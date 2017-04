F.C Barcelona – Juventus 0-0: Vägs ände

F.C Barcelona är utslaget ur Champions League.



Mirakelvändningen uteblev, och istället stötte katalanerna på patrull i form av en italiensk försvarsmur. Den mållösa drabbningen på Camp Nou innebär att Juventus grep det längsta halmstrået, och avancerar till semifinal.

Med siktet inställt på ytterligare en mirakelvändning valde Luis Enrique att ställa upp med följande Barça-elva:Massimiliano Allegri valde å sin sida att mönstra följande manskap:En parkerad buss, eller hög press?Hur Juventus skulle ta sig an matchupptakten var på förhand en av diskussionspunkterna, och inom loppet av matchens inledande minuter stod det klart att valet hade fallit på det sistnämnda.Juventus satte omedelbart sin prägel på tillställningen, och det skulle ta hela tio minuter innan Barcelona på riktigt fick tag i bollen och kunde etablera ett ordentligt anfallsspel. En illavarslande inledning, med andra ord.Sakta men säkert skulle Barça dock komma att äta sig in i matchen, och i takt med att halvleken avlöpte skapade Barça ett allt större tryck utanför gästernas straffområde. Plötsligt var den höga, italienska pressen förvandlad till en vitsvart buss, och under loppet av en tiominuters-period skapade Barça ett par, tre kvalificerade målchanser. Bland annat genom Messi, som både en och två gånger sköt tätt utanför Buffons stolpar.Men, närmare än så skulle katalanerna inte komma. Halvtaskiga avslut varvades med genombrottsförsök signerade Neymar, och samtidigt stack Juventus vid åtskilliga tillfällen upp med farliga omställningsförsök. Närmast kom Higuain, när han efter en dryg halvtimme slet sig loss i djupled, och sånär överlistade Ter Stegen med ett kobra-liknande volleyskott.Halvtid, mållöst – och sånär som på hopplöst.Efter en ljummen första halvlek var det dags för Barça att varva upp. Ledningsmålet behövde komma illa kvickt, och därtill lite tillförsikt och jävlar anamma.Verkligheten ville dock annat, och innan man visste ordet av var matchbilden identisk den i första halvlek. Juve-försvaret dominarade fortsatt, och vid blott ett par tillfällen kom Barcelona nära att spräcka nollan med distansskott signerade Messi och Sergi Roberto . Även Neymar fortsatte att dribblingsförsöka, men utan att skapa några konkreta målchanser.På så vis skulle det fortsätta, och i takt med att minuterna gick avtog matchens intensitet. Förhoppningarna sinade, och med ungefär 20 minuter kvar att spela var matchen förvandlad till en böljande och smått tafatt tillställning.Visst, vid enstaka tillfällen kom såväl Barça som Juve nära att spräcka nollan, men framförallt kom matchens avslutande kvart att kännetecknas av byten och italiensk tidsfördröjning. På klassiskt Juve-manér spelade gästerna av matchen, och försvarade sig enligt skolboken in i det sista.Detta till trots skulle matchen avslutas i dur! Under matchens sista minuter stämde Camp Nou upp till sång, och små-hyllade sitt lag. Kanske för mirakelvändningen mot PSG, om inget annat.Hatten av, Juventus.Barça kom visserligen inte upp i sin högstanivå, men italiernarnas försvarsspel förtjänar likafullt att hyllas. Få lag är kollektivt organiserade som Juventus, och helvetet fryser till is innan detta Juve tappar en 3-0-ledning. Så är känslan, i alla fall.För Barças del förlorades matchen i Turin. Vill man vinna Champions League har man naturligtvis inte råd med den typen av mentala och taktiska kollaps, och med facit i hand kan vi konstatera att årets upplaga av Barça har saknat just jämnheten.Anledningarna till detta? Det får vi bena ut en annan dag. För tillfället är det dags att bryta ihop, och gå vidare. Vidare mot El Clásico, och en potentiell inhemsk dubbel!