poäng. Jag måste ärligt säga att Real förtjänar vinna ligan i år då man har spelat bättre och haft ett stabilare spel även om laget inte har imponerat under vissa matcher men deras spel har inte varit upp och ner som Barcas under säsongen.Redan från dag ett har Barcas spel varit knackigt då mittfältet inte har fungerat väl under säsongen. Nu på slutet har Barca spelat bra men jag har inte sett Barca på länge med så slarvigt spel som man har haft under säsongen. Jag är inte van att se detta som Barcafan. Luis Enrique har under säsongen haft svårt att hitta balansen i spelet för sitt lag. Han har roterat en hel del men det har visat dåligt resultat och därmed tappade Barca poäng i dem matcherna som man borde ha vunnit. Att Real vinner ligan med 3 poäng mer är just på grund av dessa avgörande lägen och prestationer som laget har haft som Barca har saknat.Barca måste bara glömma den här säsongen och bara blicka framåt. Jag skulle inte bli förvånad om klubben meddelar redan imorgon att vem den nya tränaren blir även om min magkänsla talar för Ernesto Valverde. Laget kommer att fräschas upp under sommaren då vissa spelare lämnar och nya namn kommer in. Alltid roligt med nya värvningar.Jag vill också tacka Luis Enrique för ett fantastiskt jobb som han har bidragit med under dessa år som Barcas tränare. Han har gjort det bra och det har blivit många titlar under hans tid i klubben och jag kommer aldrig att glömma den historiska matchen mot PSG hemma på Camp Nou som slutade med 6-1. Den matchen kommer att bli det bästa minnet under Luchos tid. Jag önskar Mr Enrique lycka till i framtiden och hoppas att han blir president en dag för klubben.Nu måste Barca blicka framåt mot cupfinalen mot Alaves på Vicente Calderón!FC Barcelona 70 % - Eibar 30 %FC Barcelona 10 – Eibar 4FC Barcelona 18 – Eibar 12FC Barcelona 10 – Eibar 4Barcelona 17 – Eibar 7FC Barcelona 3 – Eibar 16FC Barcelona 1 – Eibar 4FC Barcelona 0 – Eibar 1Källor: fcbarcelona.com, sport.es, Eurosport.com