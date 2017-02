FC Barcelona klart för final i CDR! FC Barcelona - Atletico de Madrid 1-1

Ett hungrigt och bra FC Barcelona säkrade för fjärde året i rad avancemang till den spanska cupfinalen. Barcelona hade med sig 1-2 ifrån bortamötet och var storfavoriter men Atletico bjöd på tufft motstånd och avancemanget kändes aldrig säkert förrän domaren placerade pipan i munnen och blåste av matchen.

Barcelona ställde följaktligen upp med nedan elva:Cillessen Sergi Roberto - Pique- Umtiti- AlbaRakitic(72’) – Andre Gomes - D.Suarez(62’) Messi - Suarez- Turan(70)På bänken hade Lucho följande spelare till sitt förfogande:Masip, Mascherano(62’), Busquets(70’), Iniesta(72’), Digne, Vidal och AlcácerSimeone valde att formera sitt lag i en rak 4-4-2 uppställning med följande spelare:MoyaJuanfran-Savic- Godin(49’)- F.LuisiCarrasco-Koke-Saul-Gatian(48’)Torres(61’)-GriezmannPå bänken hade Sociedad:Moreira, Moreno, Thomas, Gameiro(61’), Hernandez(49’), Vrsaljko, Correa(48’)Matchen börjar i ett rasande tempo och det är Atletico som tar tag I taktpinnen. Första chansen går till Fernando Torres som redan i minut ett avlossar ett skott mot Barcelonas mål. Lyckligtvis för Barcelona fastnar bollen på täckande Barcelonaspelare. Barcelonas första chans kommer I den 5:e minuten när Suarez petar bollen förbi Savic och skjuter mot Moyas första stolpe. Moya touchar bollen ut till en hörnaAtletico valde att pressa väldigt högt i inledningen av matchen. Den höga pressen skapade problem för Barcelona och katalanerna hade svårt att spela sig ur den höga pressen. Barcelona försöker sig på ett par långbollar mot Suarez men firma Godin-Savic hade inga problem med den ensamme uruguayanen.I och med den höga pressen skapar Atletico några halvfarliga chanser genom Carrasco, Godin, Felipe Luis och Griezmann. Med lite mer skärpa i den sista tredjedelen hade Atletico gjort mål under de 20 första minuterna.I den 27:de minuten lyckas Barcelona skapa sitt första riktiga anfall och detta avslutas med en halvchans för Leo Messi som Moya räddar utan större problem. Barcelona tar över initiativet I matchen efter Messi’s chans. Laget håller bollen inom laget och Atletico får spendera resterande del av halvleken som bolljagande lag.I slutet av första halvlek hamnar Messi rättvänd mot Diego Godin. Messi dribblar förbi Godin och trots att han är omringad av 4-5 Atletico spelare lyckas hann få iväg ett bra avslut som Moya räddar men släpper retur på. Returen hamnar hos Suarez som påpassligt kan trycka intill FC Barcelona. Efter målet spelar Barcelona av halvleken och man går till paus med 1-0.Atletico startar matchen I ett högt tempo och det märks på deras höga press att man verkligen går för seger. Barcelona kommer inte loss ur pressen och Atletico kan därmed skapa ett par halvchanser.När ett lag pressar högt utan utdelning brukar pressen avta och det var också det som hände i den sista kvarten av andra halvlek. Barcelona kunde kontrollera bollinnehavet och Atletico hade svårt att få tag på bollen. Halvleken avslutades med Suarez mål efter att Messi gjort större delen av jobbet.Chansmässigt var 1-0 inte rättvist då Atletico i ärlighetens namn skapade fler chanser men sett till matchbilden i slutet av halvleken så var målet väldigt logiskt. Dessutom bör det tilläggas att en rättvänd och tillsynes omarkerad Messi alltid kan skapa oroligheter oavsett matchbild.Atletico tvingas till 2 byten i begynnelsen av den andra halvleken, Godin och Gaitan ut och in med L. Hernandez och Correa. Det gör att Barcelona inleder den andra halvleken bäst. Både Messi och Suarez är väldigt nära att komma till solklara målchanser men Atletico försvarar bra och stoppar de båda sydamerikanerna i sista stund.Barcelona har full kontroll på den andra halvleken fram till den 58 minuten när Sergi Roberto väljer att försöka avväpna Felipe Luis med utsträckt ben. Roberto träffar ben och inte boll. Det resulterar i ett direkt rött för den redan varnade spanjoren.Minuten efter Barcelonas röda gör Griezmann ett regelrätt mål som blir bortdömt för offside. Pique upphäver offsiden och målet borde ha blivit godkänt. Det röda kortet ger Atletico energi och Simeone väljer att utnyttja sitt tredje byte, Gameiro in och Fernando Torres ut. Luchos motdrag blir att byta ut Denis Suarez mot Mascherano för att säkra defensiven.Atletico tar i och med det röda kortet helt över matchen och Barcelona fokuserar på att försvara. Men just när det känns som att Atletico närmar sig att få hål på Barcelona är det dags för nästa syndabock. Carrasco snubblar lite klumpigt och fäller Arda Turan . Domaren kan inte göra annat än att ta fram det gula kortet, eftersom belgaren redan är varnad innebär det att det är utjämnat i antal utvisningar.Barcelona tar efter Atleticos utvisning ut Rakitic och Arda Turan in kommer Busquets och Iniesta för att få bättre kontroll på bollinnehavet och därmed matchen. Eftersom Atletico behöver 2 mål syns desperationen i deras spel. Atletico flyttar upp och Barcelona kan ligga och vänta på omställningar. I den 76:e minuten får Barcelona en frispark som Messi tar hand om. Frisparken sitter stenhårt i ribban och Moya hade varit chanslös om bollen kommit lite lägre.Bara minuterna efter Messis frispark ramlar Gameiro i Barcelonas straffområde. Pique är det som står för fällningen och reprisbilderna visar att fransmannen faller ganska lätt. Gameiro väljer att ta straffsparken själv och skjuter den i ribban och ut. En dåligt slagen straff av Gameiro som verkar vara stressad i straff ögonblicket.I den 83:e minuten spelas Griezmann fri av Koke. Han laddar för skott men istället för att skjuta slår fransmannen en helt genialisk passning till Gameiro som kan placera inKvitteringen innebär att matchen lever i allra högsta grad. Atletico behöver endast ett mål till för att få till en förlängning.Efter sju minuter av katalanskt bolltrillande går Suarez upp i en nickduell med Koke. Suarez har händerna högt uppe och domaren väljer att ge Suarez ett andra gult kort vilket innebär utvisning för uruguayanen.Atletico får alltså spela de sista 5 minuterna med en man mer och huvudstadslaget är väldigt nära att göra ett andra mål. Barcelona lyckas dock hålla undan och en mycket underhållande match slutar 1-1.Barcelona inleder bra och har full kontroll på matchen. Jag har under säsongen varit väldigt kritisk till Luchos sätt att se på fotboll men jag tycker att Barcelona inleder halvleken väldigt starkt. Bollen hålls inom laget och Atletico har problem med att skapa chanser.Efter en inledning av kontroll försöker Roberto bryta bollen på ett väldigt idiotiskt sätt. Han sträcker ut hela benet och träffar Atleticospelaren på smalbenet. Det röda kortet är solklart och att han dessutom gör det när han är varnad är väldigt svårt att förstå.Därefter följer en händelserik period där Atletico spelar väldigt bra och Barcelona ser vilsna ut. Som nämnt lyckas Atletico göra mål under denna period och målet borde ha blivit godkänt. Det är tråkigt att domarnivån blir så ojämn som den blev i denna match. På sikt brukar dessa beslut att jämna ut sig men personligen vill jag vinna matcher utan fel beslut.I mitten på den andra halvleken blir Carrasco varnad för andra gången och det gör att Atleticos press avtar helt. Lucho byter in Busquets och Iniesta vilket resulterar i att vi får se ett mer bolltryggt Barcelona.I denna period jagar Atletico reduceringen- i dubbelmötet- och Barcelona satsar på omställningar. Atleticos press betalar sig och Gameiro lyckas ordna en feldömd(?) straff till Atletico. Personligen tycker jag att Gameiro faller lätt och att kontakten med Pique är väldigt liten.Atleticos mål kommer efter ett mycket fint anfall där Koke spelar fram Griezmann som sedan står för en helt makalös passning fram till Gameiro som kan revanschera sig efter sin straffmiss. Målet föranleddes av slarvigt försvarsspel där Barcelona inte riktigt kommer upp i press på Atletico spelarna.Matchens sista stora händelse är Suarez utvisning. Jag vet inte var domaren hittade det andra gula kortet och det är märkligt att så många fel beslut kan tas i en och samma match. Men Barcelona reder ut det hela och säkrar avancemang till finalen.Det kan inte ha undgått någon att jag har varit en av Luchos kritiker. Jag tycker att vi har tappat en stor del av det spel som kännetecknat oss det senaste decenniet men idag tycker jag att Barcelona i det stora hela gör en bra match. Jag tycker att Lucho bevisar att han är en mycket duktig cup tränare. Han läser av matchbilden på ett bra sätt och bytena är väl genomtänkta. Idag såg spelet lite ut som det gjorde under Luchos första år där stunder av bollinnehav blandades med bra kontringsspel. Givetvis tror jag inte att allting blivit frid och fröjd över en natt men jag tycker ändå att Lucho förtjänar beröm ikväll. Vi går trots allt vidare till vår fjärde final på fyra år och spelar stundtals riktigt bra fotboll. Förhoppningsvis kan laget bygga vidare på detta inför vad som komma skall.Mål:43’ 0-1 Suarez83’ 1-1 GameiroGula kort:Rakitic, Cillessen och Busquets (FC Barcelona), Savic, Felipe Luis(Atletico)Röda kort:Sergi Roberto(58’) och Suarez(91’)(FC Barcelona), Carrasco(69’)(Atletico Madrid)Statistik:Bollinnehav: 52% – 48%Skott på mål: 3 – 5Skott : 4 – 6Hörnor: 3 – 10Offside: 1– 4Regelbrott: 15 – 13